Лавров: Подковерные доклады сорвали встречу Путина и Трампа в Будапеште

Tекст: Алексей Дегтярев

Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, рассказал, что Трамп получал некие «подковерные доклады», после которых встреча с Путиным была отменена, передает ТАСС.

Также Лавров изложил хронологию событий вокруг переговоров по Украине после саммита в Анкоридже.

«Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь», – подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел России назвал анкориджские понимания важной вехой на пути поиска долгосрочного мира на Украине «через преодоление последствий организованного администрацией Барака Обамы кровавого антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года».

Он подчеркнул, что эти понимания основаны на сложившихся реалиях и «тесно перекликаются со сформулированными президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года условиями справедливого и устойчивого урегулирования украинского кризиса».

Также Лавров отметил, что администрация Дональда Трампа признавала неприемлемость втягивания Украины в НАТО. Вашингтон также признал, что не получится игнорировать территориальный вопрос по итогам референдумов в пяти исторических регионах.

В октябре состоялся прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом, после него стало известно о встрече двух политиков в Будапеште, но через некоторое время ее отменили.

Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине.