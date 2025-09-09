Песков рассказал, как Путин отмечает дни рождения

  • Новость часаВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам
    МИД сообщил об «атаке иноагентов» после выступления Лаврова в МГИМО
    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»
    Агроном объяснил щедрый урожай помидоров в 2025 году
    Российские войска продвинулись к Запорожью
    Назван план «не желающих» отправлять войска на Украину стран Запада
    Советник Трампа обозвал страны БРИКС вампирами
    Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам
    Трамп обрушился с обвинениями на демократов из-за убийства украинки
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    0 комментариев
    9 сентября 2025, 08:46 • Новости дня

    Песков рассказал, как Путин отмечает дни рождения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин обычно отмечает свой день рождения в кругу семьи, общаясь при этом с российскими и зарубежными лидерами по рабочим вопросам, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент предпочитает проводить свой день рождения 7 октября вместе с родственниками и друзьями, сказал Песков ТАСС.

    «Но вы знаете, что чаще всего у него получается «служебное празднование», то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается», – пояснил он.

    Песков добавил, что в этот день у Путина часто проходят встречи с коллегами по СНГ, а зарубежные лидеры поздравляют его по телефону.

    Ранее Песков пояснял, что Путин не может позволить себе отпуск.

    В прошлом году представитель Кремля сообщал, что глава государства намеревается провести свой день рождения на рабочем месте.

    8 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Путин наградил Герасимова орденом Мужества
    Путин наградил Герасимова орденом Мужества
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов удостоен ордена Мужества, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича», – сказано в указе.

    8 сентября Герасимову исполнилось 70 лет.

    Ранее Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров «Известий» Александра Федорчака и Первого канала Анну Прокофьеву, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова, а также водителя съемочной группы Александра Сиркели.

    Комментарии (35)
    8 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

    Трамп: В течение ближайших дней состоится разговор с Путиным

    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в течение следующих нескольких дней планирует поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

    Отвечая на вопрос, планирует ли он разговор с российским лидером, Трамп сказал: «Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», – передает РИА «Новости».

    Американский лидер выразил неудовлетворенность происходящим вокруг конфликта на Украине. Он заявил, что «не в восторге от того, что там происходит». При этом он выразил уверенность в том, что конфликт будет урегулирован, передает ТАСС.

    Также Трамп сообщил о запланированных визитах ряда европейских лидеров в Соединенные Штаты в понедельник и вторник «по отдельности». По его словам, визиты состоятся для обсуждения возможных путей мирного урегулирования. «У нас идут крайне интересные обсуждения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности рассмотреть новый этап санкций против России, но не раскрыл детали или сроки. Белый дом сообщил о планах обсудить новые санкции против России в ближайшие дни. Большинство жителей США выразили сомнения в эффективности подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Лидеры БРИКС обсудили создание более справедливого мирового порядка
    Лидеры БРИКС обсудили создание более справедливого мирового порядка
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На внеочередном онлайн-саммите БРИКС участники обсудили глобальные вызовы и акцентировали внимание на необходимости реформирования системы мирового управления.

    По итогам мероприятия пресс-служба президента Бразилии опубликовала сообщение, в котором отмечается, что страны блока провели комплексную оценку текущей международной ситуации, передает РИА «Новости».

    В результате достигнут консенсус о необходимости перехода к более справедливому, сбалансированному и инклюзивному международному порядку. В заявлении отмечается, что новый порядок должен лучше отражать происходящие преобразования и эффективнее реагировать на нужды глобального Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС в режиме видеосвязи. Встреча завершилась обсуждением экономического партнерства между странами объединения в ответ на тарифные меры США.

    Участники саммита договорились сотрудничать по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (2)
    9 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об отпуске Путина
    Песков ответил на вопрос об отпуске Путина
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин позволить себе отпуск не может, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», – сказал Песков ТАСС.

