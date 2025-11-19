Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.0 комментариев
Минобороны впервые привлекло казаков к пополнению мобилизационного резерва
Впервые подписано соглашение, по которому представители казачества официально будут пополнять мобилизационный людской резерв страны и охранять критически важные объекты.
Документ о сотрудничестве заключили Всероссийское казачье общество и Министерство обороны, передает Всероссийское казачье общество. Соглашение подписали атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов и генерал-полковник Евгений Бурдинский, который подчеркнул высокий статус казачества в структуре национальной безопасности.
Виталий Кузнецов заявил: «Впервые заключили с Министерством обороны соглашение о пополнении казаками мобилизационного людского резерва страны». Он подчеркнул, что официальное привлечение стало «еще одним шагом к исполнению нашей святой миссии в служении Отечеству».
Подписанный документ, по словам Кузнецова, является значимым шагом для укрепления позиции казачества как опоры страны. Он отметил, что за время специальной военной операции боевые задачи честно выполнили более 47 тыс. казаков, в том числе свыше 450 атаманов, а более 18 тыс. человек продолжают службу на линии боевого соприкосновения.
Более пяти тысяч представителей казачества получили государственные награды, свыше 800 – ордена Мужества, 12 – звания Героев России, пятеро – посмертно.
Казаки также выполняют важные государственные функции: занимаются охраной границы, общественного порядка, помогают в ликвидации последствий ЧС, поддерживают МВД и МЧС, а также участвуют в отслеживании и уничтожении беспилотников
После подписания соглашения список задач казачества официально расширился включением роли по обеспечению защиты критически важных объектов инфраструктуры и территориальной обороны.