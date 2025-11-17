  • Новость часаЖенщина в Балашихе призналась в убийстве и расчленении малолетнего сына
    Центробанк похвалили за работу над ошибками
    Эксперт рассказал о штурме «ворот к Запорожью»
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Отражены контратаки ВСУ под Купянском
    Стало известно о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя
    Трамп поддержал подготовку Конгрессом санкций против партнеров России
    Япония выразила недовольство Китаю
    Долг России снизился до 14% от ВВП
    Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    13 комментариев
    Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    9 комментариев
    17 ноября 2025, 10:10 • Новости дня

    Ученые сообщили о неопасных для Земли солнечных вспышках

    В ИКИ РАН сообщили о слабой вспышечной активности на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки астрономы прогнозируют умеренно возмущенную солнечную погоду без угрозы для планеты и слабо повышенную вспышечную активность.

    Повышенная активность вспышек на Солнце ожидается 17 ноября, однако угроз для Земли она не несет, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Ученые отмечают, что космическая погода останется слабо возмущенной – сильно выраженных геомагнитных бурь не прогнозируется.

    По данным специалистов, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка в целом была спокойной, зафиксированы лишь незначительные возмущения. Вспышечная активность сохранялась на остаточно повышенном уровне, но рисков для Земли не возникло.

    17 ноября, по прогнозу лаборатории, солнечный ветер продолжит оставаться нестабильным, что приведет к слабой возмущенности магнитосферы. Несмотря на возможный рост активности на Солнце, эксперты подчеркивают: угрозы для техники и здоровья людей отсутствуют.

    Напомним, в минувшие выходные на Солнце произошла мощная вспышка, вызвавшая выброс корональной массы.

    Впервые за 20 лет на Земле отметили экстремальную магнитную бурю два года подряд.

    В этом году зафиксировали рекордное количество сильных магнитных бурь.

    15 ноября 2025, 11:12 • Новости дня
    Ученый раскрыл неожиданные данные об объекте 3I/ATLAS

    Ученый Леб заявил о признаках искусственного происхождения у объекта 3I/ATLAS

    Ученый раскрыл неожиданные данные об объекте 3I/ATLAS
    @ NASA

    Tекст: Мария Иванова

    Межзвездный объект 3I/ATLAS остался единым телом после прохождения вблизи Солнца, что вызвало удивление у специалистов.

    Космический объект 3I/ATLAS венось вызвал удивление в научном сообществе благодаря признакам возможного искусственного происхождения, передает РИА «Новости».

    Как сообщил в своем блоге ученый из Гарвардского университета Ави Леб, снимки, сделанные 11 ноября, показали, что объект продолжает существовать как активное единое тело, несмотря на близкий проход к Солнцу. «Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление», – написал Леб.

    Ученый подчеркнул, что аномалии поведения 3I/ATLAS ставят перед исследователями новые вопросы. Часть специалистов не согласна с кометной природой объекта, считая его возможным инопланетным кораблем. Ранее Леб выражал мнение, что недавний маневр объекта мог быть вызван мощным выбросом газа, что обычно приводит к потере значительной части массы.

    Межзвездный объект был открыт 1 июля. По данным астрономов, кома 3I/ATLAS, то есть облако газа и пыли вокруг ядра, достигает примерно 24 километров в диаметре, а возраст объекта оценивается в 7,5 млрд лет, что делает комету одной из древнейших, известных ученым.

    В сентябре Леб рассказывал, что 3I/ATLAS начал менять цвет, что указывает на «аномальную эволюцию» объекта. В августе тот же ученый отмечал, что межзвездный объект излучает свет, похожий на автомобильные фары, причину этого свечения наука пока объяснить не может.

    При этом российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков заявил, что комета 3I/ATLAS не имеет отношения к деятельности инопланетян.

    Ранее астрономы зафиксировали необычное поведение этой межзвездной кометы.

    Китайский зонд впервые отследил движение объекта 3I/ATLAS.

