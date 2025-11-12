Умерла победительница конкурса «Русская красавица» Юлия Рыбакова

Tекст: Елизавета Шишкова

В Марийском колледже культуры и искусств им. И.С. Палантая сообщили о кончине Юлии Рыбаковой, победительницы конкурса «Русская красавица» и амбассадора арт-кластера «Таврида», передает РИА «Новости».

«К сожалению, болезнь не пощадила ее в таком цветущем возрасте. Ей было всего 29 лет», – говорится в сообщении колледжа.

По информации издания «Аргументы и факты», причиной смерти девушки стали осложнения, развившиеся на фоне пневмонии. Юлия Рыбакова с отличием окончила колледж по специальности «Сольное и хоровое народное пение», а затем продолжила обучение в Чувашском институте культуры и искусств.

После завершения образования Юлия осталась в Чувашии, где активно работала в культурной сфере. Она также участвовала в Молодежном совете при Министерстве культуры региона и занималась проектами, направленными на помощь детям с ОВЗ, как сообщается в публикации колледжа.

Ранее сообщалось, что занявшая второе место на «Мисс Россия 2017» и участвовавшая в конкурсе «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова скончалась в возрасте 30 лет.

Мария Лорена Аргуэлло, обладательница титула «Мисс Эквадор», скончалась в возрасте 28 лет за несколько дней до своей свадьбы.