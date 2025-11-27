Рябков сообщил об отсутствии даты визита в Москву Уиткоффа

Рябков сообщил об отсутствии даты визита Уиткоффа для согласования программы

Tекст: Вера Басилая

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что пока отсутствует конкретная дата визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву, передает ТАСС.

По словам дипломата, программа предстоящего визита будет зависеть от того, когда именно определится дата приезда американского представителя.

Рябков добавил, что на фоне ожидания визита отмечаются многократные попытки спекулировать на теме контактов по Украине.

«Когда ясность будет, тогда будут соответствующие информационные сообщения», – заявил Рябков.

Также Сергей Рябков сообщил, что между Россией и США существуют эпизодические контакты по вопросу обмена заключенными, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что интенсивность этих обсуждений зависит от степени их продвинутости и подчеркнул, что в настоящее время на этой теме нет особого фокуса – она является лишь одной из составляющих двустороннего диалога.

Президент США Дональд Трамп поручил Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным, а министру армии США Дэниелу Дрисколлу провести переговоры с украинской стороной.

Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным в Москве ожидается на следующей неделе, в ней может принять участие зять Трампа Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готовится к визиту специального посланника президента США Стивена Уиткоффа.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин выразил готовность встретиться со спецпосланником президента США в Москве.