    Комментарии (8)
    14 ноября 2025, 12:20 • Новости дня
    Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю

    Tекст: Вера Басилая

    Члены экипажа пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» вернулись на Землю после полугодовой экспедиции, капсула совершила посадку на территории автономного района Внутренняя Монголия, сообщило в прямом эфире Центральное телевидение КНР.

    Спускаемая капсула с тремя членами экипажа китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» успешно вернулась на Землю, передает ТАСС.

    Приземление прошло на площадке Дунфэн, расположенной в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

    Экипаж в составе Чэнь Дуна, Чэнь Чжунжуя и Ван Цзе был вынужден возвращаться на «Шэньчжоу-21» из-за повреждения исходного корабля космическим мусором – «Шэньчжоу-20» остался на орбите. Запуск миссии «Шэньчжоу-20» состоялся 24 апреля, работа на орбите длилась около шести месяцев.

    Для смены экипажа 31 октября к китайской орбитальной станции был отправлен корабль «Шэньчжоу-21», который доставил новых трех тайконавтов. В течение нескольких дней оба экипажа вместе работали на станции, готовя переход смены.

    Станция расположена на высоте около 400 километров от поверхности Земли. Ее масса составляет 66 тонн, объем – 110 кубометров, а конфигурация напоминает букву Т, но предусмотрено дальнейшее расширение. С 2022 года объект функционирует в штатном режиме и привлекает к участию международные научные проекты.

    Ранее китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» с тремя космонавтами отстыковался от орбитальной станции «Тяньгун» после полугодовой миссии.

    Возвращение экипажа миссии «Шэньчжоу-20» было отложено на несколько дней из-за столкновения корабля с космическим мусором.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    На Солнце произошла вторая по мощности с начала года вспышка X405

    Вторая по силе с начала года вспышка X405 произошла на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Утром 14 ноября на Солнце произошла мощная вспышка уровня X4.05, по интенсивности уступившая только событию двухдневной давности.

    На Солнце утром 14 ноября зафиксирована мощная вспышка класса X4.05, которая стала второй по силе в 2025 году, сообщает Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

    Эпицентр события – зона 4274 в северном полушарии, которая всего два дня назад стала источником ещё более мощной вспышки X5.15, вызвавшей геомагнитную бурю 12-13 ноября.

    По данным лаборатории солнечной астрономии, выделенная на этом участке энергия вызывает вопросы у специалистов: размеры активного центра остаются относительно скромными, несмотря на рекордное количество и силу производимых вспышек. С начала осени здесь неоднократно происходили крупные вспышки, часть которых пришлась на момент, когда зона находилась на обратной стороне Солнца. Тогда выбросы плазмы могли повлиять на траекторию объекта 3I/ATLAS.

    С выходом зоны 4274 в видимую с Земли область, мощные вспышки участились. Только за последние дни здесь последовательно произошли шесть взрывов уровня X – это первые события такого класса с июня 2025 года. Причём, две новейшие вспышки стали самыми сильными за год, что уже активно обсуждается в научных и околонаучных сообществах.

    Ученые подчеркивают, что нынешняя вспышка не должна оказать значимого влияния на Землю. По оценкам специалистов, после недавнего мощного события эпицентр успел удалиться примерно на 30 градусов от направления на нашу планету, что снижает риск попадания выбросов. Ожидается, что последствия если и будут, то только слабые или средние.

    В настоящее время вспышка ещё полностью не завершилась, а информация о возможных геомагнитных последствиях появится позднее. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и отмечают, что повторения масштабной бури, как 12-13 ноября, не ожидается.

    Ранее в пятницу ученые назвали прошедшую магнитную бурю второй по силе за последние пять лет.

    Мощная вспышка на Солнце вызвала самые сильные за десять лет полярные сияния.

    Этот год уже побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    Ученые признали прошедшую магнитную бурю второй по силе за пять лет

    ИКИ РАН: Прошедшвя магнитная буря стала второй по силе за пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Продолжавшаяся 42 часа магнитная буря оказалась самой мощной в этом году и уступила по интенсивности лишь рекордному событию мая 2024-го, отмечтили ученые.

    Геомагнитное событие, о завершении которого сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, продолжалось 42 часа и стало вторым по силе за последние пять лет, передает Telegram-канал ИКИ РАН.

    Специалисты отмечают, что после окончания мощной вспышки магнитное поле Земли быстро стабилизировалось и временно перестало реагировать на обычную солнечную активность.

    Буря достигла уровня G4.7, уступив лишь рекордной активности в мае 2024 года. По расчетам ученых, только три события текущего 25-го солнечного цикла отмечались такими же высокими значениями, но только завершившаяся буря стала самой продолжительной среди подобных событий этого периода.

    Сейчас наблюдается остаточно высокая скорость солнечного ветра – около 600 км в секунду, что почти в полтора раза выше стандартных показателей. При этом межпланетная плазма уже вернулась в привычное состояние. Активная область 4274, вызвавшая бурю, сместилась к краю Солнца, и влияние ее активности теперь не будет воздействовать на Землю, но за дальнейшими всплесками можно будет следить удаленно.

    В данный момент к Земле обратился спокойный солнечный сектор. Ученые считают вероятным двухнедельный период с минимальной геомагнитной активностью. Однако в случае, если взрывная область сохранится, через несколько недель не исключена новая волна сильных солнечных всплесков.

    Ранее в пятницу сообщалось, что на Земле завершилась магнитная буря, продолжавшаяся двое суток.

    Мощная вспышка на Солнце вызвала самые сильные за десять лет полярные сияния.

    Этот год уже побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 11:59 • Новости дня
    Мощная вспышка на Солнце вызвала выброс корональной массы

    Мощная вспышка зарегистрирована в группе пятен 4274 на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 15 ноября на Солнце зафиксирована вспышка класса М1.3 продолжительностью 12 минут в области крупной группы пятен 4274.

    Сильная солнечная вспышка была зарегистрирована в ночь на 15 ноября, сообщает Институт прикладной геофизики.

    В 1.31 в рентгеновском диапазоне зафиксирована вспышка класса M1.3 в группе пятен 4274, ее продолжительность составила 12 минут.

    За 14 ноября специалисты отмечают умеренную солнечную активность: на видимом диске Солнца наблюдалось восемь групп пятен, самая крупная из них – 4274 – уменьшилась до 700 миллионных долей поверхности, сохраняя сложную магнитную структуру BETA-GAMMA-DELTA. В течение дня зафиксированы одна вспышка класса X, две класса M и 14 класса C.

    Вспышка X4.0 сопровождалась выбросом корональной массы со скоростью 932 км/сек и радиовсплесками, а также потоком протонов, который может вызвать магнитные возмущения 16 ноября.

    Влияние магнитной активности на Земле по данным среднеширотных и высокоширотных станций оценивается как очень спокойное, хотя в Мурманске ночью была зафиксирована магнитная буря. Радиационная обстановка для экипажей космических кораблей и в околоземном пространстве осталась невозмущенной.

    Из-за солнечных вспышек за сутки отмечались перебои в КВ-радиосвязи на Кольском полуострове, а также по северным, восточным и южным направлениям. По прогнозу на 15 и 16 ноября ожидается активная солнечная погода, возможны мощные вспышки класса X. Геомагнитное поле обещает остаться в целом спокойным, однако вероятны кратковременные периоды нестабильности и дальнейшие сбои радиосвязи.

    Напомним, на Солнце накануне произошла вторая по мощности с начала года вспышка X405.

    Ученые признали завершившуюся в пятницу магнитную бурю второй по силе за пять лет.

    Текущий год побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 02:44 • Новости дня
    Мороз усилился в Московском регионе до минус 5,5 градуса

    Tекст: Денис Тельманов

    В ряде районов Московской области ночью зафиксировано значительное понижение температуры, а в Волоколамске столбики термометров достигли минус 5,5 градуса.

    По данным Гидрометцентра России, в подмосковном Волоколамске метеостанции ночью зафиксировали минус 5,5 градуса, а в районе станции Новоиерусалимская – минус 4,9 градуса. На главной метеостанции Москвы на ВДНХ к часу ночи было минус 2,9 градуса передает ТАСС

    Гидрометцентр РФ подчеркнул, что в столичном регионе до 09:00 действует желтый уровень погодной опасности из-за устойчивого снижения температуры. Возможны более сильные морозы – в отдельных районах Подмосковья прогнозируется до минус 8 градусов, в самой столице – до минус 6 градусов.

    Власти столицы рекомендовали водителям использовать для поездок автомобили только на зимней резине. В городском департаменте транспорта подчеркнули необходимость сохранения осторожности на дорогах и призвали водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию, а также снижать скорость у пешеходных переходов.

    По заверению городских служб, проводится постоянный мониторинг состояния дорог и незамедлительное проведение регламентных работ с учетом погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичи впервые увидели снег лишь в середине ноября, что почти повторяет рекордно поздний снегопад 2008 года. В Москве и Петербурге фиксируют первый снег. В ночь на субботу, 15 ноября, в Москве выпал первый снег.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Роскосмос с орбиты показал первый снег в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый настоящий снег накрыл Москву, при этом ожидается значительное превышение среднего объема осадков за одни сутки, отметили в Роскосмосе.

    Первый снег выпал в Москве в субботу. Кадры природного явления показал с орбиты в своем Телеграм-канале Роскосмос.

    В течение ближайших суток синоптики прогнозируют, что в столице выпадет около трети месячной нормы осадков. Это может вызвать временные затруднения на дорогах и повлиять на работу транспорта.

    Специалисты сообщили, что за прохождением циклона над регионом следят спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Обновленные снимки с орбиты фиксируют плотность облаков и динамику перемещающихся атмосферных фронтов над Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Москву накрыл мокрый снег. Снегопад нарушил расписание рейсов в аэропортах столицы.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Снегопад нарушил расписание рейсов в московских аэропортах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве в нескольких крупных аэропортах сегодня были зафиксированы задержки рейсов из-за сильного снегопада, как минимум шесть направлений оказались затронуты.

    На фоне снегопада, который обрушился на столицу, в московских аэропортах возникли перебои с расписанием рейсов, передает телеканал 360. В аэропорту Шереметьево были задержаны вылеты в Анталью, Махачкалу, Калининград и Оренбург. В Домодедово рейс Москва – Новосибирск был перенесен на более позднее время.

    Непогода также внесла коррективы в график полетов во Внуково, где вылеты в Ямбург и Ереван были задержаны на несколько часов. В Жуковском влияние погодных условий на расписание отсутствовало. Пресс-секретарь Алексей Игнатенко заявил: «Все нормально. Перевод наземных служб к условиям работы в зимнем периоде довольно давно завершен, так что никаких происшествий, все в штатном режиме. Задержек по погодным условиям никаких нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье повысили уровень погодной опасности до оранжевого. Мокрый снег накрыл Москву в ночь на субботу.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Мокрый снег накрыл Москву в ночь на субботу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве в ночь на субботу начались осадки в виде мокрого снега и выпал туман при температуре около плюс одного градуса.

    Осадки в виде мокрого снега появились в столице в ночь на субботу, передает РИА «Новости». Ранее МЧС РФ предупреждало жителей Москвы о возможности дождя и мокрого снега с вечера пятницы до 10:00 утра субботы. На данный момент в Москве отмечается туман, а температура воздуха сохраняется на уровне около одного градуса выше нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик предупредил о скором наступлении так называемой «автомобильной зимы» в Москве. Эксперт ранее заявил, что метеозима в столице начнется уже с середины ноября.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    Синоптики предупредили о скором начале заморозков в Москве и области

    Гидрометцентр: Заморозки в Москве и Подмосковье начнутся в субботу после 16.00

    Tекст: Мария Иванова

    Вечером москвичам и жителям Подмосковья стоит ожидать понижения температуры ниже нуля и усиления гололедицы, а ночью в регионе похолодает до минус 8 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

    В Москве и Подмосковье с 16.00 по московскому времени начнутся заморозки, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    С этого времени температура воздуха будет переходить через ноль, приближаясь к отрицательным значениям, что повлечет за собой образование гололедицы. «В период с 16:00 мск ожидается переход температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, что может повлечь за собой образование гололедицы на дорогах», – сообщил представитель Гидрометцентра.

