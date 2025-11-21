При землетрясении в столице Бангладеш погибли три человека

Tекст: Мария Иванова

Три человека погибли, несколько получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло утром в пятницу в столице Бангладеш Дакке, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Star.

По данным городской полиции, «трое прохожих получили смертельные травмы. Район, в котором произошло обрушение, оцеплен». Инцидент произошел из-за обрушения кирпичного ограждения на крыше семиэтажного дома.

По данным Метеорологического департамента Бангладеш, подземные толчки были зафиксированы в 10.38 по местному времени, что соответствует 7.38 по Москве. Во время землетрясения в разных районах Дакки люди в панике выбегали из домов. Толчки ощутили также в других регионах Бангладеш, а также в Индии.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр располагался в 23 км к востоку от города Тонги, где проживают около 337 тыс. человек, а очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информация о разрушениях в других районах и о новых пострадавших пока не поступала.

Ранее на Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3.

На северо-востоке Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5.