Песков рассказал, как Путин отмечает дни рождения

Tекст: Алексей Дегтярев

Президент предпочитает проводить свой день рождения 7 октября вместе с родственниками и друзьями, сказал Песков ТАСС.

«Но вы знаете, что чаще всего у него получается «служебное празднование», то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается», – пояснил он.

Песков добавил, что в этот день у Путина часто проходят встречи с коллегами по СНГ, а зарубежные лидеры поздравляют его по телефону.

Ранее Песков пояснял, что Путин не может позволить себе отпуск.

В прошлом году представитель Кремля сообщал, что глава государства намеревается провести свой день рождения на рабочем месте.