День эндокринолога и День борьбы с сахарным диабетом отмечают в мире

За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.
Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.
Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.
Мария Захарова: Corriere della Sera отказалась публиковать интервью Лаврова из-за цензуры
«Мы несколько дней пытались понять, в чем истинная причина отказа со стороны Corriere della Sera. Предлагали разные варианты. Самое анекдотичное, что мы услышали: якобы у газеты не хватает места для интервью. В ответ на это нами был предложен гибридный формат: сокращенная версия интервью в печати и полная – на сайте», – рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Каково же было наше удивление, когда мы услышали, что и на сайте у газеты тоже закончилось место. Стало понятно, что причины – политические. К слову, об этом нам и сказали, но неофициально. Однако здесь важно понимать другое: как фильтруются новости для граждан Италии, впрочем, наверное, и не только для них», – продолжила дипломат.
«Также хочу отметить, что вопросы, на которые отвечал Сергей Лавров, были подготовлены именно Corriere della Sera. То есть, это не материал, который мы хотели бы «продвинуть». Это ответы, который написал министр лично своей рукой на запрос, подготовленный и направленный изданием», – акцентирует собеседница.
«Более того, сами вопросы были достаточно объемными. Они не предполагают односложных кратких ответов. Соответственно, было дано развернутое видение российской стороны по тем темам, которые были представлены», – замечает спикер.
«Позднее мы даже сделали своего рода инфографику: из 100% интервью газета готова была представить аудитории только треть, только 30%. Мало того, речь шла не просто о том, чтобы взять не все вопросы и ответы, они сделали селекцию, выборку. Что это, если не цензура?», – задалась вопросом Захарова.
«Цензура была применена и в части объема, и, что самое отвратительное, в части содержания. Были отфильтрованы все пассажи, где использовалось понятие неонацизма. И это несмотря на то, что многие годы украинские власти героизировали именно нацистских коллаборационистов и использовали нацистскую символику», – продолжает дипломат.
«Но это не должно просочиться, как полагают определенные круги в Западной Европе, в сознание обывателей. Потому что тогда каждый гражданин Италии задаст вопрос, почему из его кармана оплачивают огромными суммами именно неонацизм на Украине», – считает собеседница.
«Также немаловажно, что интервью было дано в тот момент, когда в итальянском информационном пространстве появилось большое количество фейков и дезинформации о России. И для того, чтобы дать возможность гражданам Италии увидеть позицию нашей страны, как она есть, и был подготовлен материал», – акцентирует спикер.
«Я вам больше скажу: сами итальянские корреспонденты в итоге оказались в шоке от того, что это интервью не вышло и было так препарировано. Очевидно, что это позиция не журналистского сообщества, а тех, кто на него влияет. И видимо, СМИ настолько запуганы, что журналистский долг и профессиональная этика уступили этой панической атаке», – заключила Захарова.
Ранее итальянская Corriere della Sera передумала публиковать интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Изначально ведомство предложило газете провести интервью с министром и получить из первых уст ответы на многие вопросы. Отмечается, что издание с энтузиазмом согласилось на предложение и направило объемные вопросы. На каждый из них дипломат дал исчерпывающий ответ, однако размещать текст редакция отказалась.
«Нам объясняли, что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов». На наше предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания полную, редакция ответила отказом. Считаем это вопиющей цензурой», – сказано в заявлении дипломатического ведомства в Telegram-канале.
В интервью Corriere della Sera Лавров, в частности, раскрыл детали обменов погибшими бойцами, а также признал подготовку Европы к большой войне с Россией. Сейчас полная версия интервью опубликована на сайте МИД.
Лисняк: ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении
Вооруженные силы Украины задействуют последние резервы на Харьковском направлении, чтобы стабилизировать фронт, передает ТАСС. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
По его словам, «стратегическая инициатива на харьковском направлении удерживается российскими войсками». Лисняк отметил, что командование Украины вынуждено перебрасывать в зону боевых действий подразделения, находившиеся на восстановлении, а также части сил специальных операций, однако эти меры пока не изменили ситуацию в их пользу.
Он подчеркнул, что, несмотря на переброску последних резервов, ВСУ не удалось достичь каких-либо существенных успехов и перелома в боевых действиях на данном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Глушковка в Харьковской области были замечены иностранные наемники, которые выполняют функцию заградотрядов в интересах украинских сил.
