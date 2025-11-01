В Госдуме раскритиковали идею о 12-летнем сроке обучения

Останина раскритиковала идею перехода на 12-летнее школьное образование в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Идею о переходе российских школ на 12-летнюю систему раскритиковала председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, передает Газета.ru.

Она подчеркнула, что замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, предложивший реформу, не обсудил ее ни с педагогами, ни с родителями, ни с самими учениками. Депутат отметила, что в школах уже существует кадровый дефицит: многие учителя работают на полторы-две ставки, не хватает специалистов по предметам.

Останина обратила внимание, что сама идея о 12-летнем обучении «не имеет общественного обсуждения и ничем не подкреплена». По ее словам, прежде чем вносить такие инициативы, необходимо понять, почему снижено качество образования. «Может, сами программы образовательные надо пересмотреть, количество предметов увеличить, какие-то предметы исключить», – заявила Останина.

Парламентарий выразила согласие с позицией министра просвещения Сергея Кравцова, который призвал к «глубокому анализу и широкому обсуждению» этого вопроса. Она добавила: «Любое новшество нуждается, конечно, в глобальном пересмотре. И говорить надо не о количестве лет обучения, а о качестве».

Останина также отметила недопустимость резких заявлений представителя Общественной палаты, способных вызвать ненужные волнения в обществе: «Не надо делать такого рода заявления, которые будоражат общественность, и вбрасывать их в публичное пространство».

Напомним, Владислав Гриб заявил, что Россия готова перейти на 12-летнее школьное обучение. Решение о сроках внедрения подобной системы остается открытым.