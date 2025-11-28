  • Новость часаИдущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»
    Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    28 ноября 2025, 19:36 • Новости дня

    Сийярто: Путин заверил Орбана, что возможный саммит с США пройдет в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что президент России Владимир Путин заверил венгерскую сторону о проведении возможного мирного саммита по Украине в Будапеште.

    Сийярто в эфире телеканала M1 отметил, что эти заверения были даны в ходе переговоров между премьер-министром Виктором Орбаном и российским президентом в Кремле, передает ТАСС.

    «Президент России заверил нас, что если мирный саммит состоится, то он, несомненно, состоится в Будапеште», – сказал он.

    Министротметил, что Россия готова провести саммит при наличии необходимых условий для выхода на соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Речь идет о предварительных договоренностях между Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом о проведении новой встречи в столице Венгрии.

    Напомним, в пятницу встреча Путина и Орбана продлилась почти четыре часа.

    28 ноября 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    28 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»

    Депутат Железняк: Детективы начали обыски у Ермака с фразы «Сезам, откройся!»

    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    @ Basant Pictures

    Tекст: Вера Басилая

    Детективы (НАБУ) начали обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака словами «Сезам, откройся!», заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк предположил в своем Telegram-канале, что антикоррупционеры начали следственные действия со слов «Сезам, откройся!», передает ТАСС.

    «Выходит, десять разбойников из НАБУ и САП обыскивают пещеру сокровищ Али-Бабы», – с иронией отметил депутат.

    Андрей Ермак подтвердил, что сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят у него обыски и находятся в его квартире. По словам Ермака, следователям был предоставлен полный доступ, а его адвокаты присутствуют на месте и взаимодействуют с правоохранителями. Ермак подчеркнул, что с его стороны имеется полное содействие следствию, однако не уточнил свое нынешнее местоположение.

    Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинение. Об источнике этой информации он не рассказал.

    Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    НАБУ и САП подтвердили проведение обысков у Андрея Ермака в Киеве.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала. Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    28 ноября 2025, 12:00 • Новости дня
    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине

    Песков: США передали России скорректированный мирный план по Украине

    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, уже поступили в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Параметры мирного плана США, скорректированные после консультаций с Украиной в Женеве, были официально переданы Москве, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

    По его словам, «основные параметры были переданы – и на следующей неделе будет в Москве разговор». Песков отметил, что установлены следующие шаги для обсуждения этих положений.

    Ранее президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

    Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться в рамках российско-американских переговоров.

    28 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование может осложнить положение Андрея Ермака и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США, в которых Украина, Россия и европейские государства ищут пути урегулирования, сообщает The New York Times.

    Обыски, проведенные в доме, связанном с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, могут сорвать мирные переговоры под эгидой США, передает The New York Times.

    Ермак считается вторым по влиянию человеком в стране и ключевым переговорщиком по мирному урегулированию. Обыски стали результатом коррупционного расследования, связанного с махинациями вокруг государственной атомной компании.

    Ранее оппозиционные депутаты неоднократно требовали отставки Ермака из-за подозрений в его причастности к коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило проведение обыска, но подробностей о предъявленных обвинениях не сообщило. В то же время расследование затрагивает и второго украинского переговорщика Рустема Умерова, которого на этой неделе допрашивали в Киеве после его возвращения из Женевы.

    Расследование происходит на фоне дипломатических попыток США, Украины, России и европейских стран запустить новые переговоры о мире, которые на прошлой неделе столкнулись с серьезными трудностями. В статье отмечается, что российский президент Владимир Путин настаивает на уступке территорий как предварительном условии соглашения. Сам Ермак в интервью The Atlantic заявил: «Господин Зеленский не подпишет ни один документ, который включает в себя отказ от какой-либо украинской территории».

    Антикоррупционные органы Украины провели следственные действия у Ермака утром в пятницу.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за коррупционного скандала.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    28 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    27 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    Хаменеи обвинил США в разжигании конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты Америки развязали конфликт на Украине, однако не смогли достичь желаемых результатов, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Вашингтон стал инициатором конфликта на Украине, который привел к серьезному ущербу, однако не смог реализовать свои планы, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телеобращении, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что США организовали и подожгли этот конфликт, но так и не достигли запланированных результатов.

    Хаменеи напомнил, что действующий президент США Дональд Трамп заявлял о готовности за три дня урегулировать кризис.

