У водителя BMW отняли машину за опасный дрифт в Смоленске ради девушки

Tекст: Алексей Дегтярев

В августе водитель BMW M4 Competition на проспекте Гагарина выехал на встречную полосу, проигнорировал красный свет и пересек дорожную разметку, совершая круговые маневры, передает РИА «Новости».

После инцидента нарушитель сам явился в полицию, признал вину и раскаялся в содеянном. По словам мужчины, все происходящее он сделал, чтобы привлечь внимание девушки и прохожих.

Суд назначил водителю штраф в 150 тыс. рублей и конфисковал автомобиль стоимостью около 10 млн рублей в собственность государства. Приговор вступит в силу после рассмотрения возможной апелляции.

Явка с повинной, признание вины и раскаяние стали смягчающими обстоятельствами.

В сентябре в Благовещенске водители устроили ночью опасный дрифт на главной площади города, их наказали административными штрафами и изъятием автомобилей.

До этого Благовещенске завели уголовное дело после того, как водитель устроил опасный дрифт на оживленном перекрестке.