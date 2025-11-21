Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
Кремль сообщил о предстоящем совещании Путина с Совбезом
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин планирует рабочее совещание с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.
Песков сообщил, что встреча состоится сегодня, однако темы, которые будут обсуждаться, глава государства определит непосредственно перед началом совещания.