    «Однако по прошествии года Вашингтон навязывает силой план из 28 пунктов той стране, которую вовлек в конфликт», – заявил верховный лидер Ирана.

    США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Трамп должен обратить внимание еще на одну «адскую дыру», созданную США.

    28 ноября 2025, 09:47 • Новости дня
    Стало известно об обысках у главы офиса президента Украины Ермака

    Депутат Рады Железняк: НАБУ и САП пришли с обыском к Ермаку

    Стало известно об обысках у главы офиса президента Украины Ермака
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские антикоррупционные структуры проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака утром в пятницу, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Сотрудники НАБУ и САП пришли с обыском к главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, передает ТАСС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

    Прочих подробностей депутат не привел.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предупредила о полной блокировке трибуны парламента, если глава офиса президента Украины Андрей Ермак не будет отправлен в отставку.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала.

    Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил делегацию для переговоров по мирному соглашению, назначив Ермака ее главой.

    28 ноября 2025, 13:16 • Новости дня
    При массированной атаке дронов в Новороссийске повреждения получили 227 квартир

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новороссийске после атаки украинских БПЛА насчитали сотни повреждений в квартирах многоэтажных домов и в частных домах, сообщил мэр Андрей Кравченко.

    Пока обследовали 275 объектов жилого фонда, где живет 701 человек, повреждены 34 многоквартирных дома, указал Кравченко, передает ТАСС.

    Всего повреждены 227 квартир и 48 частных домов, по большей части ущерб пришелся на фасады, балконы, стеклопакеты и внутреннюю отделку.

    Серьезнее всего пострадали многоквартирные дома Южного района.

    Ранее в ходе атаки дронов ВСУ на Новороссийск были повреждены минимум 20 квартир.

    28 ноября 2025, 18:38 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку

    Зеленский: Ермак подал в отставку

    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак подал заявление об уходе с должности, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    В видеообращении в Telegram-канале Зеленский заявил, что «руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке».

    Напомним, утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента. Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    Газета The New York Times сообщала, что обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США.

    28 ноября 2025, 09:37 • Новости дня
    Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным

    Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным о газе и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан вылетел в Москву, чтобы обсудить с российским лидером поставки энергоносителей и урегулирование ситуации на Украине.

    В беседе с журналистами перед вылетом Орбан анонсировал переговоры с Путиным, которые намечены на первую половину дня, передает ТАСС.

    «Сегодня мы будем разговаривать с президентом России», – заявил премьер Венгрии.

    Орбан подчеркнул, что его главная цель – обеспечить Венгрии стабильные поставки энергоресурсов. Он отметил, что в республике сохраняются самые низкие в Европе цены на топливо и сырье благодаря доступу к российской нефти и газу по ценам ниже международных.

    Премьер добавил, что намерен добиться гарантий энергоснабжения страны зимой и в течение следующего года по доступной цене. Особое значение Орбан придал снятию действия американских санкций, которые ранее мешали поставкам по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток».

    Комментируя возможность обсуждения украинского кризиса, Орбан сказал, что этот вопрос неизбежно окажется в повестке переговоров. Правительство Венгрии последовательно выступает за прекращение боевых действий и призывает стороны к мирному соглашению.

    По данным венгерских СМИ, Орбан и Путин встречались трижды после 2022 года, а всего провели переговоры четырнадцать раз. Последняя их встреча прошла в Москве 5 июля 2024 года в рамках миротворческой миссии, когда венгерский премьер также посетил Украину, Китай и США.

    Виктор Орбан ранее заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным в Москве в пятницу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что информация о встрече будет предоставлена Кремлем при наличии контактов.

    Песков также сообщал, что последняя беседа между Путиным и Орбаном состоялась 17 октября.

    Власти Венгрии заняли девятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    28 ноября 2025, 10:53 • Новости дня
    Названы три причины обысков у главы офиса Зеленского Ермака
    Названы три причины обысков у главы офиса Зеленского Ермака
    @ Jose Luis Magana/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Обыски у Андрея Ермака проводят по подозрению в его причастности к приказам о слежке за сотрудниками НАБУ и САП, в связи с участием в схемах Тимура Миндича и подозрению в «отжиме» объекта недвижимости, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Следственные действия в доме главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака проходят с утра, передает ТАСС. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, обыски начались около пяти часов утра и проходят в квартире, расположенной в закрытой части правительственного квартала Киева.

