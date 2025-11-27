Свидетель: Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы метали камни в полицию

Tекст: Алексей Дегтярев

В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел против троих предполагаемых организаторов массовых беспорядков в октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы, передает РИА «Новости».

Среди обвиняемых – иноагент и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*, администратор Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев, ранее объявленный в международный розыск за создание террористического сообщества.

На очередном заседании прокурор зачитал показания сразу 10 свидетелей. Мустафаев в ходе выступления отметил, что в полицейских неоднократно бросали камни, тяжелые предметы, фрагменты плитки и другие предметы. По его словам, наиболее агрессивные участники пытались нанести удары сотрудникам полиции и Росгвардии, вырвать спецсредства, сорвать каски и повалить на землю.

Мустафаев добавил, что действия толпы сопровождались выкриками и размахиванием палестинских флагов, а их координация наводила на мысль об управлении извне. По его словам, несмотря на значительное количество стражей порядка, долго удерживать толпу не удавалось – люди последовательно прорывались в разные зоны аэропорта, включая перрон и терминал.

Сотрудник патрульно-постовой службы Магомед Мухтаров сообщил, что участники беспорядков ломали имущество аэропорта, бросали камни в полицию и среди его подчиненных были пострадавшие.

В октябре сообщалось, что тело автора Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова с многочисленными ножевыми ранениями якобы обнаружили на одной из вилл в Стамбуле.

В 2023 году Telegram-канал «Утро Дагестана» заблокировали из-за призывов к беспорядкам в регионе. Глава Дагестана Сергей Меликов объяснял, что в соцсетях распространяли инструкцию из 19 пунктов, в их числе были политические лозунги.