    Европа прикрывает «срач» Зеленского
    Грузия заявила о безвыходной ситуации Украины
    Эксперт: Использование статей Устава ООН о «враждебном государстве» приведет к мировой войне
    Политолог объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине
    Трамп: Зеленский может биться до разрыва сердца, если ему не нравится план
    Эксперт спрогнозировал появление в итоговом плане по Украине новых пунктов
    Каллас заявила об «отсутствии у России права» требовать уступок от Украины
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    Михалков призвал создать национальный иммунитет против ИИ
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    22 ноября 2025, 22:42 • Новости дня

    Оператор связи в ДНР сообщил о перебоях с электроснабжением в регионе

    Оператор связи «Феникс» сообщил о перебоях с электроснабжением в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Часть объектов связи республиканского оператора связи (бренд «Феникс») в ДНР переведена на автономные источники питания в связи с перебоями с электроснабжением, сообщили в пресс-службе оператора.

    По данным пресс-службы оператора, в результате удара БПЛА наблюдаются проблемы с электроснабжением в Снежнянском, Шахтерском, Торезском, Докучаевском и частично Харцызском округах, передает ТАСС.

    «Узловые объекты связи переведены в работу от автономных источников питания. Дежурят аварийно-восстановительные бригады оператора», – говорится в сообщении. Оператор предупредил об ограничении ряда сервисов с целью поддержки функционирования голосовой связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ДНР был объявлен режим чрезвычайной ситуации после массовой атаки беспилотников на энергетические объекты. В Макеевке вводятся временные отключения света для предотвращения полномасштабной аварии из-за атак ВСУ на энергосистему ДНР.

    22 ноября 2025, 07:23 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине

    Вэнс: Критики плана США по Украине искажают реалии на земле

    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил три ключевых условия для мирного соглашения по конфликту на Украине.

    Венс заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что любой мирный план должен предусматривать прекращение боевых действий и сохранение суверенитета Украины; быть приемлемым как для России, так и для Украины; максимально способствовать предотвращению возобновления военных действий в будущем.

    «Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо искажает некоторые критические реалии на земле», – заявил он.

    По его словам, распространено ошибочное мнение, что через увеличение финансовой и военной поддержки или санкций можно добиться победы. «Мир не будет установлен неудачливыми дипломатами или политиками, живущими в мире фантазий. Его могут установить умные люди, живущие в реальном мире», – заявил Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, который на Западе с возмущением назвали «капитуляцией» Украины.


    22 ноября 2025, 15:37 • Новости дня
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией высказался о решении Владимира Зеленского назначить главу его офиса Андрея Ермака руководителем делегации Украины на переговорах с США и другими международными партнерами по мирному урегулированию.

    Назначение главы офиса президента Украины Андрея Ермака на пост руководителя украинской делегации для переговоров с США и другими международными партнерами прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

    «Отличный выбор. Лучше него только Миндич», – написал Медведев с иронией.

    Ранее Владимир Зеленский утвердил делегацию для переговоров по мирному соглашению и назначил Андрея Ермака ее главой.

    Глава СНБО Украины Умеров объявил о начале консультаций США и Украины по мирному плану в Швейцарии.

    Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что расследования по коррупции в отношении Владимира Зеленского и его окружения приостановлены по инициативе европейских дипломатов.

    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    22 ноября 2025, 11:17 • Новости дня
    FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы
    FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тон встречи министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками, прошедшей вечером в пятницу, можно описать как «тошнотворный», сообщает газета Financial Times.

    Встреча министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками вечером в пятницу прошла в крайне напряжённой атмосфере, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. По словам одного из высокопоставленных европейских чиновников, тон мероприятия был «тошнотворным», что подчеркивает значительное недовольство европейской стороны предложенным подходом Соединенных Штатов.

    В ходе обсуждения представители администрации Трампа заявили украинским и европейским участникам, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет. Как пишет Financial Times в материале, посвященном деталям закрытых переговоров, американская сторона дала понять: ее позиция будет жесткой.

    Дрисколл в свою очередь попытался продемонстрировать оптимизм, однако прямо предупредил, что Вашингтон не намерен проявлять особую гибкость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву. Вашингтон допустил возможность корректировки плана урегулирования по просьбе Киева. Украина провела переговоры с США по мирному плану.

    22 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России

    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    22 ноября 2025, 06:32 • Новости дня
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Все армии в мире, кроме армий России, Украины и Израиля, отстают от американских вооруженных сил в плане технологий, в частности, в сфере БПЛА, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.

    «Я думаю, что все страны мира, за исключением, возможно, Украины, России и, возможно, Израиля, отстают», – приводит слова Дрисколла РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По его словам, эти три страны находятся в состоянии военного конфликта, что вынуждает их внедрять инновационные решения гораздо быстрее, чем это делают страны с устоявшимися бюрократическими системами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрисколл совершил визит в Киев. СМИ сообщали, что после Киева Дрисколл намерен провести переговоры с представителями России. Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву в конце следующей недели.


    22 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры ЕС, Канады и Японии считают, что план США по урегулированию на Украине требует доработки из-за возможного сокращения украинских вооруженных сил, говорится в опубликованном Еврокомиссией совместном заявлении лидеров стран.

    План США по Украине может стать основой для урегулирования конфликта, однако лидеры ЕС, Канады и Японии настаивают на его доработке, передает ТАСС.

    Совместное заявление было опубликовано Еврокомиссией по итогам встречи лидеров Евросоюза, восьми стран объединения, Норвегии, Японии и Канады в Йоханнесбурге. В документе отмечается, что текущая версия плана требует дополнительной работы, а также выражается обеспокоенность по поводу сокращения украинских вооруженных сил, поскольку это может сделать Киев уязвимым.

    В заявлении подчеркивается важность диалога с Киевом и Вашингтоном – ЕС намерен в ближайшие дни продолжить обсуждение предложенного американского плана с представителями обеих стран. Лидеры институциональных органов Евросоюза и государств, подписавших документ, выразили готовность внести свой вклад для достижения устойчивого мирного урегулирования. Также в тексте говорится, что «ряд важных элементов» предложенной инициативы будет иметь принципиальное значение для справедливого и прочного мира.

    Ранее США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.

    Сообщалось, что Украина, Франция, Германия и Британия прорабатывают альтернативное предложение урегулирования ситуации на Украине.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы, на которой он заявил, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    22 ноября 2025, 11:36 • Новости дня
    Украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Зеленского

    Шарий: Все расследования по коррупции Зеленского и его окружения замораживаются

    Украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Расследования по коррупции в отношении Владимира Зеленского и его соратников временно приостановлены по инициативе европейских дипломатов, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Все антикоррупционные расследования в отношении Владимира Зеленского и его окружения, включая руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова, будут заморожены на период проведения переговоров. Прямых подозрений этим фигурантам также выдвигаться не будет, заявил в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.

    Шарий заявил, что такое решение принято под гарантию неких европейских послов, которые курируют ситуацию. Блогер подчеркнул, что, по его мнению, особую роль в этом сыграла посол Евросоюза на Украине.

    Он также предположил, что европейские чиновники опасаются раскрытия схем коррупции внутри Евросоюза, которые могут быть вскрыты в результате работы антикоррупционных органов Украины.

    Шарий выразил уверенность, что расследования в итоге будут полностью свернуты. Блогер назвал сложившуюся ситуацию «тотальной мерзостью».

    Ранее Шарий сообщил о возвращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова на Украину на фоне коррупционного скандала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антикоррупционные органы предъявили обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича.

    Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично украл из сферы энергетики Украины 100 млн долларов.

    22 ноября 2025, 08:29 • Новости дня
    Офицеры ВСУ спешно сбежали из Вильчи у Волчанска
    Офицеры ВСУ спешно сбежали из Вильчи у Волчанска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ срочно эвакуируются из населенного пункта Вильча Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовики сообщили, что офицерский состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и других украинских подразделений приступил к срочной эвакуации из населенного пункта Вильча, который расположен южнее Волчанска, передает ТАСС. Пункты управления украинских военных также переносятся на более безопасное расстояние.

    Ситуация для ВСУ в Харьковской области ухудшается. В частности, в Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и часть военных сдается в плен. Отмечалось также, что отдельные украинские бойцы пытаются избежать пленения, переодеваясь в гражданскую одежду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска. Огнеметная система поразила укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении. Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными.

    22 ноября 2025, 17:51 • Новости дня
    Каллас заявила об «отсутствии у России права» требовать уступок от Украины

    Каллас: Россия не имеет права на уступки от Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия не вправе рассчитывать на получение уступок от Украины.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия не имеет права рассчитывать на какие-либо уступки со стороны Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    По мнению Каллас, любые ожидания уступок со стороны России не оправданы и не должны быть предметом переговоров.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений перспектив урегулирования ситуации вокруг спецоперации на Украине. Каллас занимает жесткую позицию по отношению к Москве, настаивая на невозможности компромисса в вопросах, связанных с территориальной целостностью Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кая Каллас отметила креативность России при обходе санкций Евросоюза.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о восхищении Каллас ударами по российской энергосистеме.

    Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.


    22 ноября 2025, 09:12 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на Самарскую область погибли два человека
    В результате атаки БПЛА на Самарскую область погибли два человека
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области, два человека в Сызрани погибли в результате падения БПЛА, еще двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    Атака беспилотников на промышленные предприятия Самарской области была отражена силами ПВО, сообщает РИА «Новости».

    Федорищев уточнил, что целями были объекты топливно-энергетического комплекса.

    «С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека... Два человека пострадали», – сообщил губернатор.

    Пострадавшим сейчас предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Власти региона также обещают оказать поддержку семьям погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили за ночь над регионами России 69 украинских беспилотников самолетного типа.

    Ранее 15 беспилотников уничтожили над Самарской областью.

    22 ноября 2025, 20:39 • Новости дня
    Трамп: Зеленский может биться до разрыва сердца, если ему не нравится план

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. В то же время он добавил, что разработанный в Вашингтоне план по урегулированию конфликта на Украине не считается окончательным предложением Киеву.