Свидетель: Актриса Троянова призывала убивать русских детей
Свидетель заявил, что летом 2024 года увидел интервью Трояновой, где та заявляла, что «Русских надо убивать. И даже детей», передает ТАСС.
Также в том году Троянова за пределами России в интервью сделала публичное заявление с высказываниями, выражающими и формирующими враждебно-ненавистническое отношение к русским.
Кроме этого, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова не предоставила отчеты о своей деятельности за первый квартал, первое полугодие и второй квартал 2025 года.
Троянова заочно арестована и объявлена в международный розыск.
Ранее Троянову в России заочно обвинили в призывах к терроризму, возбуждению ненависти и вражды, и уклонению от обязанностей иноагента.
До этого Троянову внесли в список террористов и экстремистов.
Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Норвегия не будет гарантировать весь объем кредита Евросоюза Украине на 140 млрд евро, передает NRK.
«Были предложения, чтобы Норвегия предоставила гарантию по всей сумме. Это не рассматривается. Но возможность участия страны будет зависеть от того, что предложит Евросоюз», – заявил министр.
Сумма займа эквивалентна примерно 1,6 трлн норвежских крон (примерно 159 млрд долларов). Планируется, что кредит будет обеспечен замороженными российскими активами, находящимися сейчас в бельгийском банковском учреждении Euroclear. Ожидается, что вопрос обсуждения участия Норвегии поднимется на встрече Столтенберга с представителями Еврокомиссии в Брюсселе.
Механизм предполагает предоставление Украине беспроцентного займа, выступающего авансовым платежом в ожидании возможных репараций от России по окончании конфликта. В случае выплаты Россией компенсаций, замороженные средства должны быть возвращены. Однако Бельгия выступает против поспешного решения, опасаясь возможных встречных исков со стороны России и требует делить риски между странами ЕС.
Идея о роли Норвегии в качестве гаранта была впервые предложена двумя норвежскими экономистами и получила поддержку ряда европейских политиков. Среди них называют бывшего главу МИД Дании Вилли Сёвендаля и депутата Европарламента из Финляндии Пекку Товери.
Норвегия за последние годы получила более 1 трлн норвежских крон дополнительных доходов от экспорта газа после начала спецоперации на Украине. Европейские парламентарии отмечают, что эти поступления – весомый аргумент в вопросе солидарного участия Норвегии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу о конфискации российских активов на саммите ЕС.
Бельгия согласилась рассмотреть использование российских активов только при наличии гарантий со стороны Евросоюза.
Премьер-министр Бельгии назвал особые условия, при которых возможна конфискация российских активов в Европе.
Украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Тимура Миндича и Александра Цукермана.
Издание «Страна.ua» сообщает, что санкции введены сроком на три года, хотя обычно их вводят на десять лет.
Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что в указе Зеленского Миндич и Цукерман указаны как граждане Израиля.
«Миндич в Указе Зеленского гражданин Израиля. У него нет украинского гражданства???» – написал в Telegram-канале Шарий.
Ранее на Украине предъявили обвинения по делу о коррупции в энергетике семи лицам, включая Тимура Миндича.
Экс-премьер Николай Азаров заявил, что участники схемы с Миндичем могут дать показания против Владимира Зеленского.
Зеленский потребовал уволить министра энергетики Светлану Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко из-за коррупционных подозрений.
Газета ВЗГЛЯД писала, как коррупционный скандал повлиял на политические перспективы Зеленского.
Рубио заявил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Будапешт обладал энергетической независимостью.
«По атомной электростанции – она уже строится, и им [Венгрии] нужно ее достроить. Поскольку в этом участвует российская компания, которая занималась проектированием и строительством, мы хотим, чтобы они могли ее достроить, потому что хотим, чтобы они были энергетически независимыми», – приводит слова Рубио ТАСС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что санкции, коснувшиеся АЭС «Пакш-2», были введены в ноябре 2024 года администрацией Джо Байдена, но в июне 2025 года приостановлены администрацией Трампа.
При этом срок действия исключения истекает в декабре, поэтому требовалось решить вопрос о его продлении. В ноябре 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка, через который проходили расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа и за строительство второй очереди АЭС в Пакше.
Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы расчетов. В настоящее время на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское правительство заявило, что в ближайшее время на территории Венгрии начнется заливка первого бетона в фундамент станции, которую строят по проекту Росатома. США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2». Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш».
ВСУ потеряли в ходе битвы за Красноармейск несколько тысяч человек, это безвозвратные потери, пояснил Кимаковский ТАСС.
«Нескольких тысяч украинских солдат потеряли вооруженные формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск. [Это] безвозвратные потери», – сообщил Кимаковский.
По его словам, в Димитров (укр. название – Мирноград) смогла уйти лишь небольшая часть украинских подразделений.
Напомним, сам глава ДНР Денис Пушилин пояснял, что ВС России зачищают многоэтажные дома Красноармейска. Его советник Кимаковский отмечал, что украинским войскам из Красноармейска уже не выйти.
Лавров: Подковерные доклады сорвали встречу Путина и Трампа в Будапеште
Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, рассказал, что Трамп получал некие «подковерные доклады», после которых встреча с Путиным была отменена, передает ТАСС.
Также Лавров изложил хронологию событий вокруг переговоров по Украине после саммита в Анкоридже.
«Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь», – подчеркнул Лавров.
Министр иностранных дел России назвал анкориджские понимания важной вехой на пути поиска долгосрочного мира на Украине «через преодоление последствий организованного администрацией Барака Обамы кровавого антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года».
Он подчеркнул, что эти понимания основаны на сложившихся реалиях и «тесно перекликаются со сформулированными президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года условиями справедливого и устойчивого урегулирования украинского кризиса».
Также Лавров отметил, что администрация Дональда Трампа признавала неприемлемость втягивания Украины в НАТО. Вашингтон также признал, что не получится игнорировать территориальный вопрос по итогам референдумов в пяти исторических регионах.
В октябре состоялся прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом, после него стало известно о встрече двух политиков в Будапеште, но через некоторое время ее отменили.
Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине.
Bloomberg: Си Цзиньпин передумал ехать на саммит G20
Председатель КНР Си Цзиньпин отменил свое участие в предстоящем саммите G20, который пройдет в конце ноября в ЮАР, передает «Рен ТВ». Власти Китая официально объявили, что вместо лидера страны делегацию возглавит премьер-министр Ли Цян.
Причины отказа Си Цзиньпина от поездки на мероприятие в этом году не уточняются. Журналисты отмечают, что Си Цзиньпин присутствовал на саммите G20 в прошлом году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует ехать на саммит G20 в Южно-Африканской Республике.
Российскую делегацию на саммите в Йоханнесбурге будет возглавлять замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Рубио признал трудность нахождения идей для новых санкций против России
«Осталось не так много [возможностей] для введения санкций с нашей стороны. <...> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», – цитирует его ТАСС.
Он напомнил, что Вашингтон ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России, а что еще можно предпринять, он не догадывается.
Рубио предположил, что, возможно, более активные меры Европы против так называемого теневого флота принесут какие-то плоды.
Напомним, в октябре Минфин США включил «Лукойл», «Роснефть» и их «дочки» в санкционный список. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции не создадут проблем для России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон выразил несогласие с покупкой союзниками США нефти и газа из России. При этом Индия продолжает импортировать российские энергоносители. А Болгария усилила охрану объектов компании «Лукойл» на своей территории.
Издание Prime Time обнародовало текст заявления оппозиции о проведении митинга 28 ноября, в годовщину решения правительства не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года. Издание заявляет, что текст составлен «конкретными высокопоставленными чиновниками в Брюсселе» и передан грузинской оппозиции с пожеланием избежать внесения правок.
Спустя несколько минут этот текст дословно зачитали оппозиционеры на брифинге перед зданием парламента Грузии.
Председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия заявил в связи с этим, что «ни у кого больше не должно быть сомнений в том, что грузинская оппозиция является агентурой «глубинного государства».
«Агентура не может даже слова поменять в задании, полученном из Брюсселя, – отметил он. – Брифинг оппозиции стал позорным символом ее рабства».
Зампред фракции «Грузинской мечты» Нодар Турдзеладзе назвал случившееся «хроникой предательства» интересов Грузии со стороны оппозиции и поддерживающих ее НПО.
В начале октября в результате беспорядков в Тбилиси пострадали более 20 полицейских.
Украинской стороне рано или поздно придется вернуться к переговорам с Россией, но с гораздо худших позиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.
По мнению Пескова, прекращение переговоров с Россией приведет к тому, что позиции Киева будут ухудшаться с каждым днем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев прекратил мирные переговоры с Москвой.
При этом Россия подтвердила свою открытость к переговорам, но подчеркнула, что диалог невозможен в одностороннем порядке, поскольку Киев не проявляет желания обсуждать ситуацию. Также Россия заявила о готовности возобновить переговоры в Стамбуле.
Le Monde: В Европе к войне оказалась готова только Финляндия
Как пишет обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн, потенциальная конфронтация России и НАТО для Европы стала более реальной, однако готовности, кроме Финляндии, нет. В материале подчеркивается, что поляки по указанию властей теперь собирают тревожные чемоданы с водой, радиоприемниками и наличными, по примеру жителей Хельсинки. Автор напоминает высказывание польского премьера Дональда Туска, который заявил: «Хотим мы этого или нет, это наша война», передает РБК.
В статье отмечается, что тревога сильнее ощущается в таких городах, как Таллин и Варшава, тогда как южные столицы пока сохраняют спокойствие. Сильви Кауфманн приводит слова начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона о том, что французские военные должны быть готовы к столкновению через три-четыре года.
По словам автора, руководители европейской оборонной промышленности оказались не готовы к масштабному конфликту, поскольку ранее работали преимущественно на экспорт и для национальных армий в ограниченных объемах. Координация между предприятиями затруднена. На фоне конфликта на Украине бюджеты военных производств в разных странах Европы действительно выросли, однако темпы и масштабы роста различаются, и все сталкиваются с трудностями, утверждает неназванный промышленник.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.
Как рассказали в пресс-службе девелопера проекта MR, в Пресненском районе одобрили строительство новой офисной башни высотой 299 метров. Разрешение на возведение объекта по адресу Шелепихинский тупик, участок 17/1, выдал Мосгосстройнадзор, передает РИА «Новости».
Будущее здание, которое получило название Top Tower, будет связано с остальными башнями квартала «Москва-Сити» подземным пешеходным переходом. Комплекс общей площадью 156 тыс. кв. метров включит пятиуровневую парковку на 456 машин, подчеркнул представитель MR.
Как уточнила генеральный директор MR Мария Литинецкая, важную роль при создании башни уделят общественным пространствам, благоустроят территорию, создадут парк с зонами для спорта и ресторанами с панорамными террасами. Офисные помещения займут 96,7 тыс. кв. метров, их спроектируют по принципу гибкой планировки.
На шестом этаже оборудуют озелененную зону площадью около 5 тыс. кв. метров с возможностями для спорта, амфитеатром и всепогодной площадкой. Центральной частью этого парка станет арт-фонтан с хромированной скульптурой.
В деловом центре также создадут 2,6 тыс. кв. метров для магазинов, летних кафе и двух ресторанов с выходом на террасу, отметили в MR.
В августе доля свободных офисных помещений в ММДЦ «Москва-Сити» достигла минимального значения в 1% в августе. Ставки аренды за этот период выросли на 16% с начала года.
«Мы видим, что Украина столкнулась с очень большим недостатком финансирования. У нас есть озабоченность, и это также озабоченность МВФ, связанная с кредитной устойчивостью Украины. То есть мы не можем более продолжать предоставлять ей обычные кредиты в виде, например, программ макрофинансовой помощи», – приводит слова Домбровскиса ТАСС.
Поэтому Еврокомиссия продолжает с властями Бельгии пытается сформировать «репарационного кредита». Домбровскис считает, что финансировать Киев теперь возможно исключительно по безвозмездным схемам, поскольку риск невозврат Киевом кредитов крайне высокий и возрастает.
Сложность состоит в том, что ЕС и его члены не располагают свободными 65 млрд евро, которые, по оценкам МВФ, нужны Украине на военные и финансовые потребности в 2026-2027 годах.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы. ЕК признала, что финансирование Киева зависит от «репарационного кредита».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.