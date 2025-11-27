В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.0 комментариев
Свидетель: Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы метали камни в полицию
Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года протестующие нападали на полицейских, забрасывали их камнями и пытались прорваться через оцепление, рассказал в своих свидетельских показаниях замглавы управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Руслан Мустафаев.
В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел против троих предполагаемых организаторов массовых беспорядков в октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы, передает РИА «Новости».
Среди обвиняемых – иноагент и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*, администратор Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев, ранее объявленный в международный розыск за создание террористического сообщества.
На очередном заседании прокурор зачитал показания сразу 10 свидетелей. Мустафаев в ходе выступления отметил, что в полицейских неоднократно бросали камни, тяжелые предметы, фрагменты плитки и другие предметы. По его словам, наиболее агрессивные участники пытались нанести удары сотрудникам полиции и Росгвардии, вырвать спецсредства, сорвать каски и повалить на землю.
Мустафаев добавил, что действия толпы сопровождались выкриками и размахиванием палестинских флагов, а их координация наводила на мысль об управлении извне. По его словам, несмотря на значительное количество стражей порядка, долго удерживать толпу не удавалось – люди последовательно прорывались в разные зоны аэропорта, включая перрон и терминал.
Сотрудник патрульно-постовой службы Магомед Мухтаров сообщил, что участники беспорядков ломали имущество аэропорта, бросали камни в полицию и среди его подчиненных были пострадавшие.
В октябре сообщалось, что тело автора Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова с многочисленными ножевыми ранениями якобы обнаружили на одной из вилл в Стамбуле.
В 2023 году Telegram-канал «Утро Дагестана» заблокировали из-за призывов к беспорядкам в регионе. Глава Дагестана Сергей Меликов объяснял, что в соцсетях распространяли инструкцию из 19 пунктов, в их числе были политические лозунги.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом