Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
Песков рассказал, как Путин отмечает дни рождения
Президент Владимир Путин обычно отмечает свой день рождения в кругу семьи, общаясь при этом с российскими и зарубежными лидерами по рабочим вопросам, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент предпочитает проводить свой день рождения 7 октября вместе с родственниками и друзьями, сказал Песков ТАСС.
«Но вы знаете, что чаще всего у него получается «служебное празднование», то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается», – пояснил он.
Песков добавил, что в этот день у Путина часто проходят встречи с коллегами по СНГ, а зарубежные лидеры поздравляют его по телефону.
Ранее Песков пояснял, что Путин не может позволить себе отпуск.
В прошлом году представитель Кремля сообщал, что глава государства намеревается провести свой день рождения на рабочем месте.