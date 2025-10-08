Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.3 комментария
В НЦ «Россия» открылся второй хакатон спецпроекта «Первый кубок нейроконтента»
В Национальном центре «Россия» стартовал второй хакатон спецпроекта «Первый кубок нейроконтента». Хакатон проходит в рамках II Международного симпозиума «Создавая будущее» и нацелен на поддержку специалистов, создающих медиаконтент о достижениях страны с помощью нейросетей.
Мероприятие проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей» совместно с Институтом развития интернета, Национальным центром «Россия» и АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В соревновании принимают участие дизайнеры, разработчики, видеомейкеры, сценаристы и другие digital-специалисты, обладающие навыками работы с нейросетями и опытом в медиа. На второй хакатон поступило значительно больше заявок, чем на пилотный этап: всего зарегистрировалось 416 человек из 70 регионов России и Республики Абхазии, из которых отобрали 99 участников, сформировавших 27 команд.
Первый заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов отметил: «Месяц назад, когда запустили пилотный хакатон, не ожидали, что он будет так востребован. Интерес к конкурсу повышается – на второй хакатон поступило кратно больше заявок. Спасибо командам Института развития интернета и Национального центра «Россия», которые поверили в новый формат и активно поддерживают. Отдельная благодарность участникам. Мы узнали много новых талантливых ребят, которые здесь объединяются в команды и вместе делают контент о достижениях нашей страны».
Темы кейсов для команд были выбраны экспертами на открытии симпозиума и объединены общей идеей: «Россия будущего – это…». Участники создают короткие ролики с помощью ИИ на темы «Технологии завтрашнего дня», «Человек будущего», «Города будущего» и «Союз науки и творчества», выполняя задания полного цикла – от генерации текста до финального монтажа.
«Первый этап кубка показал, что есть много команд, способных работать с ИИ без потери человеческого таланта. И это сочетание – самое важное: участникам предстоит не только продемонстрировать навыки владения нейросетями, но и поработать над художественным замыслом своего проекта. Мы всегда обращаем внимание на то, какую мысль транслирует контент и на решение какой задачи работает», – сказала заместитель генерального директора Института развития интернета Оксана Старостина.