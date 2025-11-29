В Венгрии заявили о скором завершении конфликта на Украине

Эксперт Кошкович заявил о скором окончании конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович рассказал о скором завершении конфликта на Украине, передает

РИА «Новости».

В социальной сети он выразил мнение, что визит киевской делегации в США, запланированный на ближайшее время, ознаменует «последнее предложение» украинской стороны. По его словам, после этого Соединенные Штаты и Россия могут окончательно согласовать договоренности по Украине уже на следующей неделе.

«Конфликт подходит к концу», – отметил Кошкович в своей публикации.

Эксперт также подчеркнул, что единственным европейским голосом на переговорах будет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, что, по его мнению, свидетельствует о маргинализации позиций других европейских стран в этом процессе.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направляется в Соединенные Штаты для переговоров.

Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение боевых действий на Украине возможно только при уходе войск Украины с занимаемых ими территорий.