    Так представитель Кремля ответил на вопрос, как президент России планирует отмечать день рождения 7 октября и будет ли у него в этой связи отпуск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин намерен до окончания 2025 года обратиться с посланием к Федеральному собранию. Также президент России проведет прямую линию с большой пресс-конференцией. Кроме того, Песков рассказал, как Путину удается выдерживать тяжелый график.


    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 03:17 • Новости дня
    Опубликованы кадры разговора Путина и Ким Чен Ына в «Аурусе»
    Опубликованы кадры разговора Путина и Ким Чен Ына в «Аурусе»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликованы кадры чаепития президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине и их разговора в «Аурусе».

    Кадры встречи были опубликованы журналистом Павлом Зарубиным в Telegram. На видео Путин и Ким Чен Ын ведут оживленную беседу в автомобиле «Аурус», активно жестикулируя и улыбаясь, по дороге на переговоры, передает РИА «Новости».

    Чаепитие состоялось в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, где за накрытым столом с небольшой посудой и угощением Путин и Ким Чен Ын поговорили в присутствии переводчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Ким Чен Ын приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 06:47 • Новости дня
    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»

    Зеленский: Трамп на Аляске дал Путину то, что тот хотел

    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC выразил сожаления, что на саммит России и США на Аляске не позвали Украину.

    «Жаль, что Украины там не было», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Как заявил Зеленский, по его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «дал» президенту России Владимиру Путину «то, что тот хотел».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели в августе переговоры на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросам, связанным со спецоперацией на Украине.

    Комментарии (4)
    8 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во внеочередном саммите БРИКС, который проходит в онлайн-формате.

    Организатором встречи стал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который выступил с инициативой обсуждения актуальных вопросов для стран-участниц, передает ТАСС.

    Главной темой саммита стали угрозы формированию многополярного мироустройства, а также выработка совместного ответа объединения на тарифные меры и санкции со стороны США.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС.

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 01:51 • Новости дня
    Песков подтвердил планы Путина выступить с посланием Федеральному собранию

    Песков: Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года

    Песков подтвердил планы Путина выступить с посланием Федеральному собранию
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин намерен до окончания 2025 года обратиться с посланием к Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    В интервью, которое Песков дал в ходе Восточного экономического форума, ему был задан вопрос о том, включено ли в график президента послание парламенту. «Безусловно, в этом году послание состоится. Оно должно состояться, и оно состоится», – приводит ТАСС ответ Пескова.

    Песков также отметил, что до конца года у главы государства по традиции состоятся и другие крупные мероприятия. В их числе он назвал прямую линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. В декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 15:52 • Новости дня
    Песков сообщил о полной рабочей неделе Путина без отдыха

    Песков рассказал о графике президента после поездок в Китай и Владивосток

    Tекст: Евгения Караваева

    В ближайшие дни Владимир Путин продолжит работать без перерыва, несмотря на недавно завершившиеся визиты в Китай и Владивосток.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что программа Владимира Путина уже расписана на всю предстоящую неделю. В планах – участие в онлайн-саммите БРИКС, который пройдет 8 сентября, передает «Газета.ру».

    Песков подчеркнул, что неделя для главы государства будет очень насыщенной и включает в себя внутренние мероприятия и встречи. Пресс-секретарь добавил: «График очень плотный, отдых не предусмотрен».

    В конце августа и начале сентября Путин посетил Китай, где участвовал в саммите ШОС, провел двусторонние встречи и присутствовал на военном параде в Пекине в честь Победы над милитаристской Японией. Затем президент выступил на пленарных заседаниях Восточного экономического форума во Владивостоке, где озвучил приоритеты политики на Дальнем Востоке.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 13:50 • Новости дня
    Песков рассказал, как Путину удается выдерживать тяжелый график

    Песков: Путин старается заниматься спортом каждый день

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин регулярно поддерживает спортивный образ жизни и всегда остается максимально сконцентрированным, даже если спит всего несколько часов в сутки, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.

    Отвечая на вопрос, помогает ли спорт справляться с насыщенным рабочим графиком, Песков отметил: «Конечно, в таких поездках у него не получается заниматься спортом». По его словам, Путин всегда на пике концентрации и даже во время командировок может спать по несколько часов в день, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь признался, что сам удивляется работоспособности президента. «Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берет в себе столько сил», – сказал он. Иногда, по словам Пескова, на сон у Путина остается даже меньше четырех часов в сутки.

