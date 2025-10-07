Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
Путин постановил создать Совет по культуре при президенте
Президент Владимир Путин постановил образовать Совет при президенте России по культуре и учредил премию за проекты и произведения для детей и юношества.
«В целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры постановляю: образовать Совет при президенте Российской Федерации по культуре», – говорится в соответствующем указе главы государства, передает РИА «Новости».
Председателем совета становится президент, секретарем –помощник главы государства.
Кроме того, документ учреждает премию президента в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества.
Ежегодно будут присуждаться три премии президента Российской Федерации в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества. Размер премии составит 5 млн рублей.