Слабая магнитная буря началась на Земле

На Земле началась слабая магнитная буря

Tекст: Мария Иванова

На Земле началась четвертая за октябрь магнитная буря, сообщает Telegram-канал ИКИ РАН.

Ученые отмечают, что это, вероятно, последняя буря месяца. Подобная геомагнитная активность наблюдается уже второй месяц подряд: в сентябре фиксировали пять бурь после периода относительного затишья в конце лета.

Эта магнитная буря возникла спустя трое суток после того, как Земля оказалась в зоне влияния новой корональной дыры. По данным ученых, большинство октябрьских бурь были связаны именно с такими дырами на Солнце, за исключением первой трехдневной, которая совпала с повышением активности солнечных вспышек.

Текущие геомагнитные возмущения, как и ожидалось, пока что сохраняются на уровне G1, что считается слабым проявлением по пятибалльной шкале. Максимальное усиление, по прогнозу, ограничится уровнем G2. Несмотря на умеренность событий, буря привела к расширению зоны полярных сияний до широт Москвы, хотя из-за дневного света явление остается невидимым для жителей центральной части России.

Эксперты не исключают, что при сохранении интенсивности к наступлению темноты москвичи и жители окрестностей смогут увидеть северное сияние. Таких случаев в европейской части России бывает немного, и эта магнитная буря может еще преподнести сюрпризы любителям наблюдений за небом.