    Официальный канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подтвердил факт обысков, отметив, что мероприятия санкционированы и проводятся в рамках расследования, при этом подробности пообещали сообщить позже.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что причиной обысков стала причастность Ермака к приказам о слежке за сотрудниками НАБУ и САП, участие в схемах Миндича и некий объект, который Ермак якобы «отжимал» и по которому имеются документы. По словам Гончаренко, персоналии и дополнительные детали пока не раскрываются.

    Ранее в рамках операции «Мидас» проходили масштабные обыски по делу бизнесмена Тимура Миндича и ряду государственных служащих, связанных с коррупцией в энергетике. Миндич выехал с Украины накануне обысков и в настоящее время находится в Израиле. По информации следствия, общая сумма отмытых средств превышает 100 млн долларов. Сам Ермак может фигурировать на опубликованных НАБУ аудиозаписях под псевдонимом Али-Баба.

    Ранее Железняк сообщил, что украинские антикоррупционные органы проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за скандала с коррупцией.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак продолжит руководить офисом президента. Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    28 ноября 2025, 02:01 • Новости дня
    На западе Украины подожгли историческую Садигурскую синагогу

    Tекст: Катерина Туманова

    В западноукраинских Черновцах 27 ноября был совершен поджог синагоги, о чем в Telegram-канале сообщил посол Израиля в стране Михаил Бродский.

    «Поджог совершен сегодня в Садигурской синагоге в Черновцах. По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией. Никто не пострадал, но помещению синагоги нанесен ущерб», –написал посол, приложив фото внутри здания после пожара.

    Бродский добавил, что диппредставительство на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной по данной ситуации.

    Синагога в Садгоре, построенная около 1770 года, – главный иудейский молитвенный дом и центр религиозной жизни еврейской общины Садгоры, который теперь расположен в черте города Черновцы. По преданию, в основании синагоги земля, привезенная 200 лет назад из Израиля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, храм Иова Почаевского в селе Милиево подожгли в Черновицкой области. Храмовый комплекс полностью сгорел после атаки ВСУ в Белгородской области.

    28 ноября 2025, 13:50 • Новости дня
    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Юшков: Орбан прилетел к Путину обсуждать спасение сербской NIS из-под санкций США

    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Покупка венгерской компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS будет иметь ряд положительных последствий. Так, сделка поспособствует снятию санкций с NIS, а проект строительства прямого нефтепровода между Венгрией и Сербией получит импульс. Однако есть и нюансы, которые способны стать темой переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Сделка по покупке компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS возможна, но требует уточнения целого ряда деталей. Вероятно, в том числе с этой целью Виктор Орбан едет в Москву», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Он напомнил, что благодаря усилиям политика, MOL, которой принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии, может продолжать покупать нефть у «Лукойла». «То есть венгерский премьер показал, что у него есть возможности лоббировать принятия американцами соглашения. Возможно, сейчас он хочет предложить свои услуги в вопросе продажи NIS», – уточнил собеседник.

    В активе компании – современный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). «Газпром нефть», которой принадлежит 44,9% акций NIS, вложила 3 млрд долларов в модернизацию НПЗ, сделав из него один из наиболее технологически развитых в Европе с глубиной переработки больше 99%. Российская сторона хочет получить за него рыночную цену. Александр Вучич ранее озвучивал 700-800 млн долларов, что ниже рынка. Штаты же пытаются заставить «Газпром нефть» продать долю американским структурам.

    В покупке активов заинтересованы и венгры, которым по силам добиться одобрения возможной сделки регулятором США. «Российская нефть идет по нефтепроводу «Дружба» по следующему маршруту: в Венгрию, потом в Хорватию, где почти у побережья разворачивается и поступает по трубе в Сербию. Будапешт и Белград ранее активно обсуждали строительство прямого нефтепровода. Я думаю, если MOL купит NIS, то проект строительства получит новый импульс», – считает Юшков.

    Кроме того, такая сделка будет способствовать снятию санкций с NIS, добавил эксперт, напомнив, что основное требование Вашингтона – отсутствие российских акционеров. «Впрочем, у этой операции есть ряд вопросов, которые, повторю, могут стать темой переговоров Путина и Орбана. Один из них – что является предметом обсуждения: только ли доля Газпрома в 11,3% или весь пакет в 56,15%? Если у «Газпром нефти» останется пакет ниже контрольного, сможет ли Венгрия пролоббировать снятие санкций с NIS?» – отметил аналитик.

