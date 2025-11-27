Врач рассказал о пяти способах снизить страх перед МРТ

Врач Алешечкин рассказал о пяти способах снизить страх перед МРТ

Tекст: Алексей Дегтярев

В числе самых действенных способов снижения тревожности перед МРТ Алешечкин в беседе с «Газетой.Ru» указал дыхательные техники.

Он порекомендовал использовать дыхание по квадрату: вдох на четыре счета, задержка дыхания на четыре счета, выдох на четыре счета и снова задержка на четыре. Длительность упражнения может составлять одну–три минуты.

Врач также советует технику заземления – концентрацию на ощущениях текущего момента, включая температуру и звуки, чтобы вернуть внимание к реальности и снизить уровень тревожности перед процедурой.

Для глубокой тревоги Алешечкин предлагает постепенное экспонирование: поэтапное знакомство с процессом МРТ через чтение информации, просмотр видео и посещение клиники заранее.

В качестве дополнительной подготовки он отметил эффективность прогрессивной мышечной релаксации по Джейкобсону, подразумевающей напряжение и расслабление отдельных мышечных групп.

Еще один совет специалиста – подобрать себе короткую успокаивающую фразу, основанную на фактах, подтверждающих безопасность и временный характер возможного дискомфорта при МРТ.

