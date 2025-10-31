  • Новость часаМинобороны доложило о 14 сбитых над Россией дронах ВСУ за три часа
    В США ревнуют к мощи нового китайского авианосца
    Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться
    Дмитриев: Бизнес в ЕС не считает запрет на поставки унитазов в Россию смешным
    Пушилин распорядился ликвидировать министерство обороны ДНР
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года
    В США заканчиваются средства на выплату зарплат военным
    «Яндекс-карты» вернули исторические названия городам на Украине
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    31 октября 2025, 01:25 • Новости дня

    Губернатор Нью-Йорка объявила режим ЧП из-за шатдауна

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение и объявила о выделении 65 млн долларов на предоставление 40 млн порций еды горожанам, которые пострадают из-за приостановки федеральной программы SNAP, в рамках которой людям выделялась продовольственная помощь.

    Штат направит сотрудников Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и участников программы оплачиваемой общественной работы для студентов Госуниверситета Нью-Йорка для оказания помощи продовольственным организациям и изучения возможности использования школ в качестве центров распределения продовольствия во время чрезвычайной ситуации, передает телеканал Fox5NY.

    Нуждающиеся жители Нью-Йорка могут получить бесплатные продукты и горячее питание через сотни продовольственных пунктов и общественных кухонь по всему городу.

    Программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP) предоставляет электронные пособия, которые можно использовать как наличные для покупки продуктов питания. Программа помогает малообеспеченным работникам, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и семьям позволить себе продукты.

    В рамках программы можно купить: хлеб и хлопья, фрукты и овощи, мясо, рыбу и птицу, молочные продукты. Нельзя купить: алкоголь, сигареты и табак, корм для домашних животных и предметы домашнего обихода, витамины и лекарства, горячую еду.

    Пособия по программе SNAP финансируются из федерального бюджета, и штат Нью-Йорк ежемесячно распределяет около 650 млн долларов среди почти трех млн жителей. Хокул и другие губернаторы неоднократно подчеркивали, что ни один штат не может заменить или полностью финансировать программу SNAP самостоятельно.

    Из-за намерения закрыть программы SNAP 24 штата подали в суд на президента США Дональда Трампа.

    Напомним, с ноября американцам прекратят выдачу талонов на продукты питания по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP) из-за продолжающегося в стране шатдауна.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в семи министерствах США, включая Минфин и Минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства. Белый дом заявил об отказе Трампа идти на уступки демократам по шатдауну. Захарова задалась риторическим вопросом из-за очередей госслужащих США за едой.

    29 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    Трамп назвал Моди «убийцей»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    Трамп назвал Моди «убийцей»
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал индийского премьера Нарендру Моди «самым приятным на вид человеком» и одновременно «убийцей, который жаждет драки», сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пригрозил Индии и Пакистану ввести 250-процентные тарифы, чтобы подтолкнуть их к прекращению конфликта и урегулированию отношений, сообщает Bloomberg.

    Во время встречи с бизнес-лидерами на саммите АТЭС в Кенджу он рассказал, что назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «очень приятным на вид человеком», но добавил, что тот «убийца», готовый к борьбе.

    По словам Трампа, он лично позвонил Моди и заявил: «Мы не сможем заключить торговую сделку, если вы начинаете войну с Пакистаном». Аналогичный звонок состоялся и пакистанским властям, которым, по его словам, было сказано, что обе стороны должны прекратить боевые действия, иначе США введут тарифы, которые «означают конец бизнеса».

    Bloomberg отмечает, что Трамп уже не в первый раз приписывает себе роль медиатора конфликта. Индийские власти подобные заявления отвергают, а сам Моди проигнорировал недавний саммит в Малайзии, опасаясь, что Трамп повторит свои заявления о посредничестве.

    В мае в разрешение конфликта пытались вмешаться и другие политики: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио вели переговоры с обеими сторонами, а после телефонных разговоров между военными Индии и Пакистана было объявлено о прекращении огня. Эту новость Трамп опубликовал в соцсети Truth Social еще до официальных заявлений обеих стран, вызвав раздражение в Нью-Дели.

    Высказывания Трампа прозвучали на фоне избирательной кампании Моди: соперники уже используют их в политической борьбе. Несмотря на прежние теплые отношения между Моди и Трампом, индийская сторона так и не смогла добиться от США снижения 50-процентных тарифов на экспорт, в том числе из-за перехода Индии на российскую нефть.

    Ранее МИД Индии оценил влияние введенных ограничений в торговле энергоносителями на мировой рынок.

    Издание The Economic Times писало, что Вашингтон и Нью-Дели сократили разногласия по тарифам, но импорт российской нефти продолжает вызывать напряженность.

    Агентство Bloomberg сообщило, что поток российской нефти в Индию ранее обеспечивал значительную часть импорта, однако из-за новых антироссийских санкций США этот поток практически прекратится.

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не станет заключать торговое соглашение с Соединенными Штатами под давлением.

    30 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами
    Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что у США «самый крупный арсенал ядерного оружия». По его словам, «Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет», передает ТАСС.

    «В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», – сказано в заявлении.

    Трамп подчеркнул, что данный процесс стартует «немедленно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мире происходят дискуссии о возобновлении ядерных испытаний. Сторонники испытаний на Западе и в России поясняют свою позицию необходимостью напомнить политикам об угрозе стратегической эскалации. Эксперты обращают внимание на возможное расшатывание системы взаимного сдерживания.

    Президент России Владимир Путин отметил, что в ряде стран идет подготовка к ядерным испытаниям. Путин заявил о готовности России ответить на ядерные испытания других стран.

    30 октября 2025, 15:50 • Видео
    США увидели на Украине «огромный прогресс»

    «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    30 октября 2025, 08:25 • Новости дня
    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия

    Трамп объяснил возобновление ядерных испытаний ответом на действия других стран

    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия
    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о возобновлении ядерных испытаний, подчеркнув, что это стало ответной мерой на аналогичные шаги других государств, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, если другие страны проводят подобные испытания, то США тоже должны принять аналогичные меры. Такое заявление он сделал журналистам на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.

    Трамп также отметил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. По его словам, США по-прежнему обеспечены в сфере ядерного вооружения и обладают крупнейшим арсеналом в мире. Президент продолжает выступать за ядерное разоружение, подчеркнув, что хотел бы «видеть денуклеаризацию».

    По мнению американского лидера, ответные испытания необходимы для поддержания баланса, поскольку другие страны продолжают проводить свои тесты. Он добавил, что Вашингтон остается привержен принципу безопасности, тем не менее будут действовать симметрично в случае подобных действий других держав.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности России дать ответ на ядерные испытания других стран.

    Россия во вторник провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    28 октября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»

    Трамп: Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были небольшим конфликтом

    Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»
    @ Pictures From History/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает как небольшой конфликт атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

    «Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома подчеркнул, что отношения между США и Японией уже долгое время сохраняют крепкий характер. В ходе визита в Японию Трамп встретился с императором Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаити.

    В августе 1945 года Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. На момент взрывов погибли почти 220 тыс. человек, еще свыше 200 тысяч скончались позднее от последствий радиации. Большая часть жертв была среди мирного населения.

    Аналитики отмечают, что военный смысл атомных ударов до сих пор остается под вопросом, поскольку решающий вклад в разгром милитаристской Японии внесло наступление советских войск против Квантунской армии. В Вашингтоне, как считают эксперты, стремились прежде всего продемонстрировать свое политическое и военное превосходство.

    Ранее газета New York Post назвала спасительными ядерные удары США по Хиросиме и Нагасаки.

    28 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    Маск запустил конкурента «Википедии»
    Маск запустил конкурента «Википедии»
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В сети Интернет появился сайт Grokipedia с более чем 800 тыс. статей, созданных нейросетью компании Илона Маска, обещающий избавить контент от «пропаганды», в отличие от «Википедии».

    Сайт Grokipedia был представлен Илоном Маском в понедельник. Платформа позиционирует себя как альтернатива «Википедии», основной объем статей формируется искусственным интеллектом xAI, принадлежащим Маску, пишет New York Times (NYT).

    «Новый проект Grokipedia, как заявил Маск в публикации на своей странице в социальной сети X, «очистит» «Википедию» от пропаганды», – пишет газета.

    На момент запуска в базе платформы было более 800 тыс. статей, в то время как у «Википедии» около восьми млн созданных вручную статей.

