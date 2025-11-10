Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.0 комментариев
WP: Ультраправые из Германии стали просить убежище в США
Немецкие ультраправые, связанные с движением MAGA и Илоном Маском, стали обращаться в США за убежищем, заявляя о политических преследованиях и опасениях за свою безопасность, пишет газета The Washington Post.
В Соединенных Штатах убежище под видом беженцев просят ультраправые из Германии, связанные с движением MAGA и Илоном Маском, сообщает The Washington Post.
Газета отмечает, что США ранее предоставляли убежище людям, спасающимся от войны или властей с жесткой политикой, но теперь среди просителей появились граждане богатых демократий. Это связано с заявлениями администрации нынешнего президента США о готовности отдавать приоритет белым беженцам и европейцам, которых, по их словам, преследуют за политические взгляды, отмечает ТАСС.
Одной из известных просительниц убежища стала 25-летняя активистка Наоми Зайбт, которую власти Германии считают экстремисткой. «Я регулярно общаюсь с Илоном Маском», – заявила она WP. Зайбт также помогла организовать трансляцию беседы Маска с Алис Вайдель, сопредседателем партии «Альтернатива для Германии», на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). У нее 459 тыс. подписчиков в соцсети Х и 112 тыс. – на YouTube.
Зайбт заявляет, что в Германии подвергается преследованиям за политические взгляды и опасается за свою безопасность и семью.
Между тем в октябре The New York Times сообщала, что администрация президента США планирует кардинально пересмотреть миграционную политику, отдав преимущество белому населению Европы и ЮАР. Якобы существуют документы, свидетельствующие о намерениях изменить нынешнюю систему приема беженцев в сторону поддержки европейцев, противников миграционной политики и сторонников популистских партий.
