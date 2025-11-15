Блогеров позабавила Lada Aura с расцветкой в стиле Maybach

Tекст: Вера Басилая

Уникальный стретч-седан Lada Aura с двухцветным кузовом был представлен на Московском автосалоне, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Колясников.

Он обратил внимание на то, что автомобиль выделяется сочетанием жемчужно-белого верха и бордового низа, а также крупными колесными дисками, которые вызывают устойчивые ассоциации с роскошным лимузином Mercedes-Maybach. По словам блогера, по состоянию на середину ноября Lada Aura стоит 2 599 000 рублей без учета скидок.

Колясников отметил, что именно расцветка и диски делают автомобиль похожим на продукцию Maybach, и с иронией поинтересовался: «До слез. Рулевое то хоть работает у этого «Майбаха»?»

Ранее компания «АвтоВАЗ» подала заявку на регистрацию товарного знака Lada Salut в Роспатент.

Компания представила новый кроссовер Lada Azimut на платформе Vesta на Петербургском международном экономическом форуме.

На этом же форуме «АвтоВАЗ» презентовал новую версию Lada Aura для такси с традиционной желтой полосой и черными «шашками» на кузове.