    К ночи прекратятся осадки, а на фоне переменной облачности столбики термометров в столице могут опуститься до минус 4-6 градусов, а в Подмосковье – до минус 8 градусов. В связи с этим с 15.00 субботы и до 9.00 воскресенья в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, связанный с похолоданием и возможным гололедом, а также с изморозью.

    До 21.00 в Московской области действует оранжевый уровень погодной опасности из-за интенсивных осадков и вероятности налипания мокрого снега на провода и деревья.

    Оранжевый уровень указывает на вероятность опасных погодных явлений и возможность стихийных бедствий. Желтый уровень, в свою очередь, говорит о потенциальной опасности погодных условий, но не критическом риске.

    Кроме того, ранее метеоролог Михаил Леус из центра погоды «Фобос» отметил, что высота осадков в столице достигает 10 мм, что составляет 20% от месячной нормы. Жителей города и области предупреждают о необходимости соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах из-за возможного образования гололеда.

    Напомним, в Москве в ночь на субботу начались осадки в виде мокрого снега.

    Температуры в столице опустятся ниже нуля уже в выходные, возможны сильный гололед и повышенная опасность для автомобилей на летней резине, предупредили синоптики.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 17:59 • Новости дня
    Синоптик: Первый снегопад в Москве стал одним из самых поздних в XXI веке

    Синоптик Леус: Первый снегопад в Москве стал одним из самых поздних в XXI веке

    Tекст: Мария Иванова

    В нынешнем сезоне москвичи впервые увидели снег лишь в середине ноября, что почти повторяет рекордно поздний снегопад 2008 года, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Первый снег в Москве в этом году стал одним из самых поздних за последние два десятилетия, сообщает Telegram-канал Леуса.

    Как отметил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, столь поздний старт зимнего сезона в столице наблюдается лишь второй раз в XXI веке.

    «Так поздно в век глобального потепления первый снег отмечался лишь однажды – 15 ноября 2008 года», – подчеркнул Леус. По его словам, нынешнее ноябрьское похолодание выбилось из обычных сроков прихода снега в Москву.

    Специалист добавил, что подобные климатические изменения связаны с особенностями погодных процессов этого года. Ожидается, что в ближайшие дни москвичи смогут наблюдать устойчивое сохранение снежного покрова, хотя температурный фон будет неустойчивым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос запечатлел первый снег в Москве с орбиты.

    Снегопад внес коррективы в расписание рейсов столичных аэропортов.

    Между тем в Подмосковье повысили уровень погодной опасности до оранжевого.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 09:34 • Новости дня
    В Подмосковье повысили уровень погодной опасности до оранжевого

    Гидрометцентр повысил уровень опасности в Московском регионе до оранжевого

    Tекст: Мария Иванова

    В Московской области до 21.00 субботы действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного налипания мокрого снега на провода и деревья.

    В Московском регионе повышен уровень погодной опасности до оранжевого, передает ТАСС. Такой статус будет действовать до 21.00 по московскому времени – в этот период ожидаются дождь, переходящий в снег, гололедица на дорогах и сильное налипание мокрого снега на провода и деревья.

    В Гидрометцентре уточнили, что оранжевый уровень означает опасные условия, связанные с высокой вероятностью стихийных бедствий и ущерба.

    Синоптики распространили экстренное предупреждение, которое действует до конца суток в Московской области. Особое внимание обращается именно на возможность налипания снега на линии электропередачи и деревья.

    Температура воздуха в столице сегодня достигнет от нуля до плюс двух градусов, в Подмосковье – от минус одного до плюс четырех градусов. Ожидается западный ветер с порывами от шести до 11 метров в секунду.

    Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус ранее отмечал, что высота осадков в Москве составляет до десяти миллиметров, что соответствует 20% месячной нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу в Москве начались осадки в виде мокрого снега.

    Температуры в Москве опустятся ниже нуля уже в выходные, ожидаются осадки и сильный гололед, что повышает опасность поездок на летней резине.

    МЧС ранее предупредило москвичей о сильном ветре.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 14:21 • Новости дня
    Впервые в истории космонавт Зубрицкий оформил госуслугу с орбиты Земли

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский космонавт Алексей Зубрицкий за 30 секунд впервые в истории оформил Госуслугу с орбиты, дистанционно запретив оформление сим-карты, сообщили в Роскосмосе.

    Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий впервые в истории воспользовался порталом госуслуг из космоса. Он оформил самозапрет на оформление сим-карты посредством сервиса для жизненных ситуаций, пройдя идентификацию с помощью биометрии. Весь процесс занял всего 30 секунд, пишет ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

    Зубрицкий отметил, что пока он в космосе, на него не смогут оформить договор связи. Для входа на портал «Госуслуги» он воспользовался биометрией, потому что СМС на орбиту не приходят.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что российские электронные услуги признаны экспертным сообществом эталонными. Он также добавил, что теперь даже находясь вне пределов Земли, граждане России могут комфортно пользоваться электронными сервисами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис авторизации на портале «Госуслуги» через мессенджер Мах продемонстрировал значительный рост популярности среди россиян за первый месяц работы. Новейшая ракета-носитель «Союз-5» была доставлена на космодром Байконур в преддверии первого пуска, который запланирован на декабрь.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 06:25 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачный и теплый понедельник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Москвы столкнутся с облачностью, дождем и снегом при дневной температуре до 5 градусов, ночные значения опустятся до 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В Москве в понедельник ожидается облачная погода с осадками, местами снег, переходящий в дождь, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

    Днем температура воздуха в столице составит от трех до пяти градусов тепла, ночью градусники покажут около двух градусов выше нуля. Ожидается ветер южного и юго-восточного направления со скоростью пять-десять метров в секунду.

    Атмосферное давление останется на уровне примерно 744 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в этот день прогнозируется от одного до шести градусов выше нуля, а ночью возможно повышение температуры до плюс шести градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптики сообщили, что вскоре в столице начнется бабье лето. Ранее эксперты предсказывали наступление рекордного атмосферного давления в Москве.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 09:09 • Новости дня
    Space X вывела спутник Sentinel-6B для мониторинга уровня океана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская ракета-носитель Falcon-9 успешно вывела на орбиту спутник Sentinel-6B, который будет уточнять данные об уровне Мирового океана за последние 30 лет.

    Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с космическим аппаратом Sentinel-6B состоялся с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, передает ТАСС.

    Старт был произведен в понедельник в 00.21 по времени восточного побережья США (8.21 мск) и транслировался на сайте NASA. В NASA отметили: «Спутник будет опираться на собранные за 30 лет данные об уровне моря для уточнения прогнозов погоды, обеспечения безопасности судоходства и защиты прибрежных регионов».

    Новый аппарат является результатом сотрудничества NASA и Европейского космического агентства, а его сборка осуществлялась компанией Airbus Defence and Space в Германии. Ранее, в ноябре 2020 года, на орбиту уже был выведен первый спутник этой серии Sentinel-6.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил отслеживать наращивание компонентов противоракетной обороны США в космосе.

    Ранее многоразовый космоплан X-37B США стартовал с мыса Канаверал для тестирования лазерной связи и новой системы навигации.

    Amazon вывел на орбиту первые интернет-спутники для конкуренции с проектом Starlink компании SpaceX.

    Комментарии (0)
    Центробанк похвалили за работу над ошибками

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела честную работу над ошибками. Она назвала две ошибки регулятора. Во-первых, он слишком медленно повышал ставку в 2023 году. Во-вторых, были проблемы с коммуникацией с рынком, который недопонимал сигналы ЦБ. Удалось ли наладить общий язык с участниками рынка? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    ЕС признал бессилие перед китайской торговой экспансией

    Западные СМИ заявляют, что «Европа выиграла решающую битву» в торговой войне с Китаем. О чем идет речь и почему на самом деле перед нами признание того, что европейские товары проигрывают китайским, а главными проигравшими окажутся в итоге европейские потребители? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации