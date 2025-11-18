105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.9 комментариев
В Банке России сообщили об исчезновении мисселинга на финансовом рынке
Жители России стали реже обращаться с жалобами на навязывание финансовых услуг, а случаи мисселинга почти полностью исчезли, что связано со снижением токсичных практик на рынке.
Количество жалоб на навязывание услуг в финансовой сфере снижается, практически исчез мисселинг – так охарактеризовал ситуацию руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, передает ТАСС. Он выступил перед журналистами в ходе конференции ЦБ «Фокус на клиента».
Мамута подчеркнул: «Количество жалоб уменьшается по той тематике, которая несколько лет была токсичной, это навязывание, практически исчез мисселинг, надеемся, навсегда, но будем за этим внимательно следить, потому что видим риски по мере снижения ставок по депозитам, (может) вернуться аппетит продажи не депозитных продуктов под видом депозитов».
По его словам, несмотря на положительную тенденцию, специалисты продолжают мониторить рынок. Снижение ставок по депозитам может снова привести к росту продаж сложных продуктов под видом вкладов, предупредил Мамута. В Банке России считают важным держать ситуацию под контролем, чтобы не допустить возвращения прежних проблем для потребителей.
Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Банк России готовил предложение о кратном повышении штрафов за мисселинг (навязывание финансовых услуг), сообщала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ.