Захарова заявила о героизации на Западе финского снайпера, убивавшего русских
Западные СМИ превозносят фигуру финского снайпера Симо Хяюхя, причастного к убийствам русских, из-за отсутствия настоящих героев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале публикацию британской газеты The Telegraph о финском снайпере Симо Хяюхя.
Она обратила внимание на заголовок «Я убил 500 русских» и заявила, что на Западе за неимением настоящих героев возвеличивают тех, кто убивал русских. По мнению Захаровой, британцы, переписывая историю, превращают «убийцу русских» в героя Второй мировой войны, хотя Хяюхя участвовал только в советско-финском конфликте 1939–1940 годов.
Захарова подчеркнула, что включение Хяюхя в серию материалов о Второй мировой войне отражает целенаправленную кампанию по исключению СССР из рядов антигитлеровской коалиции и дискредитации Красной армии.
«Очевидно, что в западной массовой культуре наблюдается кризис жанра – нет героев, на которых бы хотелось равняться. Политический заказ диктует лепить врагов из русских, которых можно убивать сотнями, купаясь в крови», – заявила Захарова.
Она также добавила, что британцы, следуя маннергеймовской пропаганде, формируют мифологизированный образ Хяюхя как героя, хотя прозвище «Белая смерть» появилось в финской литературе лишь в конце 1980-х годов и историки не нашли этому подтверждения. Захарова напомнила, что Хяюхя никогда не был героем и, по версии исследователей, считал свои убийства грехом, о чем свидетельствует его дневник.
Дипломат отметила, что Симо Хяюхя хотел воевать на стороне гитлеровцев, но не смог из-за инвалидности. Захарова подчеркнула, что Финляндия тогда потерпела поражение и потому Хяюхя не может считаться героем. По мнению Захаровой, вступление Финляндии в НАТО связано с реабилитацией нацизма и русофобией в альянсе.
Ранее Захарова заявила, что многие политики Западной Европы ведут себя так, будто забыли о наказании лидеров Третьего рейха и приговоре нацизму.