В России задумались об автоматизации экзамене за водительские права
Автоматизированный прием экзаменов на водительские права может появиться в России, соответствующее предложение заложено в стратегии по безопасности дорожного движения.
Новый подход предусмотрен в Стратегии повышения безопасности дорожного движения, передает ТАСС.
В документе отмечается необходимость развития систем экзаменов на право управления транспортом, включая внедрение автоматизации.
Экзамены на права сегодня проходят в два этапа: теория и практика. Для категорий В, С и D этап практического экзамена проводится на дорогах города, площадка отменена.
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что подобные технологии уже используются в Южной Корее: «В Южной Корее практические экзамены принимает компьютер. Он отдает команды, какое упражнение выполнить, и ставит оценку «да» или «нет». В автомобиле с экзаменуемым находится инструктор, который не вмешивается, но может перехватить управление в экстренной ситуации.
Моржаретто подчеркнул, что сроки введения автоматизации в России пока не определены, однако внедрение данной системы возможно. Эксперт считает, что это может снизить субъективность экзаменаторов. «В этой ситуации устраняется человек, который может быть необъективен», – отметил он.
Зампред комиссии Общественной палаты, автоэксперт Александр Холодов пояснил, что во многих странах Европы, Японии, Южной Корее и Казахстане уже работает автоматизированная система приема экзаменов. Холодов отметил, что современные технологии позволяют автоматизировать прием экзамена не только на площадке, но и на городских маршрутах, а искусственный интеллект сможет давать предварительные оценки и улучшить вопросы для теории.
В МВД ранее заявляли о разработке программных комплексов для помощи экзаменаторам. В свежем постановлении правительства прописаны требования к автоматизированной системе оценки: контроль за разметкой, скоростью, действиями с передачами, поворотниками и временем выполнения задания.
Напомним, цена на обучение в российских автошколах существенно возросла, , в отдельных регионах цена начального курса достигает 65 тыс. рублей, средняя стоимость по стране увеличилась на 20%.