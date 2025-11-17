Ученые сообщили о неопасных для Земли солнечных вспышках

В ИКИ РАН сообщили о слабой вспышечной активности на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Повышенная активность вспышек на Солнце ожидается 17 ноября, однако угроз для Земли она не несет, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Ученые отмечают, что космическая погода останется слабо возмущенной – сильно выраженных геомагнитных бурь не прогнозируется.

По данным специалистов, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка в целом была спокойной, зафиксированы лишь незначительные возмущения. Вспышечная активность сохранялась на остаточно повышенном уровне, но рисков для Земли не возникло.

17 ноября, по прогнозу лаборатории, солнечный ветер продолжит оставаться нестабильным, что приведет к слабой возмущенности магнитосферы. Несмотря на возможный рост активности на Солнце, эксперты подчеркивают: угрозы для техники и здоровья людей отсутствуют.

Напомним, в минувшие выходные на Солнце произошла мощная вспышка, вызвавшая выброс корональной массы.

