Следствие смоделировало положение тела Талькова в момент убийства

Следствие смоделировало позу Талькова в момент убийства и исключило вину Малахова

Tекст: Вера Басилая

Следователь смоделировал положение тела Игоря Талькова и местоположение револьвера в момент убийства, передает РИА «Новости».

Из материалов дела следует, что смертельное ранение певец получил, когда находился в положении присев с вытянутой вперед рукой и развернутой ладонью. В документах подчеркивается, что такая позиция и направление выстрела позволили экспертам категорически отвергнуть версию о причастности концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова к убийству артиста.

В ходе следственного эксперимента, проведенного в декабре 1991 и марте 1992 года, была определена поза певца, положение револьвера в руках Владимира Шляфмана и сделан вывод о том, что выстрел произведен именно Шляфманом, причастность Малахова исключена.

Эксперт, участвовавший в эксперименте с Малаховым и тремя охранниками певца, отметил, что результат был объективно подтвержден фотографиями с разных ракурсов и лазерной реконструкцией направления выстрела. В показаниях специалиста указано, что их эффективность повысилась благодаря совпадению показаний очевидцев с результатами экспертизы, независимой от их слов.

Ранее психиатрическая экспертиза не обнаружила оснований сомневаться во вменяемости Валерия Шляфмана.

Эксперты установили, что выстрел был произведен из револьвера типа Наган 1895 года с близкого расстояния, при этом было выпущено три пули.

Петроградский районный суд Петербурга весной приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии за убийство Игоря Талькова и покушение на Игоря Малахова в 1991 году