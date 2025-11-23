Макрон выступил против возвращения России в G8

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня условия для возвращения России в G8 не сложились. Кроме того, данный формат зависит от единодушного согласия всех участников», –приводит слова Макрона ТАСС.

Макрон также заявил, что не собирается «указывать другим, что делать» в этом вопросе, когда Франция примет председательство в G7 в 2026 году. По мнению французского лидера, стране важно наладить сотрудничество с государствами, которые сейчас не входят в объединение.

Макрон заявил о намерении создать «французскую G7» с привлечением таких стран, как Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, отметив, что формат будет «оригинальным и немного новым», поскольку необходима консолидация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что решение по ситуации на Украине невозможно без согласования с Евросоюзом. Wall Street Journal заявила, что США готовы пригласить Россию назад в G8 в рамках украинского урегулирования. Россия ранее неоднократно указывала на утрату для нее значимости формата G8.