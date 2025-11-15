Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.9 комментариев
Росавиация отменила ограничения на рейсы в четырех городах
Ограничения на прием и вылет самолетов в Ижевске, Казани, Нижнекамске (Бегишево) и Уфе сняты, сообщила Росавиация.
Росавиация сообщила в Telegram, что отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения были призваны гарантировать безопасность полетов.
В период действия ограничений два самолета, следовавшие в Казань, и шесть самолетов, направлявшихся в Уфу, были вынуждены уйти на запасные аэродромы.
В ведомстве подчеркивают, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и персонал аэропортов полностью выполнили инструкции по обеспечению безопасности. Главным приоритетом для авиавластей остается безопасность полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в силе остаются ограничения, введенные в аэропорту Тамбова.