Баскетболиста Моню и футболиста Глушакова внесли в базу «Миротворца»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков и экс-форвард национальной команды по баскетболу Сергей Моня стали фигурантами базы украинского ресурса «Миротворец», передает ТАСС. Помимо них, туда же внесены данные теннисистки Надежды Петровой, генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин, хоккеиста Сергея Конькова и вице-президента КХЛ Александра Гуськова.

Данные спортсмены были включены в базу с формулировкой о «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». На сайте ресурса опубликованы их личные сведения и детали спортивной биографии.

Денису Глушакову 38 лет. За свою карьеру он выступал за «Химки», «Пари Нижний Новгород», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив», а также за клубы из Армении и Костромы. В составе «Спартака» футболист становился чемпионом России и обладателем Суперкубка, провел 57 матчей и забил пять голов за сборную страны.

Сергею Моне 42 года. Он защищал цвета «Автодора», «Химок», ЦСКА и «Динамо», а также играл за американские клубы «Портленд» и «Сакраменто». Моня завоевывал Кубок Европы, трижды становился чемпионом России, побеждал на чемпионате Европы и брал Олимпийскую бронзу в составе сборной России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сайт «Миротворец» внес в свою базу автогонщика Виталия Петрова и хоккеиста Ивана Прохорова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов также оказался в этой базе. Спортивный комментатор Виктор Гусев был включен в списки «Миротворца».