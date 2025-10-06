  • Новость часаСВР: Лондон готовит провокацию с воюющими за ВСУ россиянами
    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины
    Европейские СМИ: Отставка Лекорню ввергает Макрона в хаос
    Меркель назвала Польшу и Прибалтику виновниками СВО
    Медведев предложил Европе «испытать опасность войны» на «своей шкуре»
    Российские войска освободили Отрадное в Харьковской области
    Премьер Франции Лекорню подал в отставку
    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных» революций
    Писториус: Россия дронами провоцирует страх внутри Германии
    Кремль сообщил о планах Путина на день рождения
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    6 октября 2025, 12:45 • Новости дня

    Кремль сообщил о планах Путина на день рождения

    Песков: У Путина есть личные планы на день рождения

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день рождения проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, примет международные телефонные звонки, также у него есть личные планы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, у президента России Владимира Путина на день рождения есть как рабочие, так и личные планы, ведь «день рождения – есть день рождения», передает РИА «Новости».

    Песков сообщил, что на 7 октября было запланировано много международных телефонных разговоров. Президент традиционно получает поздравления от зарубежных коллег, и на этот день уже были запланированы такие звонки.

    Кроме того, во второй половине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По словам Пескова, мероприятие пройдет с рабочей повесткой и не будет связано только с поздравлениями.

    Ранее Песков сообщал, что Путин отмечает свой день рождения в кругу семьи, при этом общаясь с российскими и зарубежными лидерами по рабочим вопросам.

    В прошлом году представитель Кремля рассказывал, что глава государства намеревался провести свой день рождения на рабочем месте.

    Путин вспоминал, как праздновал свой день рождения с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

    5 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    «Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности. «Томагавки» и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Также ранее сообщалось, что администрация Трампа столкнулась с трудностями при рассмотрении запроса Киева на поставку дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), часть из которых предназначена ВМС США.

    Комментарии (36)
    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Минченко: Путин ужесточил позицию в отношении к Западу
    Минченко: Путин ужесточил позицию в отношении к Западу
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Тональность высказываний Владимира Путина про Запад оказалось достаточно жесткой. При этом о Дональде Трампе президент России упоминал подчеркнуто доброжелательно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал выступление российского лидера на «Валдае».

    «Выступления Владимира Путина на «Валдае» стали традицией. В них можно проследить набор стержневых сюжетов, в том числе об искренних намерениях Москвы интегрироваться в большую семью Запада, об обмане России, о последствиях недальновидной политики, а также о становлении многополярного мира», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Впрочем, в этот раз президент занял более жесткую позицию по отношению к Западу», – добавил собеседник, напомнив слова главы государства о том, что на любую эскалацию мы будем отвечать – «например, на испытания ядерного оружия, если их проведут оппоненты». «При этом Путин подчеркнуто доброжелательно высказывался о Дональде Трампе, при котором, как сказал российский лидер, конфликт на Украине не начался бы», – заметил Минченко.

    Напомним, Владимир Путин на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» зачитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Президент рассказал, что дома у него всегда под рукой томик данного поэта, к которому он часто обращается.

    По словам главы государства, накануне форума он наткнулся на строки о Бородинской битве, которые показались ему удивительно современными. Путин подчеркнул, что стихотворение произвело на него «очень серьезное впечатление», будто оно было написано «вчера».

    В ходе пленарной сессии российский лидер высказал свое мнение «по поводу того, что происходит в мире, какова здесь роль нашей страны и как мы видим перспективы развития». Глава государства назвал шесть принципов нового полицентричного мира, среди которых более открытое «творческое пространство внешнеполитического поведения», динамичность пространства многополярности, неотделимость друг от друга возможностей и опасностей многополярного мира.

    Путин отметил, что Россия, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности, «дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО» – сначала 1954 году, «а второй раз – в ходе визита президента США Клинтона в Москву» в 2000 году. Однако «наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов», добавил президент.

