WP сообщила о предоставлении Китаем кредитов США на 200 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайские финансовые учреждения предоставили США за период с 2000 по 2023 год кредиты на более чем 200 млрд долларов для реализации технологических и инфраструктурных проектов, рассказывает ТАСС со ссылкой на публикацию The Washington Post.

Это самая крупная сумма кредитования среди всех стран, с которыми сотрудничает Китай. Всего финансирование получили 2,5 тыс. проектов практически во всех штатах – от строительства газопроводов до модернизации аэропортов.

Более половины этой суммы – 103 млрд долларов – были выданы с 2018 года. Среди заметных проектов, поддержанных китайскими кредиторами, – высоковольтная линия электропередачи из Канады в Нью-Йорк, крупный центр обработки данных в Северной Вирджинии и терминалы в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Также китайские банки открывали кредитные линии для крупнейших американских компаний, входящих в список Fortune 500, таких как Amazon, Halliburton, Tesla, Boeing, Qualcomm и Disney. Однако, по данным WP, эти компании не дали комментарии по поводу сотрудничества с Китаем.

Исполнительный директор исследовательского центра AidData Брэдли Паркс отметил, что, несмотря на предостережения Вашингтона о возникновении долговой зависимости других государств от Китая, США сами получают значительные объемы кредитов от китайских государственных кредиторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай предложил Вашингтону выплатить 1 трлн долларов за отказ США от военного вмешательства.

Пекин ранее ввел санкции против 14 западных оборонных компаний.