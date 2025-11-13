Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.11 комментариев
Лавров: Подковерные доклады сорвали встречу Путина и Трампа в Будапеште
Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», после которых встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште не состоялась, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, рассказал, что Трамп получал некие «подковерные доклады», после которых встреча с Путиным была отменена, передает ТАСС.
Также Лавров изложил хронологию событий вокруг переговоров по Украине после саммита в Анкоридже.
«Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь», – подчеркнул Лавров.
Министр иностранных дел России назвал анкориджские понимания важной вехой на пути поиска долгосрочного мира на Украине «через преодоление последствий организованного администрацией Барака Обамы кровавого антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года».
Он подчеркнул, что эти понимания основаны на сложившихся реалиях и «тесно перекликаются со сформулированными президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года условиями справедливого и устойчивого урегулирования украинского кризиса».
Также Лавров отметил, что администрация Дональда Трампа признавала неприемлемость втягивания Украины в НАТО. Вашингтон также признал, что не получится игнорировать территориальный вопрос по итогам референдумов в пяти исторических регионах.
В октябре состоялся прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом, после него стало известно о встрече двух политиков в Будапеште, но через некоторое время ее отменили.
Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине.