Путин: Россия предпринимает все усилия для стабилизации энергорынка
Российская сторона делает все возможное, чтобы сохранить надежное снабжение потребителей энергоресурсами, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций Совета глав правительств стран-членов ШОС.
«Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, президент России провел встречу с руководителями советов министров стран ШОС, встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Кроме того, он провел переговоры с главой индийского МИД Субраманьяном Джайшанкаром.