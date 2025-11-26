Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
Власти Москвы подали в суд на комика Батрудинова из-за недвижимости
Департамент городского имущества столицы подал судебный иск в Бабушкинский райсуд города об изъятии имущества нескольких ответчиков, включая юмориста Тимура Батрудинова.
В исковом требовании департамент потребовал изъять у ответчиков, включая Батрудинова, недвижимое имущество для государственных нужд, передает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение инстанции.
Отмечается, что эта недвижимость расположена в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии.
