В Москве выбрали лучших педагогов трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
В столице подвели итоги конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования», где победителями стал 41 педагог и управленец из 28 регионов.
Церемония награждения победителей трека «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошла на площадке Государственного университета управления, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В число победителей вошли 41 педагог и управленец из 28 регионов России, которые продемонстрировали лучшие знания и практики по темам государственного устройства и гражданской грамотности.
В рамках конкурсного трека участники прошли онлайн-курс с лекциями ведущих экспертов в области права, политики и общественных наук, выполнили практические задания, сдали тесты и прошли итоговое собеседование. Ключевым итогом станет публикация сборника лучших методических практик по гражданскому просвещению, который до конца года появится на официальном сайте проекта «Флагманы образования».
Генеральный директор Президентской платформы Андрей Бетин отметил: «Учитель, своими руками и сердцем, закладывает основы завтрашнего дня, воспитывает личность и открывает таланты. Уверен, проект станет местом обмена опытом и вдохновения». Победители смогут войти в кадровые резервы образовательной системы, стать экспертами «Созвездия Флагманов образования» и делиться опытом на ведущих площадках страны.
Руководитель проекта Артем Миронов подчеркнул, что тематические треки сделали проект более актуальным: педагоги заинтересованы в получении знаний о работе институтов власти для последующей передачи ученикам. «Благодаря таким людям укрепляется связь поколений и вера в будущее России», – добавил он.
Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.