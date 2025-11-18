Влодзимеж Чажастый стал новым спикером Сейма Польши

105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.5 комментариев
Новым спикером Сейма Польши стал Влодзимеж Чажастый, лидер партии «Левые», сообщает ТАСС со ссылкой на канал TVP INFO, который ведет прямую трансляцию из парламента. В поддержку его кандидатуры проголосовали 236 депутатов, против высказались 209 парламентариев, а еще двое воздержались.
Избрание нового маршала нижней палаты стало возможным после отставки Шимона Холовни, который сложил полномочия 13 ноября и с сегодняшнего дня перестал исполнять обязанности спикера. За последние месяцы в польском парламенте отмечается активизация политических перестановок и смена руководства.
Значительная часть общества отнеслась к избранию Чажастого неоднозначно. Согласно данным опроса исследовательского центра Instytut Badan Pollster, 55% поляков высказались против его назначения на пост маршала Сейма, тогда как 45% поддержали его избрание.
