Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.3 комментария
Умерла победительница конкурса «Русская красавица» Юлия Рыбакова
На 30-м году жизни скончалась Юлия Рыбакова, победительница конкурса «Русская красавица» и амбассадор арт-кластера «Таврида», причиной смерти стали осложнения после пневмонии.
В Марийском колледже культуры и искусств им. И.С. Палантая сообщили о кончине Юлии Рыбаковой, победительницы конкурса «Русская красавица» и амбассадора арт-кластера «Таврида», передает РИА «Новости».
«К сожалению, болезнь не пощадила ее в таком цветущем возрасте. Ей было всего 29 лет», – говорится в сообщении колледжа.
По информации издания «Аргументы и факты», причиной смерти девушки стали осложнения, развившиеся на фоне пневмонии. Юлия Рыбакова с отличием окончила колледж по специальности «Сольное и хоровое народное пение», а затем продолжила обучение в Чувашском институте культуры и искусств.
После завершения образования Юлия осталась в Чувашии, где активно работала в культурной сфере. Она также участвовала в Молодежном совете при Министерстве культуры региона и занималась проектами, направленными на помощь детям с ОВЗ, как сообщается в публикации колледжа.
Ранее сообщалось, что занявшая второе место на «Мисс Россия 2017» и участвовавшая в конкурсе «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова скончалась в возрасте 30 лет.
Мария Лорена Аргуэлло, обладательница титула «Мисс Эквадор», скончалась в возрасте 28 лет за несколько дней до своей свадьбы.