В Москве отметили двадцатилетие «Молодой Гвардии Единой России»
В столице проходит масштабный форум, приуроченный к 20-летию «Молодой Гвардии», который объединил 2 500 активистов со всех регионов страны, включая участников спецоперации.
В Москве проходит всероссийский слет активистов «Молодой Гвардии», посвящённый 20-летию молодежного крыла партии «Единая Россия». На мероприятии собрались 2500 участников со всей страны: победители проекта «ПолитЗавод», активисты, участники спецоперации на Украине, руководители региональных отделений и другие представители организации, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Президент России Владимир Путин направил поздравление молодогвардейцам с юбилеем, которое зачитал секретарь Генсовета Владимир Якушев. «Представители «Молодой Гвардии» плодотворно трудятся в органах власти, экономике и социальной сфере... Особые слова благодарности – молодогвардейцам, которые сегодня на передовой, плечом к плечу с боевыми товарищами героически защищают Отечество», – говорится в послании Путина. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении потенциала движения.
На торжественном мероприятии выступил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, отметивший, что организация стала «школой патриотизма» для тысяч молодых людей и заняла важное место в российской политике. Медведев добавил, что более 6500 молодых людей участвовали в волонтерской работе, а около 300 молодогвардейцев и волонтеров отправились добровольцами на специальную военную операцию. Он подчеркнул, что молодое поколение продолжает дело своих предков и пользуется авторитетом среди сверстников.
Медведев поручил молодогвардейцам подключиться к реализации социальных лифтов для молодежи и пообещал поддерживать инициативы организации при формировании народной программы партии. Также он ознакомился с выставкой об этапах работы МГЕР, где активисты рассказали о партнерстве с предприятиями, образовательных проектах в вузах и деятельности на международной арене.
На этом слете шесть активистов МГЕР и «Волонтерской Роты» были отправлены добровольцами в зону спецоперации на Украине для службы в бригаде аэроразведки «ГРОМ Каскад». В этот же день было подписано соглашение о сотрудничестве между «Молодой Гвардией Единой России» и Министерством науки и высшего образования РФ. В организации в настоящее время насчитывается более 200 тыс. активистов, региональные отделения МГЕР открыты во всех российских субъектах, включая новые регионы – ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.