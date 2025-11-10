Китайская Galactic Energy сообщила о неудачном запуске ракеты Ceres-1

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщается в заявлении организации, миссия завершилась неудачей из-за неисправности, которая возникла на 510-й секунде полета – тогда у четвертой ступени преждевременно отключился двигатель, передает ТАСС.

В компании сообщили: «Мы приносим извинения заказчику и всем, кто поддерживает компанию, и гарантируем, что проведем тщательный анализ возникшей проблемы». Galactic Energy пообещала устранить причины инцидента и впредь обеспечить успешные выводы космических аппаратов на орбиту.

Запуск состоялся в 12.02 по пекинскому времени (7.02 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Это была уже 22-я миссия Ceres-1 и шестая – в 2025 году. Ракета Ceres-1 – это легкая твердотопливная четырехступенчатая ракета длиной 19 метров с диаметром обтекателя 1,4 метра, которая способна доставлять на низкую околоземную орбиту до 400 кг полезной нагрузки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зонд «Тяньвэнь-2» стартовал с космодрома Сичан на ракете-носителе «Чанчжэн-3В» для изучения астероида и кометы.

В Китае успешно провели первый испытательный полет тяжелого беспилотного самолета CH-YH1000 грузоподъемностью одна тонна двести килограммов.