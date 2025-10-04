Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1460 человек за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины в Сумской области, а также механизированным и мотопехотным бригадам в Харьковской области, сообщает Минобороны. По их данным, ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две бронированные машины, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий, а также станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и склады боеприпасов. В числе уничтоженной техники – западные образцы, включая американскую станцию AN/TPQ-50.

На харьковском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в ряде населённых пунктов Харьковской области и Ямполе Донецкой Народной Республики. Сообщается о потерях ВСУ более 220 военнослужащих и уничтожении нескольких бронемашин западного производства, автомобилей, артиллерии и семи складов боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила тактическое положение, нанеся поражение ряду украинских бригад в Донецкой Народной Республике. Потери украинских формирований, по данным Минобороны, составили до 230 военнослужащих, одну бронированную машину, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Также уничтожено пять складов с боеприпасами и горючим.

Подразделения «Центр» продвинулись по переднему краю и нанесли удары по силам ВСУ в ключевых районах Донецкой Народной Республики. Заявленные потери украинских подразделений – более 450 военнослужащих, два танка, две бронированные машины, артиллерия и средства радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ на территории Днепропетровской и Запорожской областей, уничтожив, по информации Минобороны, свыше 290 украинских военнослужащих, две бронированные машины, 19 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. На этом направлении поражения были нанесены механизированной бригаде, двум штурмовым полкам, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии Украины.

На южном участке, подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям украинских войск в Херсонской и Запорожской областях, уничтожив более 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, склад боеприпасов и пять средств радиоэлектронной борьбы.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников в 143 районах», – говорится в официальном сообщении Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы HIMARS американского производства и 314 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. С начала спецоперации, по официальным данным, уничтожено 667 самолётов, 283 вертолёта, 88028 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25351 танк и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30176 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 43185 единиц военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили поселок Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления Вооруженных сил Украины в Донбассе. Российские подразделения также освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.