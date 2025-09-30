Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Анонсирована встреча Путина с вице-премьером Хуснуллиным
Песков: Путин проведет встречу с вице-премьером Хуснуллиным
Владимир Путин запланировал рабочую встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, на которой обсудят положение дел в строительной отрасли страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что в Кремле у президента запланированы рабочие встречи, среди которых встреча с Хуснуллиным. «С докладом среди остальных у него Марат Хуснуллин – куратор всероссийской стройки, заместитель председателя правительства России», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.
Пресс-секретарь добавил, что вице-премьер регулярно информирует президента о ситуации в строительной сфере, что позволяет держать под контролем ключевые задачи отрасли.
Напомним, на прошлой неделе Марат Хуснуллин заявил о предстоящей модернизации коммунальной инфраструктуры.