    В первые часы после запуска ресурс был временно недоступен из-за наплыва пользователей. Среди статей присутствуют заметки не только о Маске и его проектах, но и о его конкурентах, таких как OpenAI, а также политиках, включая президента США Дональда Трампа и кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

    Критика в адрес «Википедии» со стороны Маска и его сторонников связана с обвинениями в предвзятости и игнорировании консервативных источников и точек зрения. Маск ранее призывал отказаться от донатов на развитие «Википедии».

    «Поскольку «Википедия» считает пропаганду традиционных СМИ «достоверным» источником, она, естественно, становится просто продолжением пропаганды традиционных СМИ!» – написал Маск в январе.

    В числе инвесторов Grokipedia – Дэвид Сакс, отвечавший за развитие искусственного интеллекта в администрации Трампа. Он выразил надежду, что конкуренция вынудит «Википедию» пересмотреть отношение к консервативным площадкам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аналитический центр Heritage Foundation заявлял о намерении использовать технологии распознавания лиц и базы данных для выявления и воздействия на редакторов «Википедии», обвиняемых в антисемитизме. В апреле ранее основатель «Википедии» Джимми Уэйлс задумывался о привлечении нейросети к написанию статей.

    Основатель «Википедии» Ларри Сэнгер в октябре рассказал о вмешательстве сотрудников американской разведки в материалы интернет-энциклопедии, подчеркнув появление правок с ведомственных IP-адресов.

    30 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность

    Эксперт Анпилогов: Ядерные испытания Трампа подорвут международную безопасность

    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение США о возобновлении ядерных испытаний – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп распорядился начать испытания ЯО в ответ «на действия других стран».

    «Заявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаниях – проявление нездорового соревновательного духа. Американец на каждое сообщение российской стороны о совершенствовании ракетно-ядерного потенциала стратегического сдерживания пытается дать свой ответ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что реакцией главы Белого дома на испытание крылатой ракеты «Буревестник» стали слова о дежурстве «лучшей в мире американской атомной подводной лодки» у берегов России, а на испытание боевого подводного аппарата «Посейдон» – «тирада о ядерных тестах». При этом позиция Вашингтона выглядит комично, добавил собеседник.

    Более того, обоснование Трампом своего последнего решения содержит ложную информацию. Во-первых, Штаты, вопреки словам главы государства, не занимают первое место по размеру ядерных арсеналов и уступают России. «Этот вопрос регулируется целым рядом международных соглашений, одним из которых является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ)», – уточнил Анпилогов.

    В рамках этого документа число стратегических боеголовок было ограничено для стран, продолжил спикер, упомянув в этой связи заявление Владимира Путина, сделанное им в сентябре, о готовности Москвы придерживаться ДСНВ еще год после истечения срока действия. Сейчас между российской и американской сторонами нет обмена информацией в рамках соглашения, но, если опираться на последние данные, то перевес – в пользу России: примерно 5600 против 5200 у США.

    Более того, стоит учитывать и тактическое ядерное оружие, добавил аналитик. «Москва также обладает существенным превосходством: по экспертным оценкам, у американцев может быть до полутора тысяч тактических боезарядов, у нас – до десяти тысяч, – подчеркнул специалист. – Таким образом, по количеству ядерных боеприпасов Россия занимает первое место, США – второе и Китай – третье».

    Во-вторых, никто в мире не проводит классические ядерные испытания. «Существует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписан многими странами, правда, не всеми из них ратифицирован. Тем не менее, де-факто ядерные державы – даже те, которые не входят в официальный клуб – соблюдают мораторий», – отметил Анпилогов.

    По его словам, основной «инструмент» в последние десятилетия – компьютерное моделирование и субкритические испытания. «В последнем случае с помощью специальных технологий инициируется управляемая ядерная реакция. Странами за ХХ век накоплен огромный опыт натурных ядерных испытаний. Поэтому в целом основная задача небольших лабораторных испытаний с управляемыми субкритическими или подкритическими реакциями – это проверка деградации изменений изотопного состава», – пояснил собеседник.

    Он напомнил, что у Штатов есть законсервированный полигон в штате Невада. Известно, что на нем ведутся предварительные работы по расконсервации: полигон начал фигурировать в военных бюджетах страны еще в первый срок президентства Трампа, но пока американской стороной не предпринималось радикальных шагов по возвращению к полномасштабным ядерным испытаниям. «Поэтому «незамедлительно» приступить к реализации поручения главы Белого дома не выйдет», – считает эксперт.

    «Многие компетенции, связанные с натурными ядерными испытаниями, крайне быстро утрачиваются. США в последний раз проводили эксперименты в начале 1990-х годов. Их возобновление потребует значительных усилий по ресурсам, в том числе материальным, а также времени. То есть, если говорить о сроках, то это месяцы и годы, нежели недели», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, решение США по возобновлению испытаний приведет в движение титанические силы и может разрушить систему международной стратегической безопасности, предупредил Анпилогов. «Многие страны сейчас приводят в порядок свои ядерные полигоны, в том числе и Россия. На одной из коллегий Министерства обороны сообщалось, что страна начала работы по расконсервации полигона на Новой Земле», – указал специалист.

    «Вместе с тем, Москва никогда не декларировала ни желания начать эти испытания, ни тем более графики по их началу. В политических заявлениях российское руководство всегда подчеркивало щепетильное отношение к вопросу возобновления ядерных испытаний и отмечало, что не считает этот шаг обоснованным в нынешней обстановке. Поскольку последствиями станут – разрушение системы взаимного доверия, сдерживания, контроля и ограничения ядерного оружия», – заметил собеседник.

    «Повторю, решение США – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной ядерной безопасности и, я думаю, вызовет хотя бы формальную, показательную ответную реакцию других стран», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. «Этот процесс начнется немедленно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Трамп уточнил, что о месте и времени тестов будет объявлено позже. У Штатов «есть испытательные полигоны», напомнил он. «У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали», – сказал американский лидер.

    Политик заявил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. В то же время он признался, что хотел бы «увидеть ядерное разоружение». «Мы уже обсуждаем это с Россией, и, если мы что-то предпримем, к нам присоединится и Китай», – добавил президент США.

    Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, комментируя заявление Трампа, отметил, что Штаты не имеют технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний. «Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который США, как подписавшая сторона, по закону обязаны соблюдать», – сказал он ТАСС.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

    Владимир Путин в октябре на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, Он предупредил, что если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое. Газета ВЗГЛЯД писала о преимуществах и недостатках возвращения ядерных испытаний в России.

    30 октября 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах Южной Кореи построить АПЛ в США

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея построит собственную атомную подлодку на американской верфи в Филадельфии, сообщил президент США Дональд Трамп.

    «Южная Корея будет строить свою атомную подлодку на верфи в Филадельфии, прямо здесь, в США», –приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он сказал, что дал официальное согласие Сеулу на строительство атомной подлодки вместо «старомодных, гораздо менее маневренных дизельных».

    Трамп также заявил, что Южная Корея согласилась выплатить 350 млрд долларов для снижения пошлин и выразил уверенность, что корейские компании вложат 600 млрд долларов инвестиций в экономику США. Подчеркнуто, что между странами сохраняется крепкий военный союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп заявил, что США согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея.

    28 октября 2025, 10:22 • Новости дня
    Трамп подписал соглашение о редких минералах с Японией до встречи с Си Цзиньпином
    Трамп подписал соглашение о редких минералах с Японией до встречи с Си Цзиньпином
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Власти США и Японии заключили сотрудничество по редким минералам, стремясь снизить зависимость от Китая перед предстоящей встречей лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, пишут американские СМИ.

    США и Япония подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных редкоземельных минералов, сообщает Washington Post.

    Документ, подписанный Дональдом Трампом и новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити, стал ключевым шагом в подготовке к долгожданной встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

    Правительство США преследует цель снизить зависимость Вашингтона от китайских поставок критических минералов, используемых в производстве электроники, авиационной и оборонной промышленности, говорится в публикации.

    Китай ранее объявлял о расширении экспортных ограничений в этой сфере, так Пекин использует свое доминирующее положение как аргумент в переговорах, отмечается в материале.

    Такаити назвала соглашение «началом новой золотой эры» в отношениях двух стран. Она вручила Трампу бумаги о выдвижении на Нобелевскую премию мира и преподнесла ему подарки, включая клюшку для гольфа бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и карту японских инвестиций в экономику США на сумму 550 млрд долларов.

