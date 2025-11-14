Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
В Красноярске осудили членов продававшей наркотики ОПГ
Вынесен приговор участникам красноярской преступной организации, известной как «спортики», им назначили наказание от шести до 15 лет строгого режима, сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Группа начала действовать в декабре 2020 года, она внедрила бизнес-модель с «кадровыми агентствами» и интернет-магазинами для сбыта запрещенных веществ через систему закладок, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Специальная группа «спортиков» выполняла роль карателей – избивала, запугивала и громила имущество курьеров, заставляя их продолжать работать на организацию.
В январе 2021 года «спортики» подожгли квартиру девушки, которая присвоила закладку, а также дом, принадлежавший бабушке одной из жертв. Среди пострадавших – жители Красноярска от 18 до 60 лет.
Зафиксированы эпизоды умышленного повреждения имущества, вымогательства, грабежа, разбоя и краж.
Всего осудили шесть человек, пятерым из них дополнительно ограничили свободу на один год. С членов банды взыскан 1 млн рублей в счет возмещения ущерба. Потерпевшими признаны 11 человек.
