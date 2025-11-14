В Красноярске осудили членов продававшей наркотики ОПГ

Tекст: Алексей Дегтярев

Группа начала действовать в декабре 2020 года, она внедрила бизнес-модель с «кадровыми агентствами» и интернет-магазинами для сбыта запрещенных веществ через систему закладок, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Специальная группа «спортиков» выполняла роль карателей – избивала, запугивала и громила имущество курьеров, заставляя их продолжать работать на организацию.

В январе 2021 года «спортики» подожгли квартиру девушки, которая присвоила закладку, а также дом, принадлежавший бабушке одной из жертв. Среди пострадавших – жители Красноярска от 18 до 60 лет.

Зафиксированы эпизоды умышленного повреждения имущества, вымогательства, грабежа, разбоя и краж.

Всего осудили шесть человек, пятерым из них дополнительно ограничили свободу на один год. С членов банды взыскан 1 млн рублей в счет возмещения ущерба. Потерпевшими признаны 11 человек.