    Он допустил, что у Орбана есть предварительное обещание Трампа по судьбе сербской компании после становления MOL ее акционером. «Еще один вопрос – условия возможной продажи российской доли. Венгерская компания едва ли сможет заплатить рыночную цену. Вероятно, будет определенная скидка. Премьер Венгрии, наверное, хочет обсудить, на каких условиях российская сторона готова продать эти активы, предполагается ли обратный выкуп акций и прочее», – рассуждает экономист.

    «Я думаю, в ходе переговоров политики также коснутся вопроса строительства АЭС «Пакш-2». Орбан ранее договорился, чтобы США разрешили операции по проекту с участием ряда российских банков. Но при этом он пообещал, что Венгрия будет покупать американское ядерное топливо у Westinghouse. Готова ли Россия строить атомную электростанцию при таких условиях? Путину и Орбану предстоит прояснить все эти нюансы», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS. Глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш заявил, что рассматривается возможность «обычной рыночной сделки». Обсуждения находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, уточнил он.

    Сообщение появилось накануне визита Виктора Орбана в Москву. По информации СМИ, возможное приобретение венгерской MOL доли в сербской NIS станет одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии.

    Отметим, Будапешт ранее выражал готовность содействовать Белграду в вопросах безопасности поставок топлива. MOL в два раза увеличила поставки нефти в Сербию в ноябре, сообщил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто. Он анонсировал, что в декабре объем поставок планируют поднять в два с половиной раза, передает Reuters.

    Примечательно, что США предоставили MOL исключение из санкционного режима: концерн сможет продолжать закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 года. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы OFAC. MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».

    Напомним, NIS – основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Белград владеет 29,87%. Главный актив NIS – это крупный НПЗ в городе Панчево. 26 ноября завод перешел в режим пониженной циркуляции на фоне нехватки нефти.

    Если США не дадут отсрочку от санкций, работа НПЗ будет полностью остановлена 29 ноября, сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что предложил правительству дать еще 50 дней для поиска покупателей NIS, а не проводить национализацию компании. «Если не будет заключен договор купли-продажи, у нас нет выбора. … Мы введем свою администрацию и предложим наивысшую возможную цену и заплатим ее российским друзьям», – приводит РИА «Новости» слова политика.

    Напомним, США ввели санкции против компании в начале текущего года. Применение карательных мер несколько раз откладывалось, но в ноябре санкции были приведены в действие. Для их снятия американская сторона потребовала полного выхода российских акционеров из NIS. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кому Газпром и «Газпром нефть» могли бы продать свою долю в сербской энергокомпании.

    28 ноября 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин и Орбан завершили переговоры в Кремле
    Путин и Орбан завершили переговоры в Кремле
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле завершена.

    Переговоры продлились почти четыре часа, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. В ходе встречи он заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу, а также поблагодарил его за готовность принять саммит России и США в Будапеште.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2».

    28 ноября 2025, 10:28 • Новости дня
    Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в сербской NIS

    Венгрия начала обсуждать приобретение российской доли в сербской NIS

    Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в сербской NIS
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерская компания MOL рассматривает вариант увеличения участия в сербской NIS и готова содействовать сделке, которая может изменить контроль над компанией, сообщил глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш.

    Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении российской доли в сербской нефтяной компании NIS, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш, отметив, что обсуждается возможность рыночной сделки с поддержкой венгерских властей.

    По его словам, «один из вариантов – это расширение роли MOL», и вывод NIS из-под российского контроля, по мнению Будапешта, находится в интересах самой компании.

    Ранее Венгрия выражала готовность содействовать Сербии в вопросах безопасности поставок топлива. Министр иностранных дел Петер Сиярто заявлял, что MOL увеличит экспорт нефти в Сербию в два с половиной раза.

    На прошлой неделе СМИ писали, что переговоры о приобретении российской доли в NIS также вела крупнейшая нефтяная компания ОАЭ ADNOC. В настоящий момент «Газпром нефти» принадлежит 44,9% акций NIS, еще 11,3% – у Газпрома, в то время как сама Сербия контролирует 29,87%. NIS остается единственным импортером нефти на сербском рынке.

    Президент Сербии Александр Вучич предложил США дать российским акционерам NIS 50-дневный срок для поиска покупателя контрольного пакета акций компании.

    Российские акционеры решили продать контрольный пакет акций крупнейшей энергетической компании Сербии NIS.

    Американские власти потребовали выхода российских акционеров из состава владельцев NIS.

    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов. Подробности

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

