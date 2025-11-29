МИД Франции назвал возможную дату решения ЕС по замороженным активам России

Глава МИД Франции Барро: ЕС может принять решение по активам России 18 декабря

Tекст: Антон Антонов

Барроотметил, что приоритетом является надежное «блокирование» российских активов, находящихся в европейской юрисдикции. «Это значительный рычаг, который позволит нам влиять на параметры будущего мира», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Tribune Dimanche.

Министр добавил, что европейские страны намерены поддерживать Украину в финансовом плане в течение ближайших двух лет, если конфликт затянется. Страны ЕС могут принять решение о замороженных российских активах на заседании Европейского совета 18 декабря, сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что страна не будет изымать российские активы и передавать их на Украину без гарантий защиты со стороны Европы. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил о риске срыва мирного соглашения по Украине в случае поспешной реализации плана Евросоюза по российским активам. Президент России Владимир Путин назвал обсуждаемую в Европе возможную конфискацию российских активов проявлением воровства.