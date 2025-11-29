Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.14 комментариев
Мирная жительница пострадала в результате атаки дрона в Белгородской области
В результате взрыва беспилотника пострадала жительница села Архангельское Старооскольского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Село Архангельское Старооскольского округа подверглось атаке беспилотника ВСУ. Пострадала мирная жительница», – сообщил Гладков в Telegram.
Пострадавшую с предварительным диагнозом «баротравма» везут в Старооскольскую окружную больницу. Взрыв произошел на территории частного домовладения. В результате вспыхнула хозяйственная постройка, возгорание которой сотрудники МЧС ликвидировали в короткие сроки. Кроме того, взрывной волной выбиты окна, повреждены кровля, фасад, забор и надворные постройки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Драгунское в результате удара беспилотника погибла женщина. Пятилетний ребенок получил ожоги лица и тела.