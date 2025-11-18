Влодзимеж Чажастый стал новым спикером Сейма Польши

Влодзимеж Чажастый победил на выборах спикера Сейма с поддержкой 236 депутатов

Tекст: Мария Иванова

Новым спикером Сейма Польши стал Влодзимеж Чажастый, лидер партии «Левые», сообщает ТАСС со ссылкой на канал TVP INFO, который ведет прямую трансляцию из парламента. В поддержку его кандидатуры проголосовали 236 депутатов, против высказались 209 парламентариев, а еще двое воздержались.

Избрание нового маршала нижней палаты стало возможным после отставки Шимона Холовни, который сложил полномочия 13 ноября и с сегодняшнего дня перестал исполнять обязанности спикера. За последние месяцы в польском парламенте отмечается активизация политических перестановок и смена руководства.

Значительная часть общества отнеслась к избранию Чажастого неоднозначно. Согласно данным опроса исследовательского центра Instytut Badan Pollster, 55% поляков высказались против его назначения на пост маршала Сейма, тогда как 45% поддержали его избрание.