    Накануне Песков сообщил, что в ближайшие дни Владимир Путин продолжит работать без перерыва, несмотря на недавно завершившиеся визиты в Китай и Владивосток.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин присудил Лепсу орден Дружбы за вклад в культуру

    Певец Григорий Лепс получил орден Дружбы за развитие культуры

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Путин официально отметил заслуги Григория Лепса в развитии отечественной культуры, вручив ему государственную награду.

    Президент России Владимир Путин наградил певца Григория Лепса орденом Дружбы, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе отмечается: «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Лепсверидзе Григория». Орден вручается за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, а также активную работу в области культуры.

    Григорий Лепс известен как один из самых популярных российских исполнителей, неоднократно становился лауреатом престижных премий и участвовал в значимых культурных событиях страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Путин наградил певицу Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 22:56 • Новости дня
    Путин наградил медалями белгородских медиков

    Путин наградил медалями сотрудников Станции скорой помощи Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников Станции скорой медицинской помощи Белгородской области медалями «За храбрость» и «За спасение погибавших».

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Фельдшер южной подстанции скорой медицинской помощи Оксана Масленко награждена медалью «За храбрость» II степени за «высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях», передает ТАСС.

    Медалью «За спасение погибавших» отмечены семь сотрудников станции. В числе награжденных: фельдшер Гаджитураб Аразов, водитель Сергей Балабанов, фельдшер Андрей Гарагуля, медсестра Александра Однорал, врач Александр Петров, фельдшеры Александр Ткачев и Юлия Ткачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болиле и главному врачу Алешковской центральной районной больницы Владимиру Харлану.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 13:33 • Новости дня
    Путин уступил Моди свое место в президентском Aurus

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Китае уступил премьер-министру Индии Нарендре Моди свое место в автомобиле Aurus. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.

    Зарубин опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале. По его словам, помощник индийского премьера, прежде чем закрылась дверь автомобиля, попросил сделать фотографию «для истории». На опубликованных кадрах видно, как Моди с явным интересом рассматривает интерьер российского автомобиля.

    Напомним, президент России провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле Aurus по пути в отель Ritz-Carlton. Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки Aurus.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин наградил певицу Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в субботу наградил народную артистку России Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, он подписал соответствующий указ.

    В тексте указа говорится, что президент наградил заведующую кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры» Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале Путин присвоил звание Героя Труда почетному президенту Олимпийского комитета России Виталию Смирнову.

    Также глава российского государства подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Кремль опубликовал кадры участия Путина в онлайн-саммите БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль показал кадры участия по видеосвязи президента России Владимира Путина во внеочередном онлайн-саммите БРИКС.

    Саммит состоялся по инициативе Бразилии, которая в этом году председательствует в объединении.

    В ходе встречи обсуждались перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных связей между странами БРИКС с учетом текущей ситуации в глобальной экономике, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Напомним, Путин в понедельник подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал опубликовать релиз после мероприятияю

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
    Кадыров раскрыл подробности удара возмездия по генштабу ВСУ
    ВСУ начали вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки
    Rheinmetall пообещал Украине системы защиты от беспилотников к концу года
    Украинку в Чикаго оштрафовали на 20 тыс. долларов за русофобию
    МВД составило рейтинг регионов по преступлениям в состоянии опьянения
    Старшеклассникам утроили количество часов на изучение Великой Отечественной войны

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам

    Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия топит британского кандидата в украинские президенты

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Отставка правительства Франции толкает к отставке Макрона

    Вот уже четвертый с начала прошлого года премьер-министр уходит в отставку во Франции – и вновь он изгнан парламентом. Происходящее уже называют «самым большим политическим кризисом за весь период Пятой республики». Мало того: все активнее звучат требования об отставке и президента Франции Эммануэля Макрона. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации