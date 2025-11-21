Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
При землетрясении в столице Бангладеш погибли три человека
Утром в пятницу мощное землетрясение магнитудой 5,7 в Дакке привело к обрушению кирпичного ограждения, в результате чего погибли три прохожих.
Три человека погибли, несколько получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло утром в пятницу в столице Бангладеш Дакке, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Star.
По данным городской полиции, «трое прохожих получили смертельные травмы. Район, в котором произошло обрушение, оцеплен». Инцидент произошел из-за обрушения кирпичного ограждения на крыше семиэтажного дома.
По данным Метеорологического департамента Бангладеш, подземные толчки были зафиксированы в 10.38 по местному времени, что соответствует 7.38 по Москве. Во время землетрясения в разных районах Дакки люди в панике выбегали из домов. Толчки ощутили также в других регионах Бангладеш, а также в Индии.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр располагался в 23 км к востоку от города Тонги, где проживают около 337 тыс. человек, а очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информация о разрушениях в других районах и о новых пострадавших пока не поступала.
Ранее на Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3.
На северо-востоке Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5.