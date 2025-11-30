Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, около десяти украинских военнослужащих ежедневно покидали позиции и сбегали из 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает ТАСС. Рябенко рассказал, что на момент июня 2025 года моральный дух подразделения был крайне низким, а численность составляла только 41% от штатного состава.

Военнопленный также сообщил, что техника в подразделении находилась в ненадлежащем состоянии. Из 14 бронированных разведывательно-дозорных машин только две оставались на ходу, остальные постоянно находились в ремонте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды. Бойцы рембата ВСУ решили покинуть армию из-за приказа выйти на передовую. Более 150 тыс. человек сбежали из ВСУ с начала 2025 года.