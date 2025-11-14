При атаке БПЛА ВСУ в Новороссийске пострадали шесть многоквартирных домов

Tекст: Дарья Григоренко

Кравченко пояснил, что в течение дня проводились обходы пострадавших зданий, и в Центральном районе были зафиксированы выбитые окна в шести многоквартирных домах. На улице Губернского повреждения получили 13 квартир, при этом в одной из них отмечена частичная утрата имущества первой необходимости, передает ТАСС.

Власти продолжают инспектировать жилье и оценивать материальный ущерб, чтобы оперативно оказать помощь пострадавшим жителям.

В пятницу власти города Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников на жилые дома.

Напомним, при атаке дронов на Новороссийск пострадали члены экипажа гражданского судна. Город Геленджик также был под атакой беспилотников.