Эксперимент с корпусированием процессоров Baikal M в России прекращен

В России прекращен эксперимент с корпусированием процессоров Baikal M
Проект по корпусированию процессоров Baikal M на предприятии GS Nanotech в Гусеве Калининградской области прекращен из-за нехватки кристаллов, заявил гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.
Трехлетний эксперимент по корпусированию процессоров Baikal M был завершен из-за нехватки компонентов, несмотря на высокое качество выпускаемой продукции, пишет «Коммерсантъ».
Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов сообщил, что причиной остановки стала нехватка кристаллов, необходимых для производства чипов. По его словам, результаты эксперимента оказались довольно положительными, но невозможность стабильно производить необходимые объемы не позволила продолжить работу.
Корпусирование – это финальный этап производства микросхемы, который включает размещение кристалла в защитном корпусе, обеспечивающем электробезопасность и теплоотвод. Генеральный директор GS Nanotech Сергей Пластинин отметил, что удалось добиться 74–85% годной продукции, что является хорошим показателем для сложных микросхем. Однако для промышленной устойчивости и повышения доли годного продукта до 98% нужен гораздо больший поток кристаллов: хотя бы тысяча микросхем в месяц, тогда как эксперимент велся только с десятками устройств.
Весной этого года GS Nanotech изготовил опытную партию микросхем для Malt System с использованием специальной многослойной подложки и технологии flip-chip, где в одном корпусе помещают сразу восемь кристаллов. В этой партии процент годной продукции достиг 100%. В НПЦ «Элвис» ситуацию не прокомментировали.
Эксперты индустрии убеждены, что для развития сферы корпусирования микросхем в России нужно возобновить интеграцию отечественных чипов в гражданские товары и консолидировать силы на базе специализированных предприятий, а также стимулировать господдержку и субсидирование соответствующих проектов. По словам главы АРПЭ Ивана Покровского, отсутствие тесной кооперации и дробление рынка препятствуют его развитию, а санкционное давление и нехватка компонентов делают невозможным развитие этой сферы исключительно силами рынка.
В 2022 году генеральный директор компании «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов заявил, что производство серверных процессоров Baikal-S не будет остановлено, но его могут перенести с Тайваня.
Эксперты сообщали, что дефицит полупроводников, появившийся из-за санкций из-за ситуации на Украине, можно разрешить через развитие собственного производства, на что потребуется около 15 лет.