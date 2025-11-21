Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.0 комментариев
Следствие смоделировало позу Талькова в момент убийства и исключило вину Малахова
Следственный эксперимент установил точную позу певца Игоря Талькова и положение оружия во время убийства, что позволило исключить причастность Игоря Малахова к преступлению, следует из материалов дела.
Следователь смоделировал положение тела Игоря Талькова и местоположение револьвера в момент убийства, передает РИА «Новости».
Из материалов дела следует, что смертельное ранение певец получил, когда находился в положении присев с вытянутой вперед рукой и развернутой ладонью. В документах подчеркивается, что такая позиция и направление выстрела позволили экспертам категорически отвергнуть версию о причастности концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова к убийству артиста.
В ходе следственного эксперимента, проведенного в декабре 1991 и марте 1992 года, была определена поза певца, положение револьвера в руках Владимира Шляфмана и сделан вывод о том, что выстрел произведен именно Шляфманом, причастность Малахова исключена.
Эксперт, участвовавший в эксперименте с Малаховым и тремя охранниками певца, отметил, что результат был объективно подтвержден фотографиями с разных ракурсов и лазерной реконструкцией направления выстрела. В показаниях специалиста указано, что их эффективность повысилась благодаря совпадению показаний очевидцев с результатами экспертизы, независимой от их слов.
Ранее психиатрическая экспертиза не обнаружила оснований сомневаться во вменяемости Валерия Шляфмана.
Эксперты установили, что выстрел был произведен из револьвера типа Наган 1895 года с близкого расстояния, при этом было выпущено три пули.
Петроградский районный суд Петербурга весной приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии за убийство Игоря Талькова и покушение на Игоря Малахова в 1991 году