    Он напомнил об усилиях оппонентов «вышибить Россию из мировой системы, загнать нас в политическую, культурную, информационную изоляцию и экономическую автаркию». Как оказалось, мировая система, «откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает», «потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия», подчеркнул российский лидер.

    Вместе с тем Европа продолжает следовать «блоковым замашкам» и раздувает из Москвы образ врага. По словам Путина, верить в то, что Россия собирается нападать на НАТО, могут «либо очень некомпетентные» или «просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить». «Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», – обратился глава государства.

    Путин также коснулся вопроса украинского кризиса. По его словам, для ряда стран ситуация на Украине – «это карта в другой, гораздо более масштабной игре». «Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне», – пояснил президент.

    Он сказал, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, который говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. По его словам, нынешняя американская администрация прямо заявляет свои интересы, «но зато без всякого лишнего лицемерия». «Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США», – заключил Путин.

    Комментарии (7)
    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ

    Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Путина по ДСНВ

    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп оценил инициативу Москвы по ядерному соглашению, назвав это предложение потенциально позитивным шагом на фоне напряженности.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о продлении действия договора по ядерному оружию, передает РИА «Новости». В ответ на вопрос журналистов, американский лидер отметил: «Звучит как хорошая идея для меня».

    По словам Трампа, обсуждение вопроса о продлении соглашения по ядерным вооружениям остается актуальным для обеих стран. Он не уточнил, какие дальнейшие шаги планируются со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тем самым Путин «протягивает руку» США.

    Комментарии (9)
    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Представитель ЕК отказалась отвечать журналистам на вопросы о речи Путина на «Валдае»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

    «Мы не следим за выступлениями президента Путина», – сказала Пинью на брифинге, когда ее спросили о саркастических заявлениях российского лидера об НЛО над Европой, передает ТАСС.

    На уточняющий вопрос журналистов о том, почему ЕК, которая называет себя «геополитической структурой», не отслеживает ключевые выступления на геополитические темы, представитель ЕК заявила: «Мы более не комментируем это».

    В то же время Пинью прокомментировала сообщение Минобороны Бельгии о том, что 2 октября над авиабазой на границе с Германией были замечены 15 неопознанных дронов. Она отметила, что этот инцидент, по ее мнению, подтверждает необходимость реализации европейского проекта «стены дронов».

    Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше «не отправлять дроны во Францию и Данию» и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    Комментарии (8)
    3 октября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин: Сила России в ее самобытной и суверенной системе образования
    Путин: Сила России в ее самобытной и суверенной системе образования
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин во время церемонии награждения наставников участников СВО заявил, что российское образование – одна из главных опор страны. По его словам, сила России кроется в ее уникальной, суверенной системе воспитания, благодаря которой формировались поколения защитников Отечества.

    Во время церемонии награждения наставников бойцов СВО он заявил: «Сила России в ее самобытной, суверенной системе образования», передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что даже противники России в разные периоды истории отмечали этот аспект, в том числе во времена Великой Отечественной войны. «Противник наш тогда тоже об этом вспоминал – с сожалением – и говорил, что Победа была добыта нашими учителями, ну, можно сказать, и духовным воспитанием», – добавил глава государства. «В школе ковалась Победа», – заключил президент.

    Ранее Путин заявил, что Герои России успешны не только на поле боя, но и способны справляться с задачами на гражданском поприще.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции. В ходе встречи с педагогами он напомнил о роли семьи в воспитании Героев России и отметил мужество героев спецоперации и их наставников.

    Комментарии (10)
    5 октября 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин вспомнил цитаты из фильма «Калина красная»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед выступлением на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин и модератор встречи Федор Лукьянов разыграли за кулисами шутливый диалог с цитатами из фильма Василия Шукшина «Калина красная».

    Беседу показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Путин, обращаясь к Лукьянову, поинтересовался: «Народ собран?». Модератор ответил в шуточной форме: «К разврату готов, как говорится», вспомнив реплику одного из персонажей кинофильма, передает РИА «Новости».

    Президент поддержал дух юмора и отметил: «Дальше не буду продолжать. Хотя помнишь, как там: "Чего ж таких некрасивых-то набрал?"».

    Ранее Путин после выступления на заседании клуба «Валдай» поделился воспоминаниями о школьном преподавателе литературы и обсуждении зарубежной классики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил российских педагогов с Днем учителя. Глава государства также наградил учителей, которые участвовали в спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин поздравил педагогов России с наступающим Днем учителя
    Путин поздравил педагогов России с наступающим Днем учителя
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил учителей с предстоящим профессиональным праздником, отметив роль педагогов в сохранении уникальности и суверенитета страны.

    В обращении он подчеркнул, что именно педагоги, искренне преданные своему делу, на протяжении всех исторических эпох вели Россию вперед и служили нравственным ориентиром для поколений.

    В поздравлении президент отметил, что учителя воспитывали достойных учеников, которые впоследствии достигали значимых побед в различных сферах, включая науку, спорт и искусство.

    «Вы и ваши коллеги продолжаете великие традиции отечественной педагогики. Без всякого преувеличения сохраняете цивилизационную уникальность нашей страны, ее суверенитет, прочные позиции в сложном, быстро меняющемся мире», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции. В ходе встречи с педагогами он напомнил о роли семьи в воспитании Героев России и отметил мужество героев спецоперации и их наставников.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин наградил учителей участников СВО
    Путин наградил учителей участников СВО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции.

    Учителю Ильинской средней школы Тюменской области Олегу Плесовских глава государства лично передал медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает ТАСС.

    Знаком отличия «За наставничество» отмечены Светлана Степанова из Пензенской области и ветеран организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов по Омской области Татьяна Тимкина. Также были вручены почетные звания работникам сферы физической культуры и образования.

    Директор спортивной школы «Бастион» из Владивостока Вячеслав Иванов получил звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Светлана Магера из Псковской области и Зоя Никитина из Ленинградской области удостоены звания «Заслуженный учитель России».

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с учителями бойцов СВО в «Сириусе».

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин назвал «Сириус» городом будущего

    Tекст: Валерия Городецкая

    Образовательный центр «Сириус», созданный на базе олимпийских объектов, до сих пор не имеет аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ключ к успеху «Сириуса» – в его духе, в уникальном содержании учебного процесса, в основе которого учеба, знания, спорт, искусство, подлинное равное партнерство учеников и учителей и наставников, воспитание гармонично развитой личности, свободного и ответственного человека и гражданина», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что сегодня «Сириус» – это не просто образовательный центр, а настоящий город будущего. Президент напомнил, что у «Сириуса» есть статус федеральной территории, что предоставляет ему особые права и полномочия.

    Ранее Путин осмотрел построенный в «Сириусе» современный концертный центр.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин напомнил о роли семьи в воспитании Героев России

    Tекст: Валерия Городецкая

    На церемонии награждения учителей и наставников Героев СВО президент России Владимир Путин напомнил о значимости семейного воспитания.

    Глава государства отметил, что именно родители закладывают основы характера и мировоззрения будущих героев, передает ТАСС.

    «Безусловно, важно никогда не забывать, и не забудем, что сами основы характера и мировоззрения наших героев были заложены в семьях их родителями. Низкий им поклон», – заявил Путин, обратившись к присутствующим на мероприятии.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин рассказал о своем учителе литературы
    Путин рассказал о своем учителе литературы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин после выступления на заседании клуба «Валдай» поделился воспоминаниями о школьном преподавателе литературы и обсуждении зарубежной классики.

    Президент России Владимир Путин после выступления на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи вспомнил своего школьного учителя литературы, передает РИА «Новости». В ходе встречи глава государства прочитал участникам стихотворение Александра Пушкина о Бородинской битве.

    Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина об оценках в школе, Путин сказал: «Я уже не помню про эти оценки, это не важно, а важно, что у нас был очень талантливый, на мой взгляд, и увлеченный своим делом учитель литературы». Президент отметил, что преподаватель литературы знакомил учеников не только с классикой, но и с современной зарубежной прозой.

    В частности, Путин вспомнил, как учитель предлагал им читать роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и затем обсуждать произведение на уроках. По его словам, такие занятия и живой диалог с учителем были особенно ценны для школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил российских педагогов с Днем учителя. Глава государства также наградил учителей, которые участвовали в спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин отметил мужество героев спецоперации и их наставников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что наставники российских военнослужащих сыграли ключевую роль в формировании героев, проявивших мужество и верность на полях спецоперации на Украине.

    «Ваши ученики, офицеры армии России, достойно выдержали главный экзамен – на верность Отчизне. В ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, отстаивая национальные интересы – свободу и государственность нашей страны, суверенитет», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции. В ходе встречи с педагогами он напомнил о роли семьи в воспитании Героев России.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 15:48 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с учителями бойцов СВО в «Сириусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина с наставниками и учителями участников спецоперации пройдет в образовательном центре «Сириус» накануне Дня учителя, сообщили в Кремле.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в рамках мероприятия Путин вручит государственные награды педагогам.

    Ранее Путин призвал не допустить дефицита учителей в России.

    Глава государства посещал «Сириус» в сентябре, где пообщался с молодыми учеными.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил школьных учителей, а также педагогов колледжей, техникумов и вузов с Днем учителя.

    Президент России, слова которого приводятся на сайте Кремля, выразил признательность за «непростой, очень ответственный и благородный труд» всех педагогов страны. «Вы отдаете свои силы, энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее», – сказал глава российского государства.

    Путин отметил значимость миссии учителей, подчеркнув, что они «делают все, чтобы дети, подростки, ученики обрели знания, необходимые в современном мире, прочную ценностную опору». Он добавил, что благодаря работе педагогов учащиеся могут уверенно чувствовать себя во взрослой жизни и определять свою судьбу.

    Президент подчеркнул, что труд учителя требует «терпения, мудрости, душевной щедрости» и особого умения раскрывать таланты учеников. По его словам, День учителя – праздник, который вызывает самые теплые чувства у миллионов россиян, в том числе у родителей и бывших учеников.

    Путин также выразил гордость за сильную отечественную педагогическую школу и отметил важность сохранения преемственности педагогических традиций. Президент напомнил о роли профессиональных конкурсов, результаты которых традиционно подводятся ко Дню учителя.

    «У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлеченных своим делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и ребят, школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики непременно будут продолжены», – сказал президент.

    В завершение Путин пожелал педагогам здоровья, благополучия, а их ученикам – достижений, которыми будет гордиться вся страна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и за рубежом отмечают День учителя. Газета ВЗГЛЯД подготовила красивые открытки для поздравления педагогов.

    Комментарии (3)
    4 октября 2025, 09:19 • Новости дня
    Путин поздравил личный состав Космических войск с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что воины Космических войск продолжают традиции своих предшественников и заботятся о развитии военного потенциала.

    Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником, передает РИА «Новости». В поздравительной телеграмме глава государства подчеркнул, что военнослужащие бережно хранят и развивают славные традиции своих предшественников.

    «Поздравляю вас с праздником – Днем Космических войск... Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников», – говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с несколькими космическими аппаратами. Ракета легкого класса «Ангара-1.2» вывела военные спутники на целевые орбиты. С космодрома Плесецк запустили ракету «Ангара-1.2» для Минобороны.

    Комментарии (0)
    ФСБ задержала планировавших теракты в синагогах уроженцев Центральной Азии
    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ
    Жители Одессы начали вооружаться против сотрудников украинских ТЦК
    Politico: Танкеры с российской нефтью загрязняют воды у побережья Европы
    Лидер правящей партии Японии решила собрать кабмин из соперников
    Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
    В Госдуму внесли законопроект о бесплатных горячих обедах для учителей

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины

    Отказываясь в свое время от российского газа, Украина провозглашала, что вполне способна обеспечить себя голубым топливом самостоятельно. Сегодня наконец выяснилась вся безнадежность этих попыток – и дело не только в ответных ударах России по украинской газовой инфраструктуре. В чем же еще? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

