Гладков объявил о доработке системы реагирования на атаки ВСУ

В Белгородской области решили доработать систему реагирования на атаки ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил о необходимости корректировки системы реагирования на последствия атак ВСУ.

По его словам, анализ последствий последних атак на Белгород показал, что требуется пересмотр планов действий аварийных бригад и организация дополнительных пунктов обогрева.

Гладков подчеркнул, что невозможно обеспечить генераторами все квартиры в Белгороде и Белгородском районе, поэтому владельцам частных домов рекомендовано приобретать генераторы самостоятельно. Он отметил особую сложность в обеспечении электроэнергией многоквартирных домов и заявил о необходимости координации между энергетиками, МЧС, местными администрациями и другими службами для оперативного реагирования.

Губернатор также сообщил, что новые планы по реагированию будут включать регулярные тренировки и взаимодействие между всеми задействованными структурами. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

