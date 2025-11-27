Uraru: Европа захотела вернуть Россию в G8 ради усиления своего влияния

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейские страны обсуждают перспективу возвращения России в состав G8, чтобы обезопасить свое положение на мировой арене, пишет Ura.ru.

По мнению аналитика, на фоне потери значимости внутри G20 рестарт «Восьмерки» может помочь Европе сохранить свой авторитет и ослабить возможное формирование оси Москва – Вашингтон. В UnHerd отмечают: «Поскольку «старый» Запад затерялся в составе «Двадцатки», перезапуск «Восьмерки» – один из способов сохранить свой международный авторитет и одновременно ослабить перспективу создания оси Москва – Вашингтон».

Автор статьи, доцент кафедры международных отношений Университетского колледжа Лондона, считает, что при улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном страны Европы могут оказаться в стороне от ключевых мировых процессов, а Британия и Франция рискуют изоляцией в Совбезе ООН, если между США, Китаем и Россией сформируется альянс.

UnHerd подчеркивает, что даже в случае участия России в G8 старые механизмы западной гегемонии теряют силу и перестают соответствовать новым реалиям международной политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер заявил, что обсуждение возвращения России в состав G8 пока невозможно из-за продолжающихся боевых действий на Украине.

По данным Reuters, в одном из пунктов европейского контрпредложения к проекту мирного плана Соединенных Штатов по Украине содержится гарантия возвращения России в G8.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что условия для возвращения России в формат G8 не сложились.