Оператор связи в ДНР сообщил о перебоях с электроснабжением в регионе

FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Встреча министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками вечером в пятницу прошла в крайне напряжённой атмосфере, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. По словам одного из высокопоставленных европейских чиновников, тон мероприятия был «тошнотворным», что подчеркивает значительное недовольство европейской стороны предложенным подходом Соединенных Штатов.

В ходе обсуждения представители администрации Трампа заявили украинским и европейским участникам, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет. Как пишет Financial Times в материале, посвященном деталям закрытых переговоров, американская сторона дала понять: ее позиция будет жесткой.

Дрисколл в свою очередь попытался продемонстрировать оптимизм, однако прямо предупредил, что Вашингтон не намерен проявлять особую гибкость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву. Вашингтон допустил возможность корректировки плана урегулирования по просьбе Киева. Украина провела переговоры с США по мирному плану.