    Одновременно стороны обсудили увеличение японских оборонных расходов и прогнозируемое ускорение военных вложений вплоть до двух процентов ВВП страны. Трамп не прокомментировал точную сумму увеличения трат, однако выразил солидарность и готовность поддерживать союзника на «максимальном уровне».

    Делегации также встретились с семьями японцев, похищенных КНДР в 1970-1980-х годах. Эксперты отмечают, что для новой главы правительства Японии встреча с Трампом стала первым большим дипломатическим испытанием, важным для укрепления личных контактов и двустороннего доверия.

    Ранее Белый дом анонсировал встречу Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее.

    Также Трамп сообщил, что в 2026 году посетит Китай.

    30 октября 2025, 06:48 • Новости дня
    Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась в Южной Корее
    Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась в Южной Корее
    @ CNBC-TV18/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В южнокорейском Пусане состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщили пул журналистов Белого дома и Центральное телевидение Китая.

    Переговоры начались на авиабазе Кимхэ. «Рад вас видеть снова. У нас будет очень успешная встреча, без сомнений», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Также американский лидер подчеркнул, что у них с Си Цзиньпином всегда были хорошие отношения, назвав председателя КНР великим лидером. «Я уверен, что у нас будут замечательные отношения на долгое время», – сказал Трамп. При этом Трап заявил: «Он очень жесткий переговорщик. Это нехорошо».

    Он допустил возможность подписания торговой сделки с Китаем по итогам переговоров. Он отметил, что по ряду вопросов уже достигнуты договоренности, остальные стороны намерены обсудить в ходе встречи. «Мы уже согласились во многих вещах, мы согласимся по некоторым другим прямо сейчас», – сказал Трамп.

    Си Цзиньпин выразил уверенность, что Пекин и Вашингтон могут помочь друг другу в достижении успеха. Лидер КНР сообщил, что рабочие группы уже достигли принципиального консенсуса по ряду экономических вопросов, что создало все необходимые условия для встречи.

    Си Цзиньпин отметил, что разногласия между Китаем и США, как двумя крупнейшими экономиками, неизбежны. Он подчеркнул важность сохранения верного курса в отношениях, несмотря на существующие вызовы, чтобы гарантировать стабильность сотрудничества двух стран.

    По его словам, развитие Китая не противоречит продвигаемой нынешней администрацией США концепции «Сделаем Америку вновь великой» (Make America Great Again), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп прилетел в Южную Корею на саммит АТЭС и для переговоров с китайским лидером. Трамп анонсировал визит в Китай в начале 2026 года и выразил надежду на ответный визит Си Цзиньпина. США, по словам главы Минфина Скотта Бессента, вероятно, откажутся от планов введения 100%-й пошлины для Китая.

    28 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество
    Bloomberg: Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество
    @ KIYOSHI OTA/BLOOMBERG POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подчеркнули намерение повысить уровень военного взаимодействия и финансирования обороны, посетив авианосец США, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещали укрепить сотрудничество в сфере безопасности и увеличить оборонное финансирование во время визита на авианосец USS George Washington недалеко от Токио, передает Bloomberg.

    Мероприятие подчеркнуло тесные военные связи между странами. На базе Йокосука Трамп заявил: «Дорогой союз между США и Японией – одно из самых удивительных отношений во всtм мире, действительно».

    Трамп сообщил, что утвердил первую поставку ракет для японских истребителей F-35. Такаити отметила, что Япония намерена «фундаментально укреплять свои оборонные возможности» и быть более активной в обеспечении мира и стабильности в регионе.

    Она подчеркнула: «Мы сталкиваемся с беспрецедентно серьезной угрозой, и мир нельзя сохранить одними словами».

    США сохраняют около 53 тыс. военнослужащих на японских базах, которые остаются ключевым элементом военной стратегии Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трамп вновь озвучил недовольство условиями оборонного договора, считая их неравноценными: Вашингтон обязан защищать Японию, в то время как у Японии нет прямых обязательств защищать США. Он также призвал Токио увеличить выплаты за содержание американских баз – сейчас Япония ежегодно выделяет около 211 млрд иен (1,4 млрд долларов), а переговоры о новом соглашении должны начаться в следующем году.

    Япония и США договорились о совместном наращивании судостроительных мощностей; министр торговли США Ховард Латник подписал с японскими чиновниками меморандум о взаимопонимании. Япония также продолжает закупки американского вооружения на многомиллиардные суммы, включая более 100 истребителей F-35 и около 400 крылатых ракет Tomahawk.

    Подводя итог на борту авианосца, Трамп выразил уверенность в союзнических перспективах: «У нас будут долгие, хорошие отношения. И, знаете, нужно получать удовольствие от жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подписал соглашение о сотрудничестве в области редких минералов с Японией.

    28 октября 2025, 14:33 • Новости дня
    Лавров заявил о необходимости гарантий результата встречи Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва также нуждается в гарантиях того, что запланированная встреча президентов России и США закончится конкретными результатами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Нам тоже нужны гарантии, что встреча президентов принесет конкретный результат. Мы к этому результату готовы», – подчеркнул Лавров, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что проведение саммита возможно при условии гарантий достижения сделки по Украине, передает ТАСС.

    Министр добавил, что на встрече президентов Путина и Трампа в Анкоридже Россия поддержала предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф доставил в Москву за неделю до саммита.

    Заявление сделано министром по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Ранее Лавров заявил, что перспективы проведения саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны, являвшейся инициатором встречи.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал о сохранении готовности к встрече Путина и Трампа.

    Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным при уверенности в сделке по Украине.

    30 октября 2025, 07:35 • Новости дня
    Си Цзиньпин пояснил, что развитие Китая не противоречит идее MAGA

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Развитие КНР не входит в противоречие с концепцией действующей администрации США «Сделаем Америку вновь великой» (Make America Great Again, MAGA), заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом.

    «Развитие и возрождение Китая сочетается и не противоречит видению «Сделаем Америку вновь великой», которое продвигает президент США Дональд Трамп», – сказал Си Цзиньпин, передает ТАСС со ссылкой на Xinhua.

    Он отметил, что обе страны могут достичь взаимовыгодных соглашений и общего процветания, они должны оставаться друзьями и партнерами.

    Кроме того, лидер Китая заявил о готовности вместе с президентом США работать над формированием основы двусторонних отношений и созданием «благоприятных условий для развития обеих стран».

    Напомним, Трамп прибыл в Южную Корею, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров Китая и США шла 1 час 40 минут.

    29 октября 2025, 19:38 • Новости дня
    Названа дата возможных переговоров Трампа и Орбана

    Bloomberg: Трамп и Орбан планируют встретиться 8 ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп запланировал провести переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на следующей неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Как сообщает Bloomberg, встреча должна состояться 8 ноября, но окончательное место ее проведения пока не выбрано, передает ТАСС.

    Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшее время посетит Вашингтон.

    Ранее Трамп заявил журналистам, что Орбан является «очень хорошим лидером в вопросе управления страной».

    29 октября 2025, 07:16 • Новости дня
    Выступление Трампа на АТЭС началось с часовым опозданием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выступил на саммите АТЭС с серьезным опозданием, задержав запланированное мероприятие более чем на час, следует из трансляции мероприятия.

    Выступление президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Южной Корее задержалось почти на час, передает РИА «Новости».

    После прилета в аэропорт президент США направился к месту проведения саммита на вертолете, однако гости ждали его появления более часа. Организаторы извинились за задержку, объявив: «Мы хотели бы извиниться за задержку. Следующая сессия начнется скоро и будет включать очень важную речь президента США».

    Позже с опозданием на час со сцены официально объявили о прибытии Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прилетел в Южную Корею для участия в саммите АТЭС.

    30 октября 2025, 08:36 • Новости дня
    Трамп уменьшил часть пошлин на импорт из Китая до 10%

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп объявил, что на часть товаров, ввозимых в США из Китая, пошлины уменьшили с 20% до 10%.

    Трамп заявил, что вводил пошлины в 20% на китайские товары «из-за фентанила», но теперь их уменьшат до 10% с учетом заявлений председателя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Он пояснил, что в ходе встречи с китайским лидером обсуждал вопрос микросхем, вскоре КНР предстоят переговоры с американской Nvidia по этой теме.

    Кроме того, президент США заявил, что оценивает встречу с лидером КНР Си Цзиньпином «на 12 баллов из 10 возможных», сообщает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею, он и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, которые длились 1 час 40 минут.