    «Тогда он (Зеленский) может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», – сказал Трамп журналистам на Южной лужайке у Белого дома, отвечая на вопрос, что будкт, если Зеленский не примет предложение США, передает РИА «Новости».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    На вопрос о том, стоит ли рассматривать американский вариант урегулирования как последнее слово Вашингтона в переговорах с Украиной, глава государства ответил отрицательно: «Нет».

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.

    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки предложенного США плана по Украине.

    Президент Владимир Путин сообщил, что текст новой версии мирного плана поступил в Москву и может лечь в основу урегулирования.

    22 ноября 2025, 12:23 • Новости дня
    Sabah сообщила о превращении Зеленского в «испуганного кота»

    Sabah: Зеленский превратился в испуганного кота

    Sabah сообщила о превращении Зеленского в «испуганного кота»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зеленский и его западные союзники лишились всех козырей на фоне коррупционного скандала на Украине, он превратился в «испуганного кота», пишет колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар.

    Тутар заявил, что Владимир Зеленский и его западные союзники лишились всех козырей из-за миллиардной коррупционной сети на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам автора, Зеленский, который прежде резко отвергал даже временное перемирие, оказался в новой ситуации, в которой, по мнению журналиста, он «превратился в испуганного кота».

    Колумнист отметил, что после скандала со взятками высокий представитель Пентагона посетил Киев, где были выдвинуты ультиматумы украинскому президенту.

    Тутар подчеркнул: «Зеленский теперь ничем не отличается от кошки, пролившей молоко».

    По мнению автора публикации, Европа пребывает в шоке от произошедшего. Он предположил, что европейские лидеры фактически уже «списали Украину со счетов», а основной проблемой Европы является вовсе не судьба Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский оказался под ударом внутренних врагов, которые используют энергетическую сферу в качестве слабого места.

    Сообщалось, что Зеленский лично присвоил 100 млн долларов из украинского энергетического сектора.

    Между тем в субботу украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Зеленского.

    22 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США

    Трамп: Зеленскому придется одобрить мирный план США

    Трамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине, а если «ему не нравится», то Киев может продолжать боевые действия, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я разговариваю с людьми, у нас есть план», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    «Мы считаем, что у нас есть способ добиться мира, ему придется его одобрить», – заявил Трамп. У него спросили, собираются ли США прекратить поддержку Украины, если Зеленский не одобрит план. В ответ Трамп заявил, что «рано или поздно» Киеву «придется что-то принять», передает ТАСС.

    «Он должен будет принять его, а если ему не нравится, то, знаете, им тогда стоит просто продолжать сражаться», – заявил глава американского государства.

    Трамп также выразил мнение, что Зеленскому следовало бы заключить сделку год или два назад. Он отметил, что у руководства Украины нет козырей на переговорах.

    Президент США вновь заявил, что рассчитывал быстрее закончить конфликт на Украине благодаря «очень хорошим отношениям» с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп отметил, что Украину ожидает сложная зима из-за разрушения энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования украинского конфликта, который на Западе назвали «капитуляцией» Украины. Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, а отказ Киева от переговоров лишь приближает выполнение целей спецоперации военным путем.

    22 ноября 2025, 15:23 • Новости дня
    Страны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине

    Страны G20 заявили о стремлении к справедливому миру на Украине

    Страны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине, говорится в декларации саммита лидеров G20.

    Страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине, а также разрешению конфликтов в Демократической Республике Конго, Палестине и Судане, передает ТАСС.

    «Мы будем работать над достижением справедливого и всеобъемлющего мира в Судане, Палестине, Демократической Республике Конго и на Украине», – цитирует телеканал Al Jazeera декларацию G20.

    Европа решила разработать контрпредложение по урегулированию на Украине. Фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по Украине на саммите G20.

    FT сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы.

    22 ноября 2025, 18:42 • Новости дня
    Евросовет назначил экстренный саммит по Украине

    Евросовет: Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет в Луанде 24 ноября

    Tекст: Вера Басилая

    Экстренный саммит ЕС по Украине состоится в Анголе 24 ноября, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

    Экстренный саммит Европейского союза по ситуации на Украине пройдет 24 ноября в Анголе, сообщает ТАСС. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в Луанду .

    Согласно его сообщению, необычный выбор места объясняется тем, что в этот же день в столице Анголы состоится запланированный саммит ЕС и Африканского союза.

    Ранее Украина, Франция, Германия и Британия прорабатывают альтернативное предложение по урегулированию ситуации на Украине.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл провел встречу с представителями Европы и заявил, что пространства для переговоров по американскому плану практически нет.

    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки американского плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    Делегация Украины прибыла в Швейцарию для консультаций по плану Трампа
    Аргентина отказалась подписать итоговую декларацию саммита G20 в ЮАР
    Похищавшую ветеранов СВО банду вымогателей задержали в Москве
    По обвинению в мошенничестве арестованы саночники Репилов и Перетягин
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    Многодетная мать из Казани завоевала титул «Миссис Вселенная Классик 2025»
    Ученые воссоздали 3000-летний рецепт медово-ячменного хлеба

