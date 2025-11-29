Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.10 комментариев
В Венгрии заявили о скором завершении конфликта на Украине
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предположил, что договоренности по Украине между США и Россией будут достигнуты в ближайшие дни.
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович рассказал о скором завершении конфликта на Украине
В социальной сети он выразил мнение, что визит киевской делегации в США, запланированный на ближайшее время, ознаменует «последнее предложение» украинской стороны. По его словам, после этого Соединенные Штаты и Россия могут окончательно согласовать договоренности по Украине уже на следующей неделе.
«Конфликт подходит к концу», – отметил Кошкович в своей публикации.
Эксперт также подчеркнул, что единственным европейским голосом на переговорах будет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, что, по его мнению, свидетельствует о маргинализации позиций других европейских стран в этом процессе.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направляется в Соединенные Штаты для переговоров.
Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение боевых действий на Украине возможно только при уходе войск Украины с занимаемых ими территорий.