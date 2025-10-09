Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?7 комментариев
Путин оценил пышность приема в Душанбе
Путин: Пышность госвизита отразила суть отношений России и Таджикистана
Президент России Владимир Путин отметил позитивное развитие отношений России и Таджикистана, подчеркнув, что их суть отражает пышность государственного визита.
Российский лидер Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном заявил о позитивном развитии отношений между странами, передает ТАСС.
«Спасибо вам прежде всего за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом. Это связано с определенной внешней стороной дела – с протокольной, но суть наших отношений, наполнение наших отношений соответствует внешней атрибутике», – заявил Путин.
Глава государства также подчеркнул, что стороны выполняют все договоренности и фундаментальные цели, заложенные в Договоре о дружбе 1993 года. Отношения развиваются позитивно по всем направлениям.
Ранее Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками во всех сферах.
В свою очередь Рахмон заявил Путину о развитии сотрудничества с Россией в сфере безопасности.
До этого Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон начали переговоры в Душанбе.
В среду президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом. Его встретил в международном аэропорту президент Таджикистана Эмомали Рахмон, были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул.