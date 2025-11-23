В Курске открылся 26-й музыкальный фестиваль имени Свиридова

Tекст: Ольга Иванова

В Курске открылся 26-й Музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова, приуроченный к 110-летию со дня рождения известного композитора.

Торжественное открытие состоялось в концертном зале «Свиридовский», где в исполнении симфонического оркестра и лауреатов конкурса камерного пения прозвучали знаковые произведения Свиридова, а также известная оркестровая сюита «Время Вперед!».

Замдиректора по художественно-творческой деятельности Курской государственной филармонии Екатерина Демидова подчеркнула: «Это 26-й музыкальный фестиваль имени Г.В. Свиридова. До 16 декабря Курск станет точкой притяжения для всех ценителей творчества композитора. Мы очень ждали и спланировали все мероприятия за год, все артисты готовились».

По словам зрителей, фестиваль – важное культурное событие для региона, а произведения Свиридова нужно слушать вживую. В программе фестиваля запланированы концерты с участием курских музыкантов и ведущих российских исполнителей, которые пройдут в Курске и Фатеже.

Так, 2 декабря на Малой сцене «Свиридовского» состоится концерт «Г.В. Свиридов. Дж.Б Перголези» с участием женского хора Курского государственного университета. В Фатеже 4 декабря выступит камерный хор филармонии с программой «Приношение Г.В. Свиридову».

Закрытие фестиваля назначено на 16 декабря – день рождения композитора. В этот вечер зрителям представят музыкальный спектакль «За рекою, за быстрою», подготовленный заслуженным артистом России Михаилом Ивановым и Тимофеем Гольбергом. В постановке выступят Ансамбль Дмитрия Покровского, Московский камерный хор, электроник-джаз-бэнд Софии Бридж и Игоря Заливалова, а также фольклорно-этнографический ансамбль «Ростань» и известные актеры театра и кино.

