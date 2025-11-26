Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.11882 комментария
У водителя BMW отняли машину за опасный дрифт в Смоленске ради девушки
У 38-летнего жителя Смоленска и конфисковали дорогой спортивный автомобиль BMW M4 Competition стоимостью около 10 млн рублей из-за того, что он устроил опасный дрифт на оживленной дороге.
В августе водитель BMW M4 Competition на проспекте Гагарина выехал на встречную полосу, проигнорировал красный свет и пересек дорожную разметку, совершая круговые маневры, передает РИА «Новости».
После инцидента нарушитель сам явился в полицию, признал вину и раскаялся в содеянном. По словам мужчины, все происходящее он сделал, чтобы привлечь внимание девушки и прохожих.
Суд назначил водителю штраф в 150 тыс. рублей и конфисковал автомобиль стоимостью около 10 млн рублей в собственность государства. Приговор вступит в силу после рассмотрения возможной апелляции.
Явка с повинной, признание вины и раскаяние стали смягчающими обстоятельствами.
В сентябре в Благовещенске водители устроили ночью опасный дрифт на главной площади города, их наказали административными штрафами и изъятием автомобилей.
До этого Благовещенске завели уголовное дело после того, как водитель устроил опасный дрифт на оживленном перекрестке.