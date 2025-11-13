  • Новость часаЛавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    13 ноября 2025, 07:21 • Новости дня

    Лавров раскрыл причины несостоявшейся встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», после которых встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште не состоялась, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, рассказал, что Трамп получал некие «подковерные доклады», после которых встреча с Путиным была отменена, передает ТАСС.

    Также Лавров изложил хронологию событий вокруг переговоров по Украине после саммита в Анкоридже.

    «Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь», – подчеркнул Лавров.

    Министр иностранных дел России назвал анкориджские понимания важной вехой на пути поиска долгосрочного мира на Украине «через преодоление последствий организованного администрацией Барака Обамы кровавого антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года».

    Он подчеркнул, что эти понимания основаны на сложившихся реалиях и «тесно перекликаются со сформулированными президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года условиями справедливого и устойчивого урегулирования украинского кризиса».

    Также Лавров отметил, что администрация Дональда Трампа признавала неприемлемость втягивания Украины в НАТО. Вашингтон также признал, что не получится игнорировать территориальный вопрос по итогам референдумов в пяти исторических регионах.

    В октябре состоялся прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом, после него стало известно о встрече двух политиков в Будапеште, но через некоторое время ее отменили.

    Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине.

    11 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Власти Британии, Германии и Франции: именно так выглядит тройка лидеров по уровню недружественности в отношении России. Примечательно, что по данному показателю им удалось оставить далеко позади даже таких западных «ястребов», как США и Польша. Чем вызваны такие результаты? Ответы в первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынужденно оказался «по ту сторону баррикад» из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.

    Первую строчку в таблице заняла Британия с показателем в 75 баллов. Такой итог объясняется санкциями против российских нефтяных компаний, принятыми Лондоном в октябре этого года. Кроме того, страна активно выступает за передачу активов Москвы в пользу Киева и передает ВСУ вооружения.

    Второе место разделили Германия и Франция, чей индекс составил 70 баллов. Оба государства активно предоставляют финансовую помощь Украине и являются членами ЕС, выпустившего в октябре 19-й пакет санкций. На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония.

    Примечательно, что США заняли лишь четвертое место (55 баллов). Их «соседями» по рейтингу стали Латвия и Чехия. Подобное положение Вашингтона связано с приостановками военной помощи Киеву. Больше всего стран находятся на пятой позиции. Так, по 50 баллов набрали Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.

    Следом с показателем в 45 очков идут Норвегия и Бельгия, которой удалось улучшить результат за счет позиции по замороженным активам РФ, которые Брюссель не хочет передавать Украине. Седьмое место взяли Греция, Испания и Хорватия (40 баллов), а восьмое – Португалия и Словения (35). Чуть ниже расположились Венгрия и Люксембург, набрав по 30 очков.

    Замыкают первую десятку рейтинга Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и Румыния с итогом в 25 баллов. Наименее «недружественными» оказались Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея и Сан-Марино. Перечисленным странам и территориям удалось набрать лишь пять очков.


    Напомним, в сентябре глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о практической значимости «Рейтинга недружественных государств».

    10 ноября 2025, 10:20 • Новости дня
    Захарова дала оценку отставке главы Би-би-си

    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Алёна Задорожная

    Би-би-си точно так же «отредактировала», а на самом деле сфабриковала историю с Бучей. Западные СМИ в целом неоднократно создавали фейки, в том числе о России, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала отставку главы британской телерадиокорпорации Би-би-си за ложь о президенте США Дональде Трампе.

    «На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же «отредактировала», а на самом деле информационно сфабриковала, именно Би-би-си», – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам дипломата, «также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные «вбросы» про Скрипалей и многое другое».

    Ранее генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс решили уйти в отставку после скандала с дезинформацией о штурме Капитолия в США в 2021 году.

    Как указывает Би-би-си, Дэйви и Тернесс «уходят в отставку после критики из-за того, что документальный фильм BBC Panorama дезинформировал зрителей, отредактировав речь президента США Дональда Трампа». Дэйви и Тернесс заявили, что «в целом Би-би-си работает хорошо». Однако, по их словам, «были допущены несколько ошибок».

    Трамп в Truth Social уже оценил отставку руководства издания: «Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на исход президентских выборов. В дополнение ко всему прочему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Как это ужасно для демократии».

    Напомним, The Telegraph обвинила Би-би-си в фальсификации выступления Трампа 2021 года. Сообщалось, что редактирование речи президента США создало впечатление, будто он призвал к беспорядкам в Капитолии.

    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    11 ноября 2025, 06:30 • Новости дня
    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине

    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешняя американская администрация, несмотря на стремление завершить конфликт на Украине, не осознает всей глубины его причин, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя признал «искреннее желание» Белого дома «увидеть завершение конфликта». Однако, по его словам, нынешняя администрация США «не понимает, может быть, главного, – что истоки конфликта гораздо глубже, чем они себе это представляют», передает РИА «Новости».

    Прекращение огня и заморозка конфликта на Украине на линии соприкосновения не решит первопричин данного конфликта, заявил он. Призывы Киева и Европы к прекращению огня отражают лишь «их тяжелейшее положение на поле боя». Они хотят получить «передышку, накачать Украину вооружениями», чтобы «продолжить с новой силой».

    «Но простым прекращением огня и замораживанием конфликта на линии соприкосновения мы не решаем то, из-за чего этот конфликт начался», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта на Украине при условии достижения изначально поставленных целей. Песков отказался раскрывать детали предложенной США концепции украинского урегулирования на саммите в Анкоридже.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине.

    11 ноября 2025, 01:41 • Новости дня
    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также заявил об ущербе для Соединенных Штатов из-за украинского конфликта, оценив его в 350 млрд долларов. На эту сумму Трамп ранее оценивал переданное США при прошлой администрации оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в обозримом будущем. Трамп также заявил о значительном прогрессе в урегулировании ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта, однако важным условием считает достижение изначально поставленных задач.

    10 ноября 2025, 23:36 • Новости дня
    США заявили о недопустимости покупки союзниками нефти и газа из России

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не может согласиться на покупку союзниками США нефти и газа из России, заявил американский министр внутренних дел Даг Бургум.

    «Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ», – приводит слова Бургума РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По его словам, эти поставки якобы «финансировали террористическую машину и продолжают финансировать военную машину». Бургум также подчеркнул, что тема энергетики всегда затрагивается в переговорах Вашингтона с представителями других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Белый дом пытается заставить Индию прекратить покупать российскую нефть. Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой. США считают, что Европа не должна покупать нефть у России.

    12 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Я думаю, что тот же Стив Уиткофф услышал от президента Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал», – заявил он РИА «Новости».

    Небензя добавил, что Трамп также мог узнать нечто подобное в Анкоридже. В частности, речь шла о преследовании канонической Украинской православной церкви на Украине.

    «Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить», – подчеркнул дипломат.

    Встреча Путина и Трампа на Аляске, состоявшаяся 15 августа, была посвящена путям  урегулирования украинского конфликта. По итогам саммита Трамп заявил о возможности достижения завершения конфликта на Украине.

    Он подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании. В октябре состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, после которого было объявлено о подготовке новой встречи в Будапеште, но она была отменена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская сторона регулярно передает в ООН материалы о преступлениях киевского режима, но реакции на эти обращения практически нет. Эксперты ООН выразили тревогу из-за ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

    12 ноября 2025, 19:20 • Новости дня
    Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху

    @ Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от американского лидера Дональда Трампа с предложением помиловать премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

    По данным источника Kan, Трамп в письме Герцогу назвал дела против Нетаньяху «политическими и необоснованными» и призвал «положить конец политическим преследованиям» премьера, передает ТАСС.

    По информации гостелерадиокомпании, израильский президент в ответном комментарии заявил, что «любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами».

    В ноябре 2019 года генпрокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Глава израильского правительства неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима в январе 2020 года.

    В июне этого года президент США призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле.

    Суд Израиля отклонил просьбу Нетаньяху об отсрочке слушаний по его делам.

    10 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    В Совфеде назвали скандал вокруг Би-би-си «верхушкой айсберга лжи» Запада

    @ Hannah McKay/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Скандал с увольнением руководства Би-би-си – лишь верхушка айсберга лжи западных СМИ. Системную проблему это не решит. Поэтому Россия продолжит работу по обличению фейков иностранных медиа, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее гендиректор британской телерадиокорпорации Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку из-за искажения речи президента США Дональда Трампа.

    «В голове не укладывается, как можно было настолько неверно изложить материал, тем более касающийся главы государства. Причем многие поверили этой подделке лишь на том основании, что это передает Би-би-си – солидное в прошлом издание», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Впрочем, это лишь верхушка айсберга лжи и дезинформации западных СМИ. Им не впервой создавать чудовищные фейки. К сожалению, иностранные журналисты во многом забывают о таких вещах, как достоинство и профессиональная честь, нередко используются откровенно грязные методы пропаганды. Поэтому любое их громкое заявление нужно многократно проверять и изучать, что называется, под микроскопом», – посетовал парламентарий.

    «При этом в данном скандале с Би-би-си был обличен фейк на высшем уровне, но не сам подход западных медиа к работе. Многолетняя ложь иностранных СМИ против России остается безнаказанной. Здесь можно вспомнить сообщения о том, что наша страна якобы сама организовала подрыв «Северных потоков», материал Reuters о «гибели» Башара Асада в авиакатастрофе и многое другое», – добавил сенатор.

    «На этом фоне нам необходимо и дальше указывать мировой общественности на фейки иностранных СМИ, обличать их, выносить на поругание. Я не исключаю, что их осудят и собственные читатели. У нас по этому направлению идет работа широким фронтом, в том числе и мы – члены законодательных органов – продолжим такую деятельность», – резюмировал собеседник.

    Ранее стало известно, что гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс уходят в отставку из-за скандала с дезинформацией, связанной со штурмом Капитолия в 2021 году. Триггером послужила публикация The Telegraph выдержек из служебной записки Би-би-си, в которой говорилось, что речь Дональда Трампа была отредактировала, чтобы создать впечатление, будто он поощрял беспорядки на Капитолийском холме.

    В своей речи в Вашингтоне 6 января 2021 года Трамп сказал: «Мы пойдем в Капитолий и поддержим наших храбрых сенаторов, конгрессменов». Однако в выпуске Би-би-си он сказал: «Мы пойдем в Капитолий, и я буду там с вами. Мы будем сражаться как в аду».

    Сам глава Белого дома одобрил «разоблачение продажных журналистов». «Это крайне нечестные люди, которые пытались вмешаться в ход президентских выборов. Вдобавок ко всему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Какой ужас для демократии!» – написал он в соцсети Truth Social.

    11 ноября 2025, 12:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против компании Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи и прямом искажении смысла в документальном фильме о событиях 6 января 2021 года.

    Дональд Трамп пригрозил подать в суд иск на Би-би-си на сумму 1 млрд долларов из-за документального фильма. Адвокат Трампа заявил, что речь политика от шестого января 2021 года была отредактирована «злонамеренно и уничижительно».

    В письме телекомпании адвокат потребовал полного отзыва документального фильма, извинений и выплат, которые «должным образом компенсируют ущерб, причиненный президенту Трампу». В случае невыполнения этих требований Трамп намерен «защищать свои законные права, в том числе путем подачи иска на сумму не менее одного млрд долларов».

    The New York Times сообщает, что глава Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты в воскресенье из-за давления в связи с монтажом документального фильма. В заявлении на своем сайте Би-би-си сообщила о получении письма с угрозой судебного иска и пообещала ответить «в установленном порядке». Документальный фильм под названием «Трамп: второй шанс?», который транслировался перед президентскими выборами в прошлом году, уже был удален с онлайн-платформы Би-би-си.

    Председатель Би-би-си Самир Шах заявил, что комитет по стандартам обсуждал жалобы на монтаж ролика в январе и мае, и что замечания были переданы команде BBC, которая занималась производством документального фильма. «Оглядываясь назад, было бы лучше принять более формальные меры», – отметил он и добавил: «Мы признаем, что способ редактирования речи создал впечатление прямого призыва к насильственным действиям. Би-би-си хотела бы принести извинения за эту ошибку».

    Следует отметить, что Трамп неоднократно использовал судебные иски для оказания давления на медиакомпании и журналистов, которые ему не нравятся. В октябре 2024 года Трамп подал иск, заявляя, что CBS News отредактировала интервью «60 минут» с Камалой Харрис, чтобы ее ответы выглядели более сложными, чем они были. Paramount Global согласилась выплатить Трампу 16 млн долларов для урегулирования дела в июле. В этом году президент подал в суд на The New York Times и трех ее репортеров на 15 млрд долларов за статьи, которые он счел ложными и злонамеренными. Он также подал в суд на Penguin Random House, издателя книги, написанной двумя репортерами Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты после скандала с дезинформацией о событиях в Капитолии в 2021 году.

    Telegraph обвинила Би-би-си в фальсификации выступления Дональда Трампа, заявляя, что редактирование речи создало впечатление призыва к беспорядкам.

    Эксперты отметили, что увольнение руководства Би-би-си не решит системную проблему и Россия продолжит разоблачать фейки западных СМИ.

    Скандал с Би-би-си уже вызвал раскол среди британских политиков и усилил внимание к публикациям, связанным с США, но в отношении России потоки лжи останутся прежними.

    10 ноября 2025, 17:17 • Новости дня
    Ульянов указал на невнятную позицию США по ядерным испытаниям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обратил внимание на отсутствие четкого ответа Вашингтона относительно возможного возобновления ядерных испытаний.

    Российский дипломат Михаил Ульянов заявил, что позиция США по возможному возобновлению ядерных испытаний до сих пор остается неясной. Он отметил, что американская сторона после публикации президента США в соцсетях, вызвавшей обсуждение о возможных испытаниях, так и не предоставила конкретных разъяснений по поводу своих намерений.

    «Несмотря на ряд резонансных заявлений, позиция США по этому фундаментальному вопросу остается невнятной», – подчеркнул он на 65-й сессии Подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Текст обращения размещен в официальном Telegram-канале постпреда РФ в Вене.

    Ульянов добавил, что Россия, в отличие от США, полностью привержена целям и задачам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и выступает за скорейшее вступление документа в силу. Он добавил, что считает крайне важным обсуждение вопроса в рамках Организации, поскольку он напрямую касается ее мандата.

    Дипломат отдельно подчеркнул необоснованность обвинений в том, что Россия якобы проводит ядерные испытания, назвав подобные заявления ложными и недопустимыми. Возобновление таких испытаний, по словам Ульянова, может нанести серьезный урон международной безопасности и режиму нераспространения ядерного оружия.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не предоставляли разъяснений по высказываниям президента Дональда Трампа относительно возможного возобновления ядерных испытаний.

    Пентагон отметил, что возвращение к ядерным испытаниям может усилить систему ядерного сдерживания и уменьшить вероятность ядерной войны.

    МИД России приступил к выполнению поручения Владимира Путина по подготовке возможных ядерных испытаний после обсуждения этой темы на заседании Совета безопасности 5 ноября.

    12 ноября 2025, 21:11 • Новости дня
    Ушаков: Трамп не передавал послания Путину через Токаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче посланий от главы США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Президент США Дональд Трамп не направлял президенту России Владимиру Путину никаких посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который недавно находился в Соединенных Штатах, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с телеканалом «Россия-1».

    Ушаков подчеркнул: «Мы не получали никаких сигналов через него». Помощник российского лидера отметил, что визит Токаева в США не стал каналом для передачи каких-либо сообщений между Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил содержательность переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве. Токаев назвал государственный визит главной политической встречей года и подчеркнул хорошую подготовку российской стороны.

    12 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова заявила о попытке Британии статьей FT сорвать переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация в Financial Times о переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа Марко Рубио была направлена на срыв переговоров по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Британцы статьей в Financial Times (FT) о контактах глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио пытались сорвать переговорный процесс на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    Захарова пояснила, что статья была скомпилирована британцами, чтобы сорвать переговоры.

    «Она была подогнана под ту задачу, которую они ставили. А кто они? Конечно, британцы. И никакие не британские журналисты как таковые, а конечно, те, кто стоят за ними и над ними», – сказала дипломат.

    Официальный представитель МИД России напомнила, что Британия сорвала переговоры в 2022 году. По ее словам, занимавший пост премьер-министра Британии Борис Джонсон приехал в Киев и сорвал переговоры с Владимиром Зеленским, который дал команду выйти из переговорного процесса.

    Захарова резюмировала, что сейчас Британии нужно сделать всё, чтобы не допустить переговорного процесса и набирания переговорной динамики.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что информационные вбросы Запада о срыве встречи Лаврова и Рубио направлены на поддержку Владимира Зеленского на Украине.

    Издание Financial Times написало о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке, однако Захарова назвала эту публикацию фантастической историей.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил несостоятельность слухов о недоверии президента к Сергею Лаврову.

    11 ноября 2025, 03:37 • Новости дня
    @ B.Shamlo vi/snapshot-photography/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Присутствие американских военных в Сирии является обоснованным, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, который встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

    В интервью Fox News аш-Шараа заявил: «Существуют причины для присутствия вооружённых сил США в Сирии. Сейчас это должно осуществляться в координации с сирийским правительством», – передает РИА «Новости».

    Аш-Шараа также подчеркнул, что страна вступила в новую эру и будет строить новую стратегию взаимодействия, прежде всего с США. О возможности присоединения к международной коалиции против террористической организации ИГ (запрещена в России) он сказал, что данный вопрос будет обсуждаться внутри сирийского правительства.

    По его словам, в ходе переговоров с президентом США стороны обсуждали перспективы инвестиций в сирийскую экономику. Аш-Шараа указал, что сейчас Сирия воспринимается не как угроза, а как геополитический союзник, и особый интерес для инвесторов может представлять газовая промышленность страны.

    Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия не намерена вступать в переговоры по Авраамовым соглашениям из-за продолжающейся оккупации Голанских высот Израилем.

    Аш-Шараа рассказал, что по завершении встречи Трамп подарил ему кепку движения MAGA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Сирии провели переговоры в Белом доме. Соединенные Штаты сняли ограничения на поставки в Сирию большинства товаров и технологий гражданского назначения, включая программное обеспечение. Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

    12 ноября 2025, 06:05 • Новости дня
    Песков не нашел ничего необычного в общении Токаева с Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом в Кремль 11 ноября на неформальную встречу в президентом России Владимиром Путиным его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев встречался с американским лидером Дональдом Трампом, обращение к которому озадачило некоторых журналистов, но не представителя Кремля Дмитрия Пескова.

    «Вы – великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю, поэтому миллионы людей во многих странах так благодарны вам», – приводит спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников слова Токаева.

    Иронизируя над возможными эмоциями Трампа и допуская, что тот наверняка расчувствовался от такого пиетета, автор в Кремле, ожидая начала встречи казахстанского лидера с Путиным поинтересовался у его пресс-секретаря, знает ли он, в какой тональности нынешний гость общался с главой Белого дома.

    «Конечно, а что странного? Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить. А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», – ответил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    11 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп учредил в США День победы «во всех войнах»

    Трамп заявил об учреждении Дня победы во всех войнах в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в США будут отмечать дни победы в Первой, Второй мировых войнах и «во всех остальных», подчеркнув, что смотрел парад Победы в России.

    В США теперь будут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также «во всех остальных». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, сообщает РИА «Новости».

    «Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных», – сказал Трамп.

    Кроме того, Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России. «Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы – я смотрел за этим, я видел Британию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, – и я сказал: нам тоже нужен День Победы», – сказал Трамп во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее западные СМИ отмечали, что президент России Владимир Путин одерживает победу в «третьей мировой войне».

    3 сентября Китай провел крупный военный парад в честь победы во Второй мировой войне, который западная пресса назвала сигналом для Вашингтона.

    Комментируя парад, Дональд Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

