Гоблин заявил о рисках отдыха в Турции для россиян

Гоблин призвал россиян отказаться от поездок в Турцию из-за угроз НАТО
Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, выступил с призывом к соотечественникам отказаться от поездок в Турцию, передает Ura.ru
В эфире радиостанции он категорично заявил: «В Турцию, страну НАТО, не надо ездить. Вот не надо, и все». Его слова прозвучали в связи с популярностью этого направления среди российских туристов.
Пучков также напомнил, что ранее в Турции оказывали медицинскую помощь лицам, которых он назвал «сепаратистами с Кавказа».
Российский союз туриндустрии связал снижение стоимости проживания на август в турецких отелях с сокращением туристического потока.