Путин оценил пышность приема в Душанбе

Путин: Пышность госвизита отразила суть отношений России и Таджикистана

Tекст: Вера Басилая

Российский лидер Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном заявил о позитивном развитии отношений между странами, передает ТАСС.

«Спасибо вам прежде всего за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом. Это связано с определенной внешней стороной дела – с протокольной, но суть наших отношений, наполнение наших отношений соответствует внешней атрибутике», – заявил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что стороны выполняют все договоренности и фундаментальные цели, заложенные в Договоре о дружбе 1993 года. Отношения развиваются позитивно по всем направлениям.

Ранее Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками во всех сферах.

В свою очередь Рахмон заявил Путину о развитии сотрудничества с Россией в сфере безопасности.

До этого Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон начали переговоры в Душанбе.

В среду президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом. Его встретил в международном аэропорту президент Таджикистана Эмомали Рахмон, были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул.