Оператор связи в ДНР сообщил о перебоях с электроснабжением в регионе

Оператор связи «Феникс» сообщил о перебоях с электроснабжением в ДНР
Часть объектов связи республиканского оператора связи (бренд «Феникс») в ДНР переведена на автономные источники питания в связи с перебоями с электроснабжением, сообщили в пресс-службе оператора.
По данным пресс-службы оператора, в результате удара БПЛА наблюдаются проблемы с электроснабжением в Снежнянском, Шахтерском, Торезском, Докучаевском и частично Харцызском округах, передает ТАСС.
«Узловые объекты связи переведены в работу от автономных источников питания. Дежурят аварийно-восстановительные бригады оператора», – говорится в сообщении. Оператор предупредил об ограничении ряда сервисов с целью поддержки функционирования голосовой связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ДНР был объявлен режим чрезвычайной ситуации после массовой атаки беспилотников на энергетические объекты. В Макеевке вводятся временные отключения света для предотвращения полномасштабной аварии из-за атак ВСУ на энергосистему